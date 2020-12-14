«Центр 40. Трибьют 2»

Философия: женский род. Эмили дю Шатле
Татьяна Левина для She is an expert14 декабря 2020494
Вышла вторая — и финальная — часть трибьют-проекта «Центр 40», в котором приняли участие больше двух десятков российских групп и музыкантов.
У вас есть возможность послушать ее полностью и прямо сейчас в «Яндекс.Музыке» или любым другим удобным вам способом.
А кроме того, первыми увидеть два видеоклипа на треки с этого сборника — «Звезды всегда хороши» в исполнении проекта гитариста Антона Макарова «Диктофон» и «Колыбельную» в прочтении берлинской синтезаторной дивы Гали Chikiss.
«Колыбельная»
Это одна из моих первых песен. В 1970-е я жил в Москве на Сиреневом бульваре. Чтобы туда добраться поздно вечером из центра города на метро, нужно было потратить минут 40. Летом ближе к ночи весь покрытый зеленью Сиреневый бульвар погружался в тишину. Ни людей, ни машин. Единственным диссонансом этой летней ночной тишине был летящий на максимальной скорости пустой троллейбус, издававший какой-то дикий грохот, который постепенно угасал в ночной пустоте. Эта атмосфера отражена в песне «Колыбельная». Она игралась «Центром» на концертах в начале 1980-х. Из-за медленного темпа и разреженности аранжировки «Колыбельной» в концертных вариантах импровизации в ней могли длиться 10 минут.
«Звезды всегда хороши, особенно ночью»
«Звезды всегда хороши, особенно ночью» — одна из моих ранних песен. В самом начале 1980-х в репертуаре «Центра» было несколько композиций в стилистике «черной романтики». Также в этой песне отразилось мое школьное увлечение фантастикой: межгалактические перелеты, умирающие звезды, одиночество навигатора Пиркса... 10 лет спустя, в начале 1990-х, в Лос-Анджелесе мои знакомые выходцы из СССР сообщили, что в городе появилась Агузарова, которая поет в русском ресторане «Черное море» на улице Fairfax. Вскоре мы с ней созвонились.
— Василий Герардович, теперь, когда вы послушали обе части трибьюта, могли бы вы рассказать о личных предпочтениях — какие треки вы бы выделили: кто вас удивил — выбором песни, новым прочтением или чем-нибудь еще?
— Любопытным итогом двух частей трибьюта, включая «народный трибьют» — то есть каверы, которые присылали вообще все желающие, — для меня стало то, что альбом «Сделано в Париже» был оттрибьютирован полностью. Все песни с него получили каверы. Возможно, это уникальный случай, когда в проекте трибьюта по случаю юбилея какой-либо группы спонтанно получился еще и полный трибьют на отдельно взятый альбом.
Неожиданным стало и то, что в трибьюте появились композиции «Центра» с альбомов, которые не настолько известны, как «Сделано в Париже». Это композиции «Тревога», «Солнечные зайчики», «Однокомнатная квартира», «Великаны», «Молодой на молодой».
Про пенсию по старости, как это было в XX веке, можно будет забыть.
— Группе «Центр» удалось предвидеть или предугадать многие революционные процессы, происшедшие в XX и XXI веках в музыке и обществе: новая волна, электронная музыка, DIY-творчество, интернет — вы были одним из первых российских музыкантов, кто во все это нырнул с головой. Интересен ваш прогноз на будущее десятилетие — какими будут новые 20-е годы? Что же будет с музыкой и с нами?
— Чтобы оставаться в теме беседы, давайте обратимся к примеру проекта «Центр 40». В трибьюте принимали участие самые разные музыканты: и те, для кого музыка является главным источником дохода (так называемые профессионалы), и те, для кого занятия музыкой — это хобби (так называемые любители). Если послушать все треки трибьюта подряд, то по уровню исполнения и качеству студийной записи практически невозможно определить, где профессионалы, а где любители. Этого разделения больше не существует. Единственным различием на сегодня остается то, что у профессиональных музыкантов есть последняя возможность заработка — это живые платные концерты, которых надо играть много, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Доходы от продажи альбомов обнулились стримингом и цифровыми музыкальными порталами. На мой взгляд, в недалеком будущем доходы от концертов и гастролей для большинства музыкантов упадут настолько, что профессионалы и любители окажутся в одной лодке, в которой любители будут легче переносить болтанку. Если во второй половине XX века, например, в США ожидалось, что человек за период своей продуктивной жизни, от окончания института до пенсии, сменит в среднем шесть-семь работ, то в 20-е годы XXI века ситуация может складываться так, что человеку, чтобы выжить, придется одновременно вертеться на шести-семи работах с «зарплатой сразу». Про пенсию по старости, как это было в XX веке, можно будет забыть. Если вам выпадет следующие 10 лет жить в условиях режима диктатуры — а таких стран сегодня в мире несколько десятков, — то для вас вдруг может появиться вариант, как говорят в Беларуси, «прикорытника», и вы сможете получить финансирование или тепленькое местечко в диктаторском навозе. Такие у меня прогнозы.
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