«Убей меня, Эйс!». «Время не ждет»

Мы продолжаем представлять песни из трибьют-проекта «Центр 40», посвященного 40-летию «Центра» — первопроходцев новой волны и постпанка. На этот раз послушайте одну из ранних песен «Центра» — «Время не ждет» в исполнении «Убей меня, Эйс!» — инди-проекта Олега Летуты из Чернигова.

Василий Шумов о песне «Время не ждет»

Это одна из моих самых ранних песен начала 1980-х годов. Написана на полуразбитой советской акустической гитаре, которой я тогда владел. В этой песне, как и во всей первой записи концертной программы «Центра», впоследствии ставшей альбомом «Трамвайное депо» (1982), можно уловить, какую музыку мы, 20-летние московские студенты, тогда слушали и что на нас влияло. Это была смесь новой волны, панка, ска, рок-классики и авангарда.

Василий Шумов. 1979 © Архив Василия Шумова

Олег Летута («Убей меня, Эйс!»)

Группа «Центр» внесла очень заметный вклад в развитие независимой музыки в Советском Союзе и дала старт чему-то свежему, не похожему на общепринятое понимание того, как вообще должна звучать песня.

Советская новая волна опередила свое время. Не могу сказать, что именно эта музыка все время играет в моих наушниках, но иногда могу послушать «Аквариум», «Наутилус Помпилиус» или «Альянс».

В песне «Время не ждет» мне понравились близкое к The Doors звучание и отличный текст, который захотелось положить на музыку с другим настроением, что я и попытался сделать.





Слушайте «Время не ждет» в стриминговых сервисах.

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