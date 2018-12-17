Race to Space. «Lost» (EIMIC remix)

Жизнь и музыка московской электронной группы Race to Space настолько тесно переплетены с кино, что они снимают видеоклипы даже на ремиксы своих песен. Их предыдущей видеоработой был научно-фантастический блокбастер Петра Федорова «Freefall» («Reincarnation»). Новый клип на песню «Lost» в ремиксе группы EIMIC сделан режиссером Настей Ивановой совершенно в другом жанре — это символистская короткометражка, посвященная художнице Майе Дерен.

Настя Иванова, режиссер

Так сложилось, что материал был снят несколько лет назад, а смонтирован этой осенью. За это время я успела окончить режиссерско-операторскую лабораторию Фреда Келемена в Московской школе нового кино; видимо, это был какой-то магический ритуал, компонент, без которого материал не складывался.

Клип потерялся во времени, а героиня — в пространстве. Космическом или земном, а возможно, и вовсе в воображаемом. Фразу «You are lost in space» можно перевести по-разному. Основные точки сюжета — это первый и последний кадры, где Мириам открывает и закрывает глаза. Открыв глаза, она обнаруживает себя во сне, закрыв — просыпается. Это инверсия. Только так можно попасть в сон — прожить его с широко открытыми глазами.

Мириам Сехон (Race to Space)

Я — большая поклонница Майи Дерен, авангардной художницы и кинорежиссера. Она родилась в Киеве, переехала в Америку еще в 20-е годы. В 40-х со своим мужем Александром Хаммидом снимала экспериментальные короткометражки; критики описывают их как «поэтическую психодраму», «кино транса». Сюжета в ее фильмах нет, это такие завораживающие, сюрреалистические сны. Самая известная ее работа — короткометражная немая лента «Полуденные сети» (1943). В 1947 году получила Международный приз за лучший экспериментальный фильм в Каннах.

«Я была поэтом, я всегда облекала в слова свои зрительные образы. Когда я занялась кино — это было как возвращение домой. Мне больше не нужно было переводить образы в слова. Если бы я не была режиссером, я, наверное, была бы танцовщицей или певицей. Но кино — это чудесный танец. В кино я могу заставить мир танцевать», — вспоминает Майя Дерен. В YouTube можно найти эти ролики с разными саундтреками, в том числе и на музыку Джонни Гринвуда.

Как-то раз болтали с Настей, и выяснилось, что ей тоже нравится Дерен, и мы решили вместе снять некий оммаж. Позвали Петю Федорова в качестве оператора, и получилась эта история. Мы не задумывали ее как клип для Race to Space, хотя говорили об этом.

Потом вышел наш альбом «Freefall Remixes», там есть ремикс группы EIMIC на песню «Lost», который мне очень нравится. И вдруг все сложилось.

Максим Федоров (EIMIC)

В работах над ремиксами мне всегда интересно сделать совершенно новый трек из того, что есть. Вывернуть его изнутри, внести что-то новое, не оставить почти ничего, однако сохранить тонкий узнаваемый намек. Когда ребята попросили сделать ремикс, я остановился на этом треке, так как мне понравилась клавишная партия ближе к концу, мне показалось тогда, что ее можно вывести как центральный элемент. Ну и, конечно, использовал голос и вокальную партию Мириам. Вышло удачно, ребятам понравилось, вот даже коммент теперь пишу.





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