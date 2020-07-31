Найк Борзов. «Горизонтальные люди»

«Она рисовала пером композиции из сотен фигур так, как будто только обводит их»
Николай Эстис вспоминает о Лидии Шульгиной31 июля 2020159
В июле 2020-го московской рок-группе «Центр» исполнилось 40 лет, а ее создатель Василий Шумов недавно отметил 60-летие. По этому поводу возник проект «Центр 40» — первый в истории группы официальный трибьют «Центру» и Василию Шумову: начиная с сегодняшнего дня каждую неделю будет появляться по кавер-версии песни «Центра» в исполнении самых разных музыкантов — от Super Besse и Mustelide до «Громыки» и «Андреграунда», и мы будем их представлять на COLTA.RU, а в начале октября выйдет сборник лучших треков трибьюта.
«Группа “Центр” и ее создатель Василий Шумов сыграли совершенно особенную роль в истории советской/российской музыки, — говорит продюсер проекта «Центр 40» Александр Бергер. — Они были первопроходцами нью-вейва и постпанка в СССР, пионерами экспериментальной электроники и музыкально-политического активизма в постсоветской России; они записывали свои альбомы в онлайн-режиме задолго до того, как это стало мейнстримом, — короче говоря, “Центр” и Шумов приложили руку буквально ко всему, что входит и в актуальную повестку сегодняшнего дня. Учитывая количество музыкантов, на которых в свое время повлиял “Центр”, даже удивительно, что за все время существования группы у нее ни разу не было официального трибьюта».
Проект стартует с кавера от Найка Борзова на песню «Горизонтальные люди». Найк записал его еще шесть лет назад, но официально до сих пор не издавал.
Однажды ночью в Калифорнии я ехал по фривею и слушал в машине ток-радио. В передаче обсуждались современный социум и существующие в нем два типа людей — горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные люди представляют подавляющее большинство социума, плывут по течению, приспосабливаются к условиям системы, безропотно выполняют указания начальства, особо ничем не выделяются в течение жизни. У меня появилась строчка «Горизонтальные люди в одной плоскости». Из этой строчки и родилась песня «Горизонтальные люди», которая вошла в альбом «Брюлик» (1995).
Мне нравились в песнях «Центра» лаконичность текстов, практически речовки, и их мощная образность. Альбом «Сделано в Париже» вставил по звуку — классный постпанк! Трепетное отношение к словам и музыке. Всегда наполнено содержанием. Грустно и смешно. Все эти компоненты складываются в песнях группы «Центр». Я считаю, что вся эта еще советская новая волна незаслуженно забыта. Было очень много действительно самобытных и интересных групп. У группы «Центр» огромное наследие, и, конечно же, оно заслуживает «нового прочтения» новыми поколениями музыкантов, на которых в разной степени группа повлияла.
Я рассматривал несколько песен «Центра», но, когда записывал, «Горизонтальные люди» легли под тогдашнее настроение больше других. Песню я записал в начале 2010-х, и она долгое время лежала в столе. Ждала своего часа. Песня очень прямолинейна и без затей. Лучше один раз послушать, чем десять раз об этом рассказать.
Слушайте «Горизонтальных людей» в стриминговых сервисах.
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