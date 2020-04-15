Что ловить в сети 15 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Борис Годунов», опера Мусоргского

Метрополитен-опера, 2010 год

Дирижер — Валерий Гергиев, режиссер — Стивен Уодсворт

В ролях: Рене Папе, Екатерина Семенчук, Олег Балашов, Александр Антоненко, Евгений Никитин, Михаил Петренко

Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

13:00

«Обручение в монастыре», опера Прокофьева

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дмитрий Черняков

В ролях: Аида Гарифуллина, Виолетта Урмана, Анна Горячёва, Богдан Волков, Лаури Вазар, Стефан Рюгамер, Андрей Жилиховский

Доступно 24 часа на сайте театра.

17:00

«Лебединое озеро» Чайковского в постановке Алексея Мирошниченко

Пермский театр оперы и балета

Дирижер — Артем Абашев

В ролях: Инна Билаш, Никита Четвериков, Герман Стариков

Трансляция — на сайте театра.

18:00

«Щелкунчик» Чайковского в постановке Жан-Кристофа Майо

Балет Монте-Карло

В ролях: Ольга Смирнова, Артем Овчаренко, солисты Балета Монте-Карло

На сайте France 3 доступно до 19 апреля.

19:00

«Корсар», балет Пуни

Большой театр, 2012 год

Хореография: Мариус Петипа, Юрий Бурлака, Алексей Ратманский

В ролях: Светлана Лунькина, Руслан Скворцов, Нина Капцова, Андрей Меркурьев, Геннадий Янин, Алексей Лопаревич

Трансляция на YouTube-канале Большого театра доступна 24 часа.

«Фауст», опера Гуно

«Новая опера», 2020 год

Дирижер — Лоран Кампеллоне, режиссер — Екатерина Одегова

В ролях: Георгий Васильев, Алексей Тихомиров, Екатерина Петрова, Павел Янковский, Анна Синицына

Трансляция — на сайте театра.

«Диалоги кармелиток», опера Пуленка

«Геликон-опера»

Дирижер — Владимир Понькин, режиссер — Дмитрий Бертман

В ролях: Сергей Яковлев, Наталья Загоринская, Лариса Костюк, Алиса Гицба, Мария Масхулия, Марина Андреева, Елена Куфко, Михаил Серышев, Сергей Москальков, Екатерина Облезова

Трансляция — на YouTube-канале «Геликона».

21:00

«Орфей и Эвридика», опера Глюка

Опера Комик, 2018 год

Дирижер — Рафаэль Пишон, режиссер — Орельен Бори

В ролях: Марианна Кребасса, Элен Гильметт, Леа Дезандр

Трансляция — на сайте театра.

А также:

Виртуальный гала-концерт

Театр Массимо (Палермо)

Из дома соло, под рояль и под фонограмму поют Иэн Бостридж, Артуро Чакон-Крус, Никола Алаймо и еще почти три десятка солистов. Смотреть здесь.





Концерты

16:30

Открытие IV Симфонического форума России

Свердловская филармония, 2016 год

Уральский академический филармонический оркестр, Симфонический хор Свердловской филармонии

Дирижер — Дмитрий Лисс

В программе: Шостакович — Симфония № 15; Рахманинов — «Колокола», поэма для солистов, хора и оркестра

Трансляция — на сайте филармонии.

19:00

Симфонический оркестр Мариинского театра

Мариинский театр, 2019 год

Дирижер — Валерий Гергиев

Солист — Денис Мацуев (фортепиано)

В программе: Прокофьев — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром; Шостакович — Симфония №5

Трансляция — на сайте медиавещания театра.

Реквием Верди

К 85-летию со дня рождения Александра Юрлова (2012)

Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, 350-голосный Сводный хор городов России

Запись будет доступна на YouTube.

21:00

Варез — «Америки»

Дом музыки (Порту)

Симфонический оркестр Дома музыки в Порту

Дирижер — Балдур Брённиман

Трансляция — на странице Эльбской филармонии в Facebook.

21:30

Оркестр де Пари

Парижская филармония

Бриттен — «Военный реквием»

Дирижер — Дэниел Хардинг

Солисты: Кристиан Герхаер, Эмма Белл, Эндрю Стейплс

Трансляция — на сайте филармонии.

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