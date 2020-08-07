«Со мною вот что». «Волшебница»

Мы продолжаем представлять песни из трибьют-проекта «Центр 40», посвященного 40-летию группы «Центр» — первопроходцев новой волны и постпанка. На этой неделе послушайте кавер-версию «Волшебницы» от группы «Со мною вот что» — одних из самых интересных московских представителей так называемой советской волны.

Василий Шумов о песне «Волшебница»

Эта песня написана мною совместно с клавишником «Центра» Алексеем Локтевым в начале 1980-х. Однажды Локтев показал мне сочиненный им небольшой фрагмент на клавишных. Этот фрагмент стал впоследствии вступлением и проигрышем «Волшебницы». Мы несколько дней вдвоем (гитара и клавиши) играли этот кусок дома. Пробовали разные варианты, имея в виду, что из этого должна получиться песня. У меня появилась идея, что после этого присвингованного куска могут пойти мелодия без свинга и простейшая секвенция аккордов куплета с простым текстом. Все срослось — к локтевскому вступлению добавились мой куплет и текст.

Группа «Центр». 1983 © Архив Василия Шумова

Матвей Сухов, лидер «Со мною вот что»

«Центр» — это московский рок в одном из самых своих оригинальных проявлений. Не советский, не российский, а именно московский. Московский — потому что мир отражен через быт мегаполиса.

А еще потому, что присутствует холодная ирония. Это чисто московские качества. Как и проза моего любимого Трифонова.

И мой любимый Цой отдает группе должное: «...одна семья, две семьи, три семьи... много подсобных помещений, первый и последний не предлагать, рядом с метро, центр...»

«Центр» — это третий путь русской музыки и русского рока.

На обычных станциях столичного метрополитена одна платформа и два пути. Первый — в одну крайность, второй — в другую. А на «Партизанской» три пути.

И вот «Центр» — это третий путь русской музыки и русского рока. Через университет Лос-Анджелеса в спальный московский «Перекресток».

У меня больше CD «Центра», чем какой-либо другой российской группы. Штук пять или шесть. Все записи из 80-х. Я посещал лекцию Шумова и был на паре концертов.

На первом (в «Вермеле») «Центр» звучал как гаражная группа, что неожиданно и круто.

На втором, во дворе Третьяковки на Крымском Валу, они были самыми именитыми и самыми скромными, сыграв две песни в начале мероприятия про гиперреализм.

«Волшебница» — песня о радостях и тяготах влюбленности. Она посмотрела — рай. Она отвернулась — ад. И влюбленность такая может прийти и в 10, и в 100 лет. Даже к самому умному. В финале трека хотелось показать, что и мы умные и знаем текст песни «Умный».





Слушайте «Волшебницу» в стриминговых сервисах.

Трибьют «Центру» в соцсетях:

«ВКонтакте»

Фейсбук

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU