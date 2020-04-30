Что ловить в сети 30 апреля

В карантинной Москве открылся микрофилиал галереи «Измайлово»
Пока на первой выставке представлена микроживопись30 апреля 2020301
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Роберто Деверё», опера Доницетти
Метрополитен-опера, 2016 год
Дирижер — Маурицио Бенини, режиссер — Дэвид Маквикар
В ролях: Сондра Радвановски, Элина Гаранча, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень
Мет завершает показ тюдоровской трилогии Доницетти в постановке Дэвида Маквикара. В центре восхитительно красивого костюмного спектакля — фигура Елизаветы I: потрясающая роль Сондры Радвановски, которая стала второй певицей в истории, исполнившей партии всех трех королев в одном сезоне (2015/2016) в Метрополитен-опере.
Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.
«Бетховен-проект» Джона Ноймайера
Гамбургский балет, 2018 год
В ролях: Алеш Мартинес, Анна Лаудере, Эдвин Ревазов, Патриция Фриза, Боря Бермудес
Джон Ноймайер начал готовиться к юбилею Бетховена еще в 2018 году и тем летом представил спектакль, который назвал «симфоническим балетом, основанным на эмоциях и движении танцоров». Музыкальной основой стала Третья симфония («Героическая»), дополненная рядом родственных сочинений классика.
Доступно до 2 мая на сайте театра.
«Троянцы», опера Берлиоза
Венская государственная опера, 2018 год
Дирижер — Ален Альтиноглу, режиссер — Дэвид Маквикар
В ролях: Джойс Дидонато, Рахель Френкель, Анна Катерина Антоначчи, Брэндон Йованович
Доступно 24 часа на сайте театра.
«Жизель», балет Адана в хореографии Коралли, Перро, Петипа
Мариинский театр, 2016 год
Дирижер — Валерий Овсяников
В ролях: Диана Вишнёва, Матьё Ганьо, Игорь Колб, Екатерина Иванникова
Даже если привычное название не вызывает у вас живого интереса, уделите ему немного времени. Мариинский театр показывает запись с исключительно прекрасным составом исполнителей — таким, который превращает балет, выполняющий функцию дежурного блюда во многих театрах мира, в подлинный шедевр.
Доступно на сайте медиавещания театра до начала следующей трансляции.
«Марни», опера Нико Мьюли
Метрополитен-опера, 2018 год
Дирижер — Роберто Спано, режиссер — Майкл Майер
В ролях: Изабель Леонард, Йестин Дэвис, Дженис Келли, Кристофер Мальтман, Денис Грейвз
Нико Мьюли — не мертвый композитор с афиши, а вполне молодой парень, по-своему продолжающий традиции американского минимализма и Филипа Гласса. «Марни» — уже вторая его опера, поставленная на сцене Мет. Она написана на основе одноименного романа Уинстона Грэма и вдохновлена фильмом Хичкока: мастерски созданная атмосфера саспенса и хичкоковский характер действа принесли опере огромную популярность.
Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.
«Свадьба Фигаро», опера Моцарта
Театр Ла Скала, 2016 год
Дирижер — Франц Вельзер-Мёст, режиссер — Фредерик Уэйк-Уокер
В ролях: Диана Дамрау, Маркус Верба, Голда Шульц, Карлос Альварес, Марианна Кребасса
Доступно 30 дней на платформе RaiPlay.
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко дополнил свою коллекцию в онлайн-кинотеатре Okko оригинальными балетами, созданными на Малой сцене театра в рамках проекта для молодых хореографов «Точка пересечения». В записи доступны пять постановок:
«Иоланта», опера Чайковского в концертном исполнении
Концертный зал имени П.И. Чайковского
Солисты, оркестр и хор Мариинского театра
Дирижер — Валерий Гергиев
Солисты: Ирина Чурилова, Мигран Агаджанян, Алексей Марков, Станислав Трофимов, Роман Бурденко. Трансляция — на сайте Московской филармонии.
Лондонский симфонический оркестр, Саймон Рэттл
Филармония Люксембурга
В программе: Брукнер — Симфония № 6. Трансляция — на странице филармонии в Facebook.
«Музыкальный момент»: Флориан Бёш (бас-баритон), Кристиан Кох (фортепиано)
Венский концертхаус, прямой эфир
В программе — песни Рихарда Штрауса и Франца Шуберта. Трансляция — на сайте концертного зала.
К 65-летию композитора Владимира Тарнопольского. Концерт-лекция
Ансамбль солистов «Студия новой музыки»
Ведущий — Владимир Тарнопольский, солистка — Олеся Ростовская (терменвокс)
В программе: Тристан Мюрай — «Тринадцать цветов заходящего солнца»; Казимеж Сероцкий — «Swinging Music»; Камиль Сен-Санс — «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»; Иосиф Шиллингер — «Аэрофоническая сюита». Запись концерта от 22 февраля 2020 года будет доступна на сайте Московской консерватории.
Лондонский симфонический оркестр, Саймон Рэттл
В программе: Джон Адамс — «Учение о гармонии»; Берлиоз — «Фантастическая симфония». Трансляция — на официальном YouTube-канале оркестра.
Нью-Йоркский филармонический оркестр, Леонард Бернстайн
В программе: Малер — Симфония № 2
Нью-Йоркский филармонический оркестр завершает виртуальный фестиваль Малера исторической записью Второй симфонии («Воскресение»), сделанной под управлением Леонарда Бернстайна. Трансляция доступна на странице оркестра в Facebook.
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