Что ловить в сети 17 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Граф Ори», опера Россини

Метрополитен-опера, 2011 год

Дирижер — Маурицио Бенини, режиссер — Бартлетт Шер

В ролях: Диана Дамрау, Джойс Дидонато, Хуан Диего Флорес

Доступно до 1:30 следующих суток на сайте театра.

13:00

«Фиолетовый снег», опера Беата Фуррера

Берлинская государственная опера, 2019 год

Дирижер — Маттиас Пинчер, режиссер — Клаус Гут

В ролях: Эльза Драйзиг, Анна Прохазка, Мартина Гедек, Георг Нигль, Отто Кацамайер

13 января 2019 года Берлинская государственная опера представила мировую премьеру оперы швейцарско-австрийского композитора Беата Фуррера «Фиолетовый снег» («Violetter Schnee») на текст Владимира Сорокина. Перевод текста сделала Доротея Троттенберг, автор немецкого либретто — Хендль Клаус.

«В основе многочисленных произведений Беата Фуррера для музыкального театра лежит связь между языком и звуком. Его “Фиолетовый снег” отражает экзистенциальный опыт отчуждения и утраты языка перед лицом надвигающейся катастрофы, переводя этот опыт в суггестивную музыкально-языковую структуру» (пресс-служба театра).

Опера написана по заказу Берлинской оперы. Запись доступна 24 часа на сайте театра.

18:00

«Мефистофель», опера Бойто

Штутгартская опера

Дирижер — Валерио Галли, режиссер — Алекс Олле (La Fura dels Baus)

В ролях: Адам Палка, Дэвид Джанхун Ким, Элизабет Кабальеро, Кристофер Соколовский

Алекс Олле: «В игре между Богом и дьяволом Фауст играет роль кости, которая катится по зеленому сукну. На что играют Бог и дьявол? Когда договор нарушен, ставка проиграна? “Arrestati, sei bello!” — «Остановись, мгновенье! Стой, подожди!» Но это не экстаз. Фауст произносит эти слова не в момент опьянения, а перед лицом небесных воинств, которые указывают на его смерть. Социолог из Йены Хартмут Роза утверждает, что “нехватка времени как отношения к жизни” — это абсолютно современный феномен».

Трансляция — на сайте театра.

19:00

«Капулетти и Монтекки», опера Беллини

Цюрихская опера

Дирижер — Фабио Луизи, режиссер — Кристоф Лой

В ролях: Джойс Дидонато, Ольга Кульчинская, Бенджамин Бернхайм, Роберто Лоренци

Доступно до 19 апреля включительно на сайте театра.

«Анна Каренина», балет Родиона Щедрина в постановке Алексея Ратманского

Дирижер — Валерий Гергиев

В ролях: Ульяна Лопаткина, Виктор Баранов, Андрей Ермаков, Светлана Иванова, Дмитрий Пыхачов, Филипп Стёпин, Софья Гумерова

Трансляция — на сайте медиавещания Мариинского театра.

20:00

«Итальянка в Алжире», опера Россини

Венская опера, 2015 год

Дирижер — Хесус Лопес Кобос, режиссер — Жан-Пьер Поннель

В ролях: Эдгардо Роча, Анна Бонитатибус, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина

Запись на сайте театра доступна сутки.

«Набукко», опера Верди

Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма)

Дирижер — Франческо Иван Кьямпа, режиссер — Стефано Риччи

В ролях: Энхбатын Амартувшин, Иван Магри, Микеле Пертузи, Сайоа Эрнандес

Доступно до 16 октября на Operavision.

21:00

«Превращение» / «The Metamorphosis», балет Артура Питы

Королевский театр Ковент-Гарден, 2012 год

Музыка — Фрэнк Мун, дирижер — Марк Альбрехт

В ролях: Эдвард Уотсон, Лора Дей, Нина Голдман, Нил Рейнольдс

В основе балета лежит одноименный рассказ Франца Кафки: Грегор Замза, проснувшись утром, обнаруживает, что превратился в огромное мерзкое насекомое. По словам Питы, он пытался создать спектакль, в котором превращение передавалось бы не с помощью внешних средств, а с помощью движения. В главной роли — Эдвард Уотсон, танцовщик с безграничными пластическими возможностями. Он признавался, что опыт создания этого спектакля — самое интересное и сложное, что он пережил за время карьеры в Королевском балете. Спектакль отмечен множеством театральных призов.

Трансляция — на официальном YouTube-канале театра.

Весь день

«Mediterranea», балет Мауро Бигонцетти

Ла Скала, 2008 год

Балет на музыку Моцарта, Лигети, Палестрины и народную музыку Средиземноморья. Доступно месяц на RaiPlay.





Концерты

16:30

Закрытие III Международного фестиваля Bach-fest

Свердловская филармония

Оркестр Баховского фестиваля, дирижер — Алексей Доркин

В программе: музыка К.Ф.Э. Баха, И.С. Баха и Райнбергера. Трансляция — на сайте филармонии.

20:00

Михаэль Баренбойм и Даниэль Баренбойм — «Moment Musical»

Прямая трансляция из Концертного зала имени Пьера Булеза (Берлин)

В программе: Моцарт — Шесть вариаций на тему «Hélas, j'ai perdu mon amant» и Соната для скрипки и фортепиано (KV 526). Трансляция — на YouTube-канале Deutsche Grammophon.

21:00

Венский филармонический оркестр, Кристиан Тилеман

Золотой зал Венской филармонии

В программе: Бетховен — Симфония № 9

Солисты: Аннет Даш, Михоко Фудзимура, Петр Бечала, Георг Цеппенфельд

Трансляция — на странице зала в Facebook.

21:30

Соня Йончева поет Рамо, Генделя и Перселла

Парижская филармония

Accademia Montis Regalis, дирижер — Алессандро де Марки

Запись доступна на сайте филармонии.

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