Что ловить в сети 17 апреля

Танцы остаются с человеком
Гид по онлайн-фестивалю Dance Open17 апреля 2020155
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Граф Ори», опера Россини
Метрополитен-опера, 2011 год
Дирижер — Маурицио Бенини, режиссер — Бартлетт Шер
В ролях: Диана Дамрау, Джойс Дидонато, Хуан Диего Флорес
Доступно до 1:30 следующих суток на сайте театра.
«Фиолетовый снег», опера Беата Фуррера
Берлинская государственная опера, 2019 год
Дирижер — Маттиас Пинчер, режиссер — Клаус Гут
В ролях: Эльза Драйзиг, Анна Прохазка, Мартина Гедек, Георг Нигль, Отто Кацамайер
13 января 2019 года Берлинская государственная опера представила мировую премьеру оперы швейцарско-австрийского композитора Беата Фуррера «Фиолетовый снег» («Violetter Schnee») на текст Владимира Сорокина. Перевод текста сделала Доротея Троттенберг, автор немецкого либретто — Хендль Клаус.
«В основе многочисленных произведений Беата Фуррера для музыкального театра лежит связь между языком и звуком. Его “Фиолетовый снег” отражает экзистенциальный опыт отчуждения и утраты языка перед лицом надвигающейся катастрофы, переводя этот опыт в суггестивную музыкально-языковую структуру» (пресс-служба театра).
Опера написана по заказу Берлинской оперы. Запись доступна 24 часа на сайте театра.
«Мефистофель», опера Бойто
Штутгартская опера
Дирижер — Валерио Галли, режиссер — Алекс Олле (La Fura dels Baus)
В ролях: Адам Палка, Дэвид Джанхун Ким, Элизабет Кабальеро, Кристофер Соколовский
Алекс Олле: «В игре между Богом и дьяволом Фауст играет роль кости, которая катится по зеленому сукну. На что играют Бог и дьявол? Когда договор нарушен, ставка проиграна? “Arrestati, sei bello!” — «Остановись, мгновенье! Стой, подожди!» Но это не экстаз. Фауст произносит эти слова не в момент опьянения, а перед лицом небесных воинств, которые указывают на его смерть. Социолог из Йены Хартмут Роза утверждает, что “нехватка времени как отношения к жизни” — это абсолютно современный феномен».
Трансляция — на сайте театра.
«Капулетти и Монтекки», опера Беллини
Цюрихская опера
Дирижер — Фабио Луизи, режиссер — Кристоф Лой
В ролях: Джойс Дидонато, Ольга Кульчинская, Бенджамин Бернхайм, Роберто Лоренци
Доступно до 19 апреля включительно на сайте театра.
«Анна Каренина», балет Родиона Щедрина в постановке Алексея Ратманского
Дирижер — Валерий Гергиев
В ролях: Ульяна Лопаткина, Виктор Баранов, Андрей Ермаков, Светлана Иванова, Дмитрий Пыхачов, Филипп Стёпин, Софья Гумерова
Трансляция — на сайте медиавещания Мариинского театра.
«Итальянка в Алжире», опера Россини
Венская опера, 2015 год
Дирижер — Хесус Лопес Кобос, режиссер — Жан-Пьер Поннель
В ролях: Эдгардо Роча, Анна Бонитатибус, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина
Запись на сайте театра доступна сутки.
«Набукко», опера Верди
Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма)
Дирижер — Франческо Иван Кьямпа, режиссер — Стефано Риччи
В ролях: Энхбатын Амартувшин, Иван Магри, Микеле Пертузи, Сайоа Эрнандес
Доступно до 16 октября на Operavision.
«Превращение» / «The Metamorphosis», балет Артура Питы
Королевский театр Ковент-Гарден, 2012 год
Музыка — Фрэнк Мун, дирижер — Марк Альбрехт
В ролях: Эдвард Уотсон, Лора Дей, Нина Голдман, Нил Рейнольдс
В основе балета лежит одноименный рассказ Франца Кафки: Грегор Замза, проснувшись утром, обнаруживает, что превратился в огромное мерзкое насекомое. По словам Питы, он пытался создать спектакль, в котором превращение передавалось бы не с помощью внешних средств, а с помощью движения. В главной роли — Эдвард Уотсон, танцовщик с безграничными пластическими возможностями. Он признавался, что опыт создания этого спектакля — самое интересное и сложное, что он пережил за время карьеры в Королевском балете. Спектакль отмечен множеством театральных призов.
Трансляция — на официальном YouTube-канале театра.
«Mediterranea», балет Мауро Бигонцетти
Ла Скала, 2008 год
Балет на музыку Моцарта, Лигети, Палестрины и народную музыку Средиземноморья. Доступно месяц на RaiPlay.
Закрытие III Международного фестиваля Bach-fest
Свердловская филармония
Оркестр Баховского фестиваля, дирижер — Алексей Доркин
В программе: музыка К.Ф.Э. Баха, И.С. Баха и Райнбергера. Трансляция — на сайте филармонии.
Михаэль Баренбойм и Даниэль Баренбойм — «Moment Musical»
Прямая трансляция из Концертного зала имени Пьера Булеза (Берлин)
В программе: Моцарт — Шесть вариаций на тему «Hélas, j'ai perdu mon amant» и Соната для скрипки и фортепиано (KV 526). Трансляция — на YouTube-канале Deutsche Grammophon.
Венский филармонический оркестр, Кристиан Тилеман
Золотой зал Венской филармонии
В программе: Бетховен — Симфония № 9
Солисты: Аннет Даш, Михоко Фудзимура, Петр Бечала, Георг Цеппенфельд
Трансляция — на странице зала в Facebook.
Соня Йончева поет Рамо, Генделя и Перселла
Парижская филармония
Accademia Montis Regalis, дирижер — Алессандро де Марки
Запись доступна на сайте филармонии.
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