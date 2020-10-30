«Центр 40. Трибьют»: премьера

Сегодня во всех стриминговых сервисах страны появился трибьют-проект «Центр 40», о котором мы писали в предыдущие месяцы.

У вас есть возможность послушать его полностью и прямо сейчас в «Яндекс.Музыке» или любым другим удобным вам способом.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12312786'>ЦЕНТР 40. ТРИБЬЮТ</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/171'>сборник</a> на Яндекс.Музыке





И это еще не все — следом за этим релизом появится вторая часть трибьюта, в которой примут участие SPORT, «Морэ & Рельсы», Антон Макаров, Chikiss, «Оберманекен» и другие. Следите за нашими дальнейшими анонсами.

А сейчас мы бы хотели обратить ваше особое внимание на бонус-трек, которым заканчивается первая часть трибьюта, — это «Алексеев» в исполнении минской группы «Розы Люксембург», отозвавшейся на призыв Василия Шумова о народном трибьюте: в нем перечислены имена и профессии реальных людей, участвовавших в белорусских протестах — причем с обеих сторон:





Василий Шумов про «Алексеева»

В СССР выпускались книги с разгромной критикой западного искусства с названиями типа «Социалистический реализм в борьбе с модернизмом». Для меня подобные издания были хорошим информативным источником о новых направлениях западного искусства. Однажды мне попалась публикация, в которой в резких тонах критиковались пустота, бездуховность и формальность современной западной поэзии и говорилось, что скоро можно будет выдавать за поэзию вообще все что угодно — например, телефонную книгу, в которой в алфавитном порядке перечислены фамилии абонентов. Эта идея про поэзию телефонного справочника мне запомнилась.

— Вася, это «Крафтверк».

И однажды, когда я перебирал струны на гитаре, в голове всплыли ФИО: Алексеев Николай Петрович. Я вспомнил про поэзию телефонной книги. В то же время перечисление Алексеевых и родов их деятельности как-то органично легло на атмосферу музыкальной цыганочки, но со сдвинутыми изменениями тональностей. Я записал в своей домашней студии все партии инструментов и голос на восьмиканальный катушечный магнитофон. Но результат меня не удовлетворил, показалось, что получается как-то занудно. На магнитофоне была ручка, поворотом которой можно было замедлять или убыстрять запись. В какой-то момент я повернул ручку убыстрения скорости, и все сразу зазвучало как надо.

Композиция «Алексеев» изначально появилась на альбоме «Центра» «Русские в своей компании» (1987), а также вошла в сборник «Сделано в Париже» (1989). Во время записи «Алексеева» в парижской студии «Фербер» продюсер Максим Шмитт сделал вступление из нескольких тактов драм-машины с эффектом глубокого фланжера и, пристально глядя на меня, произнес: «Вася, это “Крафтверк”».

Когда я впервые услышал «Алексеева» в исполнении группы «Розы Люксембург» из Минска, мне сразу понравилось электронное звучание кавера. При этом что-то было не так. Выяснилось, что изменены имена и отчества Алексеевых, а также их профессии. Оказалось, что новые имена и профессии принадлежат реальным участникам нынешних событий в Беларуси, причем участникам как со стороны протестующих, так и со стороны карателей.

«Розы Люксембург» о себе и о кавере

Минская группа «Розы Люксембург» появилась из необычной женской компании — репортерки (бывшей), рекрутерок, учительницы и студентки, которые сошлись на почве алкоголя и додружились (допились) до фазы, когда спьяну букается репточка, а с похмелья внезапно оказывается, что группа сыгралась, спелась и вообще все срослось. С названием недолго мудрили — клавишница и вокалистка живут в районе улицы Розы Люксембург, где часто проходят шабаши, а иногда и репетиции группы.

Случайный коллаб с гитаристом/электронщиком Артемом Атрашевским произошел во время локдауна, когда гитаристка и барабанщица группы ушли в самоизоляцию. В итоге место гаражных барабанов занял Ableton, а гитара вместо гранжевого крика начала построково шептать. Именно в таком составе и родился кавер на песню «Алексеев». В песне перечислены имена, отчества и профессии реальных персоналий, имеющих отношение к белорусским протестам — поскольку, о чем бы мы сейчас ни пели, все равно получится о белорусских протестах.





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