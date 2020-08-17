«Курара». «Кайф»

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Летом «Курара» выпустила полностью импровизационный инструментальный альбом «Сало», а сейчас екатеринбургская группа, работающая в оригинальном жанре Е-рок, возвращается к привычной для нее форме — песням-микроновеллам, положенным на моторную ритм-секцию. Представляем новый клип на новую песню «Кайф» с комментарием фронтмена группы Олега Ягодина.
Вслед за «Актрисой» плетется «Кайф», а это значит, что пора ждать нового альбома. «Кайф» — песня не «о чем», а «зачем». Каждое поколение ищет свои способы растворить собственное «я» и создать альтернативную реальность. Интеллектуально, орально, материально или антиматериально. Итог один — «я» не растворяется, а разбухает, и вторую половину жизни ты тратишь на снятие этой опухоли. Слишком много напряжения и слов для настоящего психонавта, но мы не настоящие, поэтому придется потерпеть и в очередной раз прислушаться к нашему совету: слушайте бочку и бас, и тогда придет настоящее просветление. Аум, аминь, и дай нам сил стать волной, а не частицей.
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