Otchim. «Les Femmes de Tourgueniev»

Мы продолжаем представлять песни из трибьют-проекта «Центр 40», посвященного 40-летию «Центра» — первопроходцев новой волны и постпанка. На этот раз послушайте песню «Тургеневские женщины» на французском языке в трактовке минимал-вейв-дуэта Otchim, который состоит из парижанина Жорди Сордера и петербуржца Антона Березина, — музыканты никогда не видели друг друга в реальной жизни, они пишут и записывают песни через интернет.

Василий Шумов о песне «Тургеневские женщины»

Написана и записана в начале 1986 года в моей домашней студии на площади Гагарина. Я сидел на кушетке с неподключенной электрогитарой, глядя в окно снизу вверх на памятник Гагарину, и у меня появилась мелодия вступления. Постепенно из вступления произросли куплет и припев. В голове всплыла публикация из какой-то газеты о том, какбы сегодня сложилась жизнь прекрасных женщин из книг Толстого, Тургенева, Достоевского на производстве и в быту. Появилась строчка «Тургеневские женщины читают газеты», которая хорошо легла на мелодию и аккорды куплета. Затем довольно быстро я сделал остальной текст. Во время записи появилась идея добавить в конце перечисление городов СССР с запада на восток, в которых можно встретить тургеневских женщин, — от Бреста до Петропавловска-Камчатского, то есть везде. В результате на магнитофонном альбоме «Центра» «Жизнь замечательных мужчин» (1986) эта песня звучит более восьми минут. Композиция «Тургеневские женщины» более известна в варианте звучания на альбоме-сборнике «Центра» «Сделано в Париже» (1989). Продюсер альбома Максим Шмитт во время записи в парижской студии «Фербер» предложил мне сделать более короткий и менее смурной вариант аранжировки. Это было обоснованным и правильным решением, но из-за сокращения текста стало менее очевидно, почему повторяется фраза «ту-ту-ту-ту». Когда я делал текст, то в каждом куплете были слова со слогом «ту»:

Тургеневские женщины

в самолетах Туполева.

Тургеневские женщины

в новостройках Тушина.

Ту-ту-ту-ту-ту…

Тургеневские женщины…

Василий Шумов. 1992 © Архив Василия Шумова

Антон Березин

Группа «Центр», как и все творчество Шумова, являлась прото новой волной задолго до нашего рождения. Шлейф от «Центра» растянулся сквозь десятилетия, страны и музыкальные течения: это ли не повод в 2020-м переосмыслить ту музыку и показать, как бы она звучала сейчас?

Советская новая волна неоднозначна и запутанна, как и другие восточноевропейские явления тех лет. Ее либо любят, либо открещиваются и стараются не упоминать всуе. Я люблю, а Жорди никогда не слышал.

Песни о женщинах на французском — это как песни о любви на испанском: все гармонично складывается. Там полнейший corazón, а тут кругом les femmes.





Слушайте «Les Femmes de Tourgueniev» в стриминговых сервисах.

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