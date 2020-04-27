Что ловить в сети 27 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Золушка», опера Россини

Метрополитен-опера, 2014 год

Дирижер — Фабио Луизи, режиссер — Лоран Пелли

В ролях: Джойс Дидонато, Хуан Диего Флорес, Лука Пизарони

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

13:00

«Кармен», опера Бизе

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Мартин Кушей

В ролях: Анита Рачвелишвили, Майкл Фабиано, Лючио Галло, Кристиана Карг

Доступно 24 часа на сайте театра.

19:00

«Аттила», опера Верди

Мариинский театр, 2010 год

Дирижер — Валерий Гергиев, режиссер — Артуро Гама

В ролях: Ильдар Абдразаков, Анна Маркарова, Сергей Скороходов, Владислав Сулимский

Доступно на сайте медиавещания театра до начала следующей трансляции.

19:30

«Кармен», опера Бизе

Парижская национальная опера

Дирижер — Бертран де Бийи, режиссер — Каликсто Биейто

В ролях: Элина Гаранча, Роберто Аланья, Мария Агреста

Совместную с Francetv culturebox трансляцию можно смотреть прямо на странице телекомпании в Facebook.

20:00

«Мадам Баттерфляй», опера Пуччини

Венская опера, 2017 год

Дирижер — Филипп Оген, режиссер — Йозеф Гилен

В ролях: Кристина Ополайс, Пьеро Претти, Боаз Даниэль

Доступно сутки на сайте театра.

2:30

«Анна Болейн», опера Доницетти

Метрополитен-опера, 2011 год

Дирижер — Марко Армильято, режиссер — Дэвид Маквикар

В ролях: Анна Нетребко, Екатерина Губанова, Ильдар Абдразаков, Стивен Костелло

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

Весь день

«Билли Бадд», опера Бриттена

Норвежская национальная опера, 2019 год

Дирижер — Марк Уигглсворт, режиссер — Аннализ Мискиммон

В ролях: Питер Хоар, Жак Имбрэйло, Джон Релье

Запись выложена на сервисе Vimeo.

«Аттила», опера Верди

Театр Массимо, Палермо

Дирижер — Даниэль Орен, режиссер — Даниэле Аббадо

В ролях: Эрвин Шротт, Светла Василева, Фабио Сартори, Симоне Пьяццола

Доступно сутки на сайте театра.





Концерты

17:00

Немецкий симфонический оркестр Берлина, Робин Тиччати

В программе: Жан-Фери Ребель — «Стихии», Томас Лархер — Симфония № 2 («Кенотаф»), Рихард Штраус — «Так говорил Заратустра»

Французский барочный композитор Жан-Фери Ребель (1666–1747) стоит рядом с нашим современником — австрийским композитором и пианистом Томасом Лархером (родился в 1963 году) не случайно. Ребель, начинавший карьеру при Людовике XIV, а позднее ставший руководителем оркестра Королевской академии музыки, тут тоже в качестве авангардиста: в оркестровой сюите «Стихии» («Les Éléments») он применил сонорный кластер для изображения первоначального космического хаоса.

Доступно до 1 мая на сайте оркестра.

19:00

«Hope@Home» — Дэниэл Хоуп

Домашний концерт, прямой эфир. Специальный гость — флейтистка Алия Водовозова, выпускница Московской консерватории (2015) и берлинской Высшей школы музыки им. Ханса Эйслера. Трансляция — на канале Arte Concert в Youtube.

Давид Грималь, оркестр Les Dissonances

Парижская филармония, 2018 год

Оркестр Les Dissonances, созданный скрипачом Давидом Грималем в 2004 году, гордится своей мобильностью: объединяя музыкантов из Франции и других стран Европы, он может разрастаться от квартета до большого симфонического оркестра. Максимально расширенным составом коллектив выходил на сцену Парижской филармонии в январе 2018 года, чтобы исполнить роскошные партитуры французских композиторов (Равеля, Лало, Дебюсси), вдохновленные испанской музыкой, культурой и природой.

Смотрите на сайте филармонии.

20:00

«Дидона и Эней», опера Перселла

Каталонский дворец музыки

Барочный оркестр Ars Musicae

Хор «Каталонский Орфеон»

Дирижер — Эстев Набона, режиссер — Марк Росич

Трансляция — на странице концертного зала в Facebook.

21:15

Понедельничный концерт № 4

Баварская государственная опера, прямой эфир

Баварская опера возобновляет камерные концерты по понедельникам, которые транслируются из пустого зала. Сегодняшний вечер посвящен памяти сэра Питера Джонаса — одного из величайших оперных интендантов, покинувшего мир 22 апреля. За годы его руководства (1993–2006) театр в Мюнхене стал одной из самых притягательных точек на мировой оперной карте.

В концерте принимают участие Йонас Кауфман, Хельмут Дойч, Эльза Бенуа, струнный квартет солистов оркестра Баварской оперы. В программе — Гендель, Моцарт и Шуман. Трансляция — на сайте театра.

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