Что ловить в сети 27 апреля

Что ловить в сети 28 апреля
Сериал о казненных королевах от Мет, Пьер Булез дирижирует, Хельмут Лахенман рассказывает28 апреля 2020322
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Золушка», опера Россини
Метрополитен-опера, 2014 год
Дирижер — Фабио Луизи, режиссер — Лоран Пелли
В ролях: Джойс Дидонато, Хуан Диего Флорес, Лука Пизарони
Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.
«Кармен», опера Бизе
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Мартин Кушей
В ролях: Анита Рачвелишвили, Майкл Фабиано, Лючио Галло, Кристиана Карг
Доступно 24 часа на сайте театра.
«Аттила», опера Верди
Мариинский театр, 2010 год
Дирижер — Валерий Гергиев, режиссер — Артуро Гама
В ролях: Ильдар Абдразаков, Анна Маркарова, Сергей Скороходов, Владислав Сулимский
Доступно на сайте медиавещания театра до начала следующей трансляции.
«Кармен», опера Бизе
Парижская национальная опера
Дирижер — Бертран де Бийи, режиссер — Каликсто Биейто
В ролях: Элина Гаранча, Роберто Аланья, Мария Агреста
Совместную с Francetv culturebox трансляцию можно смотреть прямо на странице телекомпании в Facebook.
«Мадам Баттерфляй», опера Пуччини
Венская опера, 2017 год
Дирижер — Филипп Оген, режиссер — Йозеф Гилен
В ролях: Кристина Ополайс, Пьеро Претти, Боаз Даниэль
Доступно сутки на сайте театра.
«Анна Болейн», опера Доницетти
Метрополитен-опера, 2011 год
Дирижер — Марко Армильято, режиссер — Дэвид Маквикар
В ролях: Анна Нетребко, Екатерина Губанова, Ильдар Абдразаков, Стивен Костелло
Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.
«Билли Бадд», опера Бриттена
Норвежская национальная опера, 2019 год
Дирижер — Марк Уигглсворт, режиссер — Аннализ Мискиммон
В ролях: Питер Хоар, Жак Имбрэйло, Джон Релье
Запись выложена на сервисе Vimeo.
«Аттила», опера Верди
Театр Массимо, Палермо
Дирижер — Даниэль Орен, режиссер — Даниэле Аббадо
В ролях: Эрвин Шротт, Светла Василева, Фабио Сартори, Симоне Пьяццола
Доступно сутки на сайте театра.
Немецкий симфонический оркестр Берлина, Робин Тиччати
В программе: Жан-Фери Ребель — «Стихии», Томас Лархер — Симфония № 2 («Кенотаф»), Рихард Штраус — «Так говорил Заратустра»
Французский барочный композитор Жан-Фери Ребель (1666–1747) стоит рядом с нашим современником — австрийским композитором и пианистом Томасом Лархером (родился в 1963 году) не случайно. Ребель, начинавший карьеру при Людовике XIV, а позднее ставший руководителем оркестра Королевской академии музыки, тут тоже в качестве авангардиста: в оркестровой сюите «Стихии» («Les Éléments») он применил сонорный кластер для изображения первоначального космического хаоса.
Доступно до 1 мая на сайте оркестра.
«Hope@Home» — Дэниэл Хоуп
Домашний концерт, прямой эфир. Специальный гость — флейтистка Алия Водовозова, выпускница Московской консерватории (2015) и берлинской Высшей школы музыки им. Ханса Эйслера. Трансляция — на канале Arte Concert в Youtube.
Давид Грималь, оркестр Les Dissonances
Парижская филармония, 2018 год
Оркестр Les Dissonances, созданный скрипачом Давидом Грималем в 2004 году, гордится своей мобильностью: объединяя музыкантов из Франции и других стран Европы, он может разрастаться от квартета до большого симфонического оркестра. Максимально расширенным составом коллектив выходил на сцену Парижской филармонии в январе 2018 года, чтобы исполнить роскошные партитуры французских композиторов (Равеля, Лало, Дебюсси), вдохновленные испанской музыкой, культурой и природой.
Смотрите на сайте филармонии.
«Дидона и Эней», опера Перселла
Каталонский дворец музыки
Барочный оркестр Ars Musicae
Хор «Каталонский Орфеон»
Дирижер — Эстев Набона, режиссер — Марк Росич
Трансляция — на странице концертного зала в Facebook.
Понедельничный концерт № 4
Баварская государственная опера, прямой эфир
Баварская опера возобновляет камерные концерты по понедельникам, которые транслируются из пустого зала. Сегодняшний вечер посвящен памяти сэра Питера Джонаса — одного из величайших оперных интендантов, покинувшего мир 22 апреля. За годы его руководства (1993–2006) театр в Мюнхене стал одной из самых притягательных точек на мировой оперной карте.
В концерте принимают участие Йонас Кауфман, Хельмут Дойч, Эльза Бенуа, струнный квартет солистов оркестра Баварской оперы. В программе — Гендель, Моцарт и Шуман. Трансляция — на сайте театра.
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