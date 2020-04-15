Что ловить в сети 15 апреля

«Подобной ситуации оперный мир не переживал еще никогда»
Звезда Байройта Елена Панкратова — о занятиях со студентами по скайпу15 апреля 2020356
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Борис Годунов», опера Мусоргского
Метрополитен-опера, 2010 год
Дирижер — Валерий Гергиев, режиссер — Стивен Уодсворт
В ролях: Рене Папе, Екатерина Семенчук, Олег Балашов, Александр Антоненко, Евгений Никитин, Михаил Петренко
Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.
«Обручение в монастыре», опера Прокофьева
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дмитрий Черняков
В ролях: Аида Гарифуллина, Виолетта Урмана, Анна Горячёва, Богдан Волков, Лаури Вазар, Стефан Рюгамер, Андрей Жилиховский
Доступно 24 часа на сайте театра.
«Лебединое озеро» Чайковского в постановке Алексея Мирошниченко
Пермский театр оперы и балета
Дирижер — Артем Абашев
В ролях: Инна Билаш, Никита Четвериков, Герман Стариков
Трансляция — на сайте театра.
«Щелкунчик» Чайковского в постановке Жан-Кристофа Майо
Балет Монте-Карло
В ролях: Ольга Смирнова, Артем Овчаренко, солисты Балета Монте-Карло
На сайте France 3 доступно до 19 апреля.
«Корсар», балет Пуни
Большой театр, 2012 год
Хореография: Мариус Петипа, Юрий Бурлака, Алексей Ратманский
В ролях: Светлана Лунькина, Руслан Скворцов, Нина Капцова, Андрей Меркурьев, Геннадий Янин, Алексей Лопаревич
Трансляция на YouTube-канале Большого театра доступна 24 часа.
«Фауст», опера Гуно
«Новая опера», 2020 год
Дирижер — Лоран Кампеллоне, режиссер — Екатерина Одегова
В ролях: Георгий Васильев, Алексей Тихомиров, Екатерина Петрова, Павел Янковский, Анна Синицына
Трансляция — на сайте театра.
«Диалоги кармелиток», опера Пуленка
«Геликон-опера»
Дирижер — Владимир Понькин, режиссер — Дмитрий Бертман
В ролях: Сергей Яковлев, Наталья Загоринская, Лариса Костюк, Алиса Гицба, Мария Масхулия, Марина Андреева, Елена Куфко, Михаил Серышев, Сергей Москальков, Екатерина Облезова
Трансляция — на YouTube-канале «Геликона».
«Орфей и Эвридика», опера Глюка
Опера Комик, 2018 год
Дирижер — Рафаэль Пишон, режиссер — Орельен Бори
В ролях: Марианна Кребасса, Элен Гильметт, Леа Дезандр
Трансляция — на сайте театра.
Виртуальный гала-концерт
Театр Массимо (Палермо)
Из дома соло, под рояль и под фонограмму поют Иэн Бостридж, Артуро Чакон-Крус, Никола Алаймо и еще почти три десятка солистов. Смотреть здесь.
Открытие IV Симфонического форума России
Свердловская филармония, 2016 год
Уральский академический филармонический оркестр, Симфонический хор Свердловской филармонии
Дирижер — Дмитрий Лисс
В программе: Шостакович — Симфония № 15; Рахманинов — «Колокола», поэма для солистов, хора и оркестра
Трансляция — на сайте филармонии.
Симфонический оркестр Мариинского театра
Мариинский театр, 2019 год
Дирижер — Валерий Гергиев
Солист — Денис Мацуев (фортепиано)
В программе: Прокофьев — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром; Шостакович — Симфония №5
Трансляция — на сайте медиавещания театра.
Реквием Верди
К 85-летию со дня рождения Александра Юрлова (2012)
Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, 350-голосный Сводный хор городов России
Запись будет доступна на YouTube.
Варез — «Америки»
Дом музыки (Порту)
Симфонический оркестр Дома музыки в Порту
Дирижер — Балдур Брённиман
Трансляция — на странице Эльбской филармонии в Facebook.
Оркестр де Пари
Парижская филармония
Бриттен — «Военный реквием»
Дирижер — Дэниел Хардинг
Солисты: Кристиан Герхаер, Эмма Белл, Эндрю Стейплс
Трансляция — на сайте филармонии.
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