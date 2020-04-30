Что ловить в сети 30 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Роберто Деверё», опера Доницетти

Метрополитен-опера, 2016 год

Дирижер — Маурицио Бенини, режиссер — Дэвид Маквикар

В ролях: Сондра Радвановски, Элина Гаранча, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень

Мет завершает показ тюдоровской трилогии Доницетти в постановке Дэвида Маквикара. В центре восхитительно красивого костюмного спектакля — фигура Елизаветы I: потрясающая роль Сондры Радвановски, которая стала второй певицей в истории, исполнившей партии всех трех королев в одном сезоне (2015/2016) в Метрополитен-опере.

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

17:30

«Бетховен-проект» Джона Ноймайера

Гамбургский балет, 2018 год

В ролях: Алеш Мартинес, Анна Лаудере, Эдвин Ревазов, Патриция Фриза, Боря Бермудес

Джон Ноймайер начал готовиться к юбилею Бетховена еще в 2018 году и тем летом представил спектакль, который назвал «симфоническим балетом, основанным на эмоциях и движении танцоров». Музыкальной основой стала Третья симфония («Героическая»), дополненная рядом родственных сочинений классика.

Доступно до 2 мая на сайте театра.

19:00

«Троянцы», опера Берлиоза

Венская государственная опера, 2018 год

Дирижер — Ален Альтиноглу, режиссер — Дэвид Маквикар

В ролях: Джойс Дидонато, Рахель Френкель, Анна Катерина Антоначчи, Брэндон Йованович

Доступно 24 часа на сайте театра.

«Жизель», балет Адана в хореографии Коралли, Перро, Петипа

Мариинский театр, 2016 год

Дирижер — Валерий Овсяников

В ролях: Диана Вишнёва, Матьё Ганьо, Игорь Колб, Екатерина Иванникова

Даже если привычное название не вызывает у вас живого интереса, уделите ему немного времени. Мариинский театр показывает запись с исключительно прекрасным составом исполнителей — таким, который превращает балет, выполняющий функцию дежурного блюда во многих театрах мира, в подлинный шедевр.

Доступно на сайте медиавещания театра до начала следующей трансляции.

2:30 (1 мая)

«Марни», опера Нико Мьюли

Метрополитен-опера, 2018 год

Дирижер — Роберто Спано, режиссер — Майкл Майер

В ролях: Изабель Леонард, Йестин Дэвис, Дженис Келли, Кристофер Мальтман, Денис Грейвз

Нико Мьюли — не мертвый композитор с афиши, а вполне молодой парень, по-своему продолжающий традиции американского минимализма и Филипа Гласса. «Марни» — уже вторая его опера, поставленная на сцене Мет. Она написана на основе одноименного романа Уинстона Грэма и вдохновлена фильмом Хичкока: мастерски созданная атмосфера саспенса и хичкоковский характер действа принесли опере огромную популярность.

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

Весь день

«Свадьба Фигаро», опера Моцарта

Театр Ла Скала, 2016 год

Дирижер — Франц Вельзер-Мёст, режиссер — Фредерик Уэйк-Уокер

В ролях: Диана Дамрау, Маркус Верба, Голда Шульц, Карлос Альварес, Марианна Кребасса

Доступно 30 дней на платформе RaiPlay.

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко дополнил свою коллекцию в онлайн-кинотеатре Okko оригинальными балетами, созданными на Малой сцене театра в рамках проекта для молодых хореографов «Точка пересечения». В записи доступны пять постановок:

«Чай или кофе?» (Андрей Кайдановский);

«То, да не то» (Эяль Дадон);

«Жонглируй» (Соломон Беррио-Аллен);

«Дежавю» (Эно Печи);

«Мы» (Диша Жанг).

Концерты

19:00

«Иоланта», опера Чайковского в концертном исполнении

Концертный зал имени П.И. Чайковского

Солисты, оркестр и хор Мариинского театра

Дирижер — Валерий Гергиев

Солисты: Ирина Чурилова, Мигран Агаджанян, Алексей Марков, Станислав Трофимов, Роман Бурденко. Трансляция — на сайте Московской филармонии.

20:00

Лондонский симфонический оркестр, Саймон Рэттл

Филармония Люксембурга

В программе: Брукнер — Симфония № 6. Трансляция — на странице филармонии в Facebook.

«Музыкальный момент»: Флориан Бёш (бас-баритон), Кристиан Кох (фортепиано)

Венский концертхаус, прямой эфир

В программе — песни Рихарда Штрауса и Франца Шуберта. Трансляция — на сайте концертного зала.

21:00

К 65-летию композитора Владимира Тарнопольского. Концерт-лекция

Ансамбль солистов «Студия новой музыки»

Ведущий — Владимир Тарнопольский, солистка — Олеся Ростовская (терменвокс)

В программе: Тристан Мюрай — «Тринадцать цветов заходящего солнца»; Казимеж Сероцкий — «Swinging Music»; Камиль Сен-Санс — «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»; Иосиф Шиллингер — «Аэрофоническая сюита». Запись концерта от 22 февраля 2020 года будет доступна на сайте Московской консерватории.

21:30

Лондонский симфонический оркестр, Саймон Рэттл

В программе: Джон Адамс — «Учение о гармонии»; Берлиоз — «Фантастическая симфония». Трансляция — на официальном YouTube-канале оркестра.

2:30 (1 мая)

Нью-Йоркский филармонический оркестр, Леонард Бернстайн

В программе: Малер — Симфония № 2

Нью-Йоркский филармонический оркестр завершает виртуальный фестиваль Малера исторической записью Второй симфонии («Воскресение»), сделанной под управлением Леонарда Бернстайна. Трансляция доступна на странице оркестра в Facebook.

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