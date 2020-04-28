Что ловить в сети 28 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Анна Болейн», опера Доницетти

Метрополитен-опера, 2011 год

Дирижер — Марко Армильято, режиссер — Дэвид Маквикар

В ролях: Анна Нетребко, Екатерина Губанова, Ильдар Абдразаков, Стивен Костелло

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

11:00

«Любовь Данаи», опера Рихарда Штрауса

Немецкая опера Берлина, 2011 год

Дирижер — Эндрю Литтон, режиссер — Кирстен Хармс

В ролях: Мануэла Уль, Марк Делеван, Маттиас Клинк, Томас Блондель

«Веселую мифологию в трех актах» о том, как прекрасная Даная предпочла громовержцу Юпитеру облаченного в лохмотья царя Мидаса, Штраус завершил в 1940 году. Премьера, несмотря на военное время, должна была состояться летом 1944 года на Зальцбургском фестивале, но была отменена из-за покушения на Гитлера и запрета на увеселительные мероприятия. «Любовь Данаи» увидела свет рампы лишь после смерти автора, в 1952 году, однако в 1944-м дирижер Клеменс Краус добился разрешения провести закрытую генеральную репетицию — как-никак, Штраусу исполнялось 80 лет. По воспоминаниям присутствовавших, автор был так захвачен и растроган музыкой последнего акта, что спустился к оркестру и, задыхаясь от слез, произнес: «Возможно, мы встретимся вновь в лучшем мире».

Предпоследняя опера Штрауса — редкий гость даже на европейской сцене. Не упустите возможность познакомиться с ней: запись доступна до 11:00 1 мая на сайте театра.

19:00

«Золотая коллекция Dance Open»

В этом году Гала Dance Open не сможет традиционно пройти в апреле, но фестиваль решил реализовать свою давнюю мечту и запустить цикл фильмов «Золотая коллекция Dance Open». Это лучшие страницы видеолетописи, которую фестиваль ведет более 10 лет. Во втором выпуске — выступления артистов Венского государственного балета, танцовщик Национального балета Нидерландов Реми Вортмейер с соло из балета «Пять танго» Астора Пьяццоллы и «Токката» Войцеха Киляра, поставленная Польским национальным балетом специально для фестиваля Dance Open.

Трансляция — в «Яндекс.Эфире».

21:00

«Фиделио», опера Бетховена

Венская государственная опера, 2016 год

Дирижер — Петер Шнайдер, режиссер — Отто Шенк

В ролях: Клаус Флориан Фогт, Аня Кампе, Евгений Никитин

В начале февраля Венская опера представила премьеру первой редакции оперы Бетховена «Фиделио» (ее авторское название — «Леонора»). Планировалось, что в год 250-летия со дня рождения композитора она будет идти параллельно с канонической поздней редакцией, которая присутствует в афише театра почти 50 лет. Премьеру нам, видимо, не покажут, тем более что реакция на нее была неоднозначной, а вот старого «Фиделио» ставят в афишу трансляций уже не первый раз. Если вы до сих пор не посмотрели спектакль Отто Шенка, который сегодня выглядит как ожившие фотографии середины прошлого века, это стоит сделать сегодня — треугольник главных исполнителей исключительно хорош!

Доступно 24 часа на сайте театра.

«Иерусалим», опера Верди

Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма), 2017 год

Дирижер — Даниэле Каллегари, режиссер — Уго де Ана

В ролях: Рамон Варгас, Пабло Гальвес, Микеле Пертузи, Анник Массис

Благодаря трансляциям Фестиваля Верди этой весной дома можно послушать и те оперы итальянского мастера, даже названий которых многие никогда не слышали. «Иерусалим» (1847) — это переработанная специально для Гранд-опера в Париже более ранняя опера «Ломбардцы в Первом крестовом походе». Это был дебют Верди на парижской сцене и в жанре «большой оперы». Локации, в которых разворачивается запутанный сюжет, впечатляют: от дворца графа Тулузского до палестинской пустыни и восточного гарема. Но центральным сюжетом остаются традиционные для Верди «коварство и любовь».

Доступно 24 часа на сайте театра.

2:30 (29 апреля)

«Мария Стюарт», опера Доницетти

Метрополитен-опера, 2013 год

Дирижер — Маурицио Бенини, режиссер — Дэвид Маквикар

В ролях: Эльза ван ден Хивер, Джойс Дидонато, Мэттью Поленцани

Мет и режиссер Дэвид Маквикар продолжают сагу Доницетти о казненных королевах XVI столетия. Мини-сериал «Анна Болейн» — «Мария Стюарт» на ближайшие сутки может стать хорошей альтернативой Netflix или HBO.

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

3:00 (29 апреля)

«Аполлон Мусагет», балет Баланчина на музыку Стравинского

New York City Ballet, 2019 год

В ролях: Тейлор Стэнли, Тилер Пек, Британи Поллак, Индиана Вудворд

Джорджу Баланчину было 24 года, когда он создал одно из своих величайших творений и открыл эпоху балетной неоклассики. Надо было иметь немалую смелость и обладать подлинным гением, чтобы в 1928 году, после роскоши и буйства красок «Русских сезонов», выпустить на голую сцену четырех танцовщиков в репетиционной форме. «На “Аполлона” я смотрю как на поворотный пункт в моей жизни. По своим дисциплине, сдержанности, сохраняемому единству звучания и настроения эта партитура была для меня откровением», — признавался Баланчин. Откровением она остается по сей день.

Доступно 72 часа на сайте New York City Ballet и в его социальных сетях.

Весь день

«Дальний звон», опера Франца Шрекера

Королевская опера в Стокгольме

Дирижер — Штефан Блунир, режиссер — Кристоф Лой

В ролях: Агнета Айхенхольц, Дэниел Йоханссон, Йохан Рид, Мириам Трайхл

Оперы Франца Шрекера пользовались огромной популярностью в первые десятилетия XX века, особенно в Германии периода Веймарской республики. Его широкая слава началась именно с триумфальной премьеры «Дальнего звона» (1912), где смешались экспрессионизм и символизм, романтизм и реализм, сложный музыкальный язык начала века и популярные жанры. Опера, ставшая истинным порождением своего времени, ставилась по всей Европе (и даже в России) вплоть до прихода к власти национал-социалистов — когда музыка Шрекера была запрещена нацистским режимом.

Доступно до 1 мая на сайте театра.





Концерты

13:00

Пьер Булез, Даниэль Баренбойм (фортепиано) и Берлинская государственная капелла

В программе: Вагнер — увертюра «Фауст», «Зигфрид-идиллия»; Лист — Концерты для фортепиано с оркестром № 1 и № 2. Доступно сутки на сайте Берлинской государственной оперы.

19:00

Даниэле Гатти и Академический симфонический оркестр Московской филармонии

«Домашний сезон» Московской филармонии, Концертный зал имени П.И. Чайковского

В программе: В.А. Моцарт — Симфония № 34 до мажор, Шостакович — Симфония № 5 ре минор. Трансляция — на сайте филармонии.

А также:

Хельмут Лахенман в Московской консерватории

Образовательный канал «СТУДИЯ | education» «Студии новой музыки»

Запись творческой встречи с композитором, состоявшейся 16 декабря 2013 года. Доступно до 5 мая на сайте проекта.

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