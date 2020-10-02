«Центр 40. Пролог»

Мы завершаем представление трибьют-проекта «Центр 40», посвященного культовой группе Василия Шумова, вполне концептуально — предлагаем вам послушать треки, которые ждали своего часа больше 10 лет. Они должны были появиться в рамках другого трибьюта «Центру», затеянного в конце нулевых, но не случилось — и этих песен никто не услышал. А жаль: они сделаны оригинальными и непохожими друг на друга коллективами — от «Ночного проспекта», коллег «Центра» по московской новой волне, до русских адептов брит-попа «ГитарыStereo» — и прошли проверку временем.

Александр Бергер, куратор проекта «Центр 40»

В конце нулевых уже была попытка сделать трибьют «Центру» — насколько я знаю, этим занимались журналист Айрат Дашков с Найком Борзовым. Но Вася Шумов тогда жил в Америке, с коммуникациями были какие-то сложности, издатель для проекта не нашелся... В общем, официальный трибьют так и не вышел, но было собрано энное количество каверов, которые Дашков лет 10 назад передал на дисках Шумову, а Шумов — мне. За прошедшее с тех пор время, к сожалению, Айрат умер, некоторые участники трибьюта — тоже: достаточно вспомнить прекрасного Сашу Кутинова («Мамбо Джа»). Мне кажется, будет правильным все-таки завершить начатое ими дело. Я переслушал стопку CD-R и выбрал пять каверов, которые мне показались самыми интересными (и при этом очень разными). Большое спасибо тем, кто над ними работал!

Василий Шумов. 2005 © Архив Василия Шумова

Василий Шумов

В середине нулевых я постоянно жил в Лос-Анджелесе. Я тогда только закончил запись альбома «Молодойнамолодой» с центробораторами (дистанционными участниками проектов группы «Центр») и снимал видео на одну из композиций с этого альбома — «Темный угол», в которой идет рассказ о моей коллекции фильмов в стиле нуар. Я дал объявление о кастинге для этого видео в местное издание Backstage и отсмотрел десятки самых разных актеров. Как это часто бывает в Лос-Анджелесе, один проект привел к другому. Во время работы над видео «Центра» я познакомился с актером Полом Марко, который снимался в роли трусливого полицейского Келтона в фильмах одиозного режиссера Эда Вуда. Результатом этого знакомства стал мини-сериал «Темный угол Келтона» («Kelton's Dark Corner») с Полом Марко в главной роли. И вот примерно в это время мне пришел имейл, что в Москве несколько ребят хотят сделать сборник — трибьют группе «Центр». Этих ребят я лично и близко не знал. Они были из другого, более нового, поколения. А обратился ко мне насчет трибьюта Айрат Дашков, с которым я однажды встретился на «Радио 101» в 1990-е, когда приезжал из Лос-Анджелеса на гастроли. В общем, в тот момент у меня были другие творческие проекты в приоритете, я сказал, что ничего против трибьюта не имею, и особо его судьбой не интересовался. Хорошо, что из той затеи все-таки что-то получилось спустя 15 лет.

Алексей Борисов © «Ночной проспект»

Алексей Борисов («Ночной проспект»)

«Центр» отличался от всех групп, которые в конце 70-х — начале 80-х были в СССР. Имидж в духе 60-х и лаконичная музыка произвели на меня сильное впечатление. Именно так в моем понимании должна была выглядеть и звучать настоящая нью-вейв-группа. Неудивительно, что спустя пару месяцев после того, как я впервые увидел «Центр» в деле, я оказался в составе этого коллектива.

«Мальчик в теннисных туфлях» был одной из первых песен «Центра», которые я услышал и запомнил. Это было летом 1980 года, скорее всего — на выпускном вечере в одной из московских школ, где «Центр» озвучивал танцы. А вскоре я уже сам исполнял эту песню в составе группы в течение примерно года... В начале 2000-х мы с Иваном Соколовским решили возобновить наше сотрудничество в рамках «Ночного проспекта», к нам присоединился скрипач Дмитрий Кутергин (участник «НП» 1987–1993 годов), и, когда возникла идея сборника каверов на «Центр», эта песня как-то сама всплыла в памяти. Естественно, наш кавер получился весьма экспериментальным. Записан он был в домашних условиях и впоследствии доработан уже мною самостоятельно.





Слушайте «Центр 40. Пролог» в стриминговых сервисах

Трибьют «Центру» в соцсетях:

«ВКонтакте»

Фейсбук

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU