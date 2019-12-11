«Курара». «Ненастоящий мужчина»

«Курара» — группа, несомненно, культовая. Культ этот жив и здравствует на территории Екатеринбурга и Свердловской области; впрочем, иногда его отголоски докатываются и до других городов России. Их ироничные и моторные песни, исполненные актером Олегом Ягодиным, не принадлежат ни к одному из музыкальных направлений: это не рок, не рэп, не электроника — это зарисовки из нашей повседневной жизни. Они и так предельно иллюстративны (хотя под них можно и потанцевать), но иногда получают дополнительную визуальную трактовку — как и произошло с клипом «Ненастоящий мужчина»:

Олег Ягодин

Мне работа Анны напомнила европейские фильмы конца 50-х и начала 60-х — взрослые мужчины-одиночки, отрицающие навязанные обществом устои. Получился такой современный московский Джеймс Бонд, только без супероружия и красотки под боком. Сам себе злодей в великолепном исполнении Сергея Миколайчука (внимание всем киноагентам и ассистентам по актерам: не прощелкайте крутого артиста). Ну а так — еще один неонуар, что ли? Ирония из песни перекочевала в клип, и это действительно важно.





Анна Петрик, режиссер

Мужчина. Да еще и ненастоящий. Где он водится? С чем его едят? На эти очень непростые вопросы я постаралась ответить в новом клипе для «Курары». В ход пошли образы, фрейдистские символы и игрушечный Кен маленькой девочки.





Ближайшие концерты «Курары»:

1 и 2 января — «Дом печати» (Екатеринбург)

4 января — «Мумий Тролль Music Bar» (Москва)

5 января — MOD (Санкт-Петербург)









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