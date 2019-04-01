Юра Визбор м. «СНГ»

«М» означает «младший». Действительно, Юра Визбор приходится знаменитому барду внуком. Он называет это «реборном»: ученик Кирилла Серебренникова, бывший музыкальным руководителем его «Седьмой студии», только сейчас осмелился выйти на люди с собственными песнями под настоящими именем, хотя известен в московском театрально-музыкальном мире давно. До этого он использовал псевдоним YOURALOBiKOV, под которым сочинил акапельную оперу «Охота на Снарка», собрал группу «[корпорация Желтый Асфальт]», выпустил саундтрек к спектаклю «Портрет Дориана Грея» и спродюсировал трибьют на стихи Михаила Лермонтова «Лермонтов 200 по встречной». «СНГ» — это первая официально выпущенная песня певца, композитора и мультиинструменталиста. Грустный и остроумный электронный соул, который он называет «комедийными триллером и мелодрамой в новогодне-рождественских декорациях». Недавно он получил визуальное воплощение с помощью режиссера-аниматора Дмитрия Булгакова («Лето») и актрисы Полины Ауг («Юморист», «Нелюбовь»).

Юра Визбор

Причин реборна несколько, но самые очевидные — это то, что в музыкальном контексте выбор фамилии Лобиков при наличии деда Визбора стал казаться чем-то неестественным, плюс просто немного влип во внешний образ, которому перестал соответствовать внутренне. Сейчас я на медленном огне готовлю следующий EP, которому хочется сделать презентацию в новом электроакустическом звучании. Плюс старые невыпущенные песни периодически о себе напоминают — возможно, и к ним заедем.





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