Что ловить в сети 20 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Кавалер розы», опера Рихарда Штрауса

Метрополитен-опера, 2017 год

Дирижер — Себастьян Вайгль, режиссер — Роберт Карсен

В ролях: Рене Флеминг, Элина Гаранча, Эрин Морли, Мэтью Поленцани, Гюнтер Гройсбёк, Маркус Брюк

Доступно до 1:30 следующих суток на сайте театра.

17:30

«Фиделио», опера Бетховена

Гамбургская опера, 1968 год

Дирижер — Леопольд Людвиг, режиссер — Иоахим Хесс

В ролях: Анья Силья, Луция Попп, Тео Адам, Ричард Кассили, Эрнст Виман

Эта студийная киноверсия спектакля — историческая запись с участием целой плеяды выдающихся немецких певцов, сегодня ставших легендами, а тогда находящихся в самом расцвете своего таланта.

Запись на сайте театра доступна до 4 мая.

19:00

«Болеро»

Dance Open — Танцевальный театр Оснабрюк

Хореография — Мауро де Кандиа, музыка — Морис Равель

Фестиваль Dance Open продолжает балетный онлайн-марафон. «В партитуре “Болеро” Мориса Равеля, имеющей бессчетное количество хореографических трактовок, итальянский балетмейстер Мауро де Кандиа впервые расслышал техногенную катастрофу. На сцене артисты Танцевального театра Оснабрюк — в униформе, под холодным светом и в клубах дыма. Сценография аскетична. Пластический язык упорядочен, унифицирован и лаконичен» (Dance Open).

Трансляция на сайте фестиваля и на его странице «ВКонтакте».

20:00

«Леди Макбет Мценского уезда», опера Шостаковича

Финская национальная опера, 2017 год

Дирижер — Олег Каэтани, режиссер — Оле Андерс Тандберг

В ролях: Светлана Создателева, Алексей Косарев, Мика Похионен, Александр Телига

Для краткости и понятности эту постановку называют «Леди Макбет / Катерина Измайлова с рыбой». Норвежский режиссер Оле Андерс Тандберг перенес действие в Норвегию, на маленький северный остров, где живут рыбаки. Его общество оказалось очень похоже на провинциальный городок под Мценском, описанный у Лескова. Тандберг подчеркнул жестокость и откровенность первой редакции оперы, однако спектакль нашумел не только благодаря шокирующим благообразную публику сценам, но и прекрасным работам солистов, в первую очередь — бесстрашной Светланы Создателевой, одной из самых востребованных Катерин наших дней.

Доступно до 20 октября на сайте театра.

20:30

«Сказки Гофмана», опера Оффенбаха

Парижская национальная опера, 2020 год

Дирижер — Марк Элдер, режиссер — Роберт Карсен

В ролях: Майкл Фабиано, Джоди Девос, Вероника Жанс, Ялин Перес, Гаэль Аркез

Не пропустите трансляцию на Francetv culturebox.

Весь день

«Луций Сулла», опера Моцарта

Ла Скала, 2015 год

Дирижер — Марк Минковски, режиссер — Маршалл Пинкоски

В ролях: Крешимир Спайсер, Леннеке Руйтен, Марианна Кребасса, Инга Кална

Доступно месяц на сервисе RaiPlay.

«Диалоги кармелиток», опера Пуленка

Театро Комунале (Болонья)

Дирижер — Джереми Рорер, режиссер — Оливье Пи

В ролях: Элен Гильметт, Сильве Брюне, Мари Аделин Анри, Софи Кох, Николя Кавалье, Станислас де Барбейрак

В настоящее время доступно на YouTube-канале театра.

«Хоровод» («Der Reigen»), опера Бернхарда Ланга

Neue Oper Wien, 2019 год

Дирижер — Вальтер Кобера, режиссер — Александра Лидтке

Доступно на сайте театра.





Концерты

17:00

«Илия», оратория Мендельсона

Пермский театр оперы и балета

Хор и оркестр MusicAeterna

Дирижер — Рафаэль Пишон

Солисты: Наталья Кириллова, Наталья Буклага, Робин Тричлер, Томас Доли

Трансляция — на сайте театра.

19:00

«Орган LIVE — Парад токкат». Дмитрий Ушаков

Прямая трансляция из Органного зала Томской филармонии

В программе: И.С. Бах, Букстехуде, Боэльман, Штамм, Регер

Трансляция — на сайте филармонии.

21:00

Венский филармонический оркестр, Лахав Шани, Марта Аргерих

Венский Концертхаус

В программе: Фортепианный концерт № 3 Прокофьева

Трансляция — на странице зала в Facebook.

21:30

Ансамбль «Пигмалион», Рафаэль Пишон

Парижская филармония

В программе: И.С. Бах — Месса си минор

Трансляция — на сайте филармонии.

А также:

«Оперный спектакль: правила игры»

Онлайн-лекцию Дмитрия Ренанского проводит «Студия» МАМТа. Регистрация бесплатная для всех желающих.

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