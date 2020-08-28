 
28 августа 2020Современная музыкаЦентр 40
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«Убей меня, Эйс!». «Время не ждет»

Ранняя песня «Центра» в версии инди-проекта из Чернигова

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Владислав Еременко

Мы продолжаем представлять песни из трибьют-проекта «Центр 40», посвященного 40-летию «Центра» — первопроходцев новой волны и постпанка. На этот раз послушайте одну из ранних песен «Центра» — «Время не ждет» в исполнении «Убей меня, Эйс!» — инди-проекта Олега Летуты из Чернигова.

Василий Шумов о песне «Время не ждет»

Это одна из моих самых ранних песен начала 1980-х годов. Написана на полуразбитой советской акустической гитаре, которой я тогда владел. В этой песне, как и во всей первой записи концертной программы «Центра», впоследствии ставшей альбомом «Трамвайное депо» (1982), можно уловить, какую музыку мы, 20-летние московские студенты, тогда слушали и что на нас влияло. Это была смесь новой волны, панка, ска, рок-классики и авангарда.

Василий Шумов. 1979Василий Шумов. 1979© Архив Василия Шумова
Олег Летута («Убей меня, Эйс!»)

Группа «Центр» внесла очень заметный вклад в развитие независимой музыки в Советском Союзе и дала старт чему-то свежему, не похожему на общепринятое понимание того, как вообще должна звучать песня.

Советская новая волна опередила свое время. Не могу сказать, что именно эта музыка все время играет в моих наушниках, но иногда могу послушать «Аквариум», «Наутилус Помпилиус» или «Альянс».

В песне «Время не ждет» мне понравились близкое к The Doors звучание и отличный текст, который захотелось положить на музыку с другим настроением, что я и попытался сделать.

Слушайте «Время не ждет» в стриминговых сервисах.

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