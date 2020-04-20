Что ловить в сети 20 апреля

Диагноз без прогноза
Философ Михаил Маяцкий подводит предварительные (в их ненадежности) итоги того, что с нами случилось и случается прямо сегодня20 апреля 2020186
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Кавалер розы», опера Рихарда Штрауса
Метрополитен-опера, 2017 год
Дирижер — Себастьян Вайгль, режиссер — Роберт Карсен
В ролях: Рене Флеминг, Элина Гаранча, Эрин Морли, Мэтью Поленцани, Гюнтер Гройсбёк, Маркус Брюк
Доступно до 1:30 следующих суток на сайте театра.
«Фиделио», опера Бетховена
Гамбургская опера, 1968 год
Дирижер — Леопольд Людвиг, режиссер — Иоахим Хесс
В ролях: Анья Силья, Луция Попп, Тео Адам, Ричард Кассили, Эрнст Виман
Эта студийная киноверсия спектакля — историческая запись с участием целой плеяды выдающихся немецких певцов, сегодня ставших легендами, а тогда находящихся в самом расцвете своего таланта.
Запись на сайте театра доступна до 4 мая.
«Болеро»
Dance Open — Танцевальный театр Оснабрюк
Хореография — Мауро де Кандиа, музыка — Морис Равель
Фестиваль Dance Open продолжает балетный онлайн-марафон. «В партитуре “Болеро” Мориса Равеля, имеющей бессчетное количество хореографических трактовок, итальянский балетмейстер Мауро де Кандиа впервые расслышал техногенную катастрофу. На сцене артисты Танцевального театра Оснабрюк — в униформе, под холодным светом и в клубах дыма. Сценография аскетична. Пластический язык упорядочен, унифицирован и лаконичен» (Dance Open).
Трансляция на сайте фестиваля и на его странице «ВКонтакте».
«Леди Макбет Мценского уезда», опера Шостаковича
Финская национальная опера, 2017 год
Дирижер — Олег Каэтани, режиссер — Оле Андерс Тандберг
В ролях: Светлана Создателева, Алексей Косарев, Мика Похионен, Александр Телига
Для краткости и понятности эту постановку называют «Леди Макбет / Катерина Измайлова с рыбой». Норвежский режиссер Оле Андерс Тандберг перенес действие в Норвегию, на маленький северный остров, где живут рыбаки. Его общество оказалось очень похоже на провинциальный городок под Мценском, описанный у Лескова. Тандберг подчеркнул жестокость и откровенность первой редакции оперы, однако спектакль нашумел не только благодаря шокирующим благообразную публику сценам, но и прекрасным работам солистов, в первую очередь — бесстрашной Светланы Создателевой, одной из самых востребованных Катерин наших дней.
Доступно до 20 октября на сайте театра.
«Сказки Гофмана», опера Оффенбаха
Парижская национальная опера, 2020 год
Дирижер — Марк Элдер, режиссер — Роберт Карсен
В ролях: Майкл Фабиано, Джоди Девос, Вероника Жанс, Ялин Перес, Гаэль Аркез
Не пропустите трансляцию на Francetv culturebox.
«Луций Сулла», опера Моцарта
Ла Скала, 2015 год
Дирижер — Марк Минковски, режиссер — Маршалл Пинкоски
В ролях: Крешимир Спайсер, Леннеке Руйтен, Марианна Кребасса, Инга Кална
Доступно месяц на сервисе RaiPlay.
«Диалоги кармелиток», опера Пуленка
Театро Комунале (Болонья)
Дирижер — Джереми Рорер, режиссер — Оливье Пи
В ролях: Элен Гильметт, Сильве Брюне, Мари Аделин Анри, Софи Кох, Николя Кавалье, Станислас де Барбейрак
В настоящее время доступно на YouTube-канале театра.
«Хоровод» («Der Reigen»), опера Бернхарда Ланга
Neue Oper Wien, 2019 год
Дирижер — Вальтер Кобера, режиссер — Александра Лидтке
Доступно на сайте театра.
«Илия», оратория Мендельсона
Пермский театр оперы и балета
Хор и оркестр MusicAeterna
Дирижер — Рафаэль Пишон
Солисты: Наталья Кириллова, Наталья Буклага, Робин Тричлер, Томас Доли
Трансляция — на сайте театра.
«Орган LIVE — Парад токкат». Дмитрий Ушаков
Прямая трансляция из Органного зала Томской филармонии
В программе: И.С. Бах, Букстехуде, Боэльман, Штамм, Регер
Трансляция — на сайте филармонии.
Венский филармонический оркестр, Лахав Шани, Марта Аргерих
Венский Концертхаус
В программе: Фортепианный концерт № 3 Прокофьева
Трансляция — на странице зала в Facebook.
Ансамбль «Пигмалион», Рафаэль Пишон
Парижская филармония
В программе: И.С. Бах — Месса си минор
Трансляция — на сайте филармонии.
«Оперный спектакль: правила игры»
Онлайн-лекцию Дмитрия Ренанского проводит «Студия» МАМТа. Регистрация бесплатная для всех желающих.
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