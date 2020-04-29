Что ловить в сети 29 апреля

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В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Мария Стюарт», опера Доницетти
Метрополитен-опера, 2013 год
Дирижер — Маурицио Бенини, режиссер — Дэвид Маквикар
В ролях: Эльза ван ден Хивер, Джойс Дидонато, Мэттью Поленцани
Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.
«Аполлон Мусагет», балет Баланчина на музыку Стравинского
New York City Ballet, 2019 год
В ролях: Тейлор Стэнли, Тилер Пек, Британи Поллак, Индиана Вудворд
Доступно 72 часа на сайте и в соцсетях компании.
«Фальстаф», опера Верди
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Марио Мартоне
В ролях: Михаэль Фолле, Барбара Фриттоли, Альфредо Даза, Надин Сьерра, Франческо Демуро
Доступно 24 часа на сайте театра.
«Корсар», балет Адана в постановке Василия Медведева
Пермский театр оперы и балета, 2019 год
Дирижер — Дамир Максутов
В ролях: Георгий Еналдиев, Булган Рэнцэндорж, Луанна Гондим, Артем Мишаков, Марат Фадеев, Расмус Алгрен, Герман Стариков
«Корсар» поставлен в Перми по оригинальной партитуре Адольфа Адана, которую театр получил из архивов Парижской оперы. «Постановка Мариуса Петипа (1863 год, Мариинский театр) с приключенческим сюжетом, ориентальными мотивами, витиеватой любовной коллизией, пиратской экзотикой и впечатляющей сценой крушения корабля в финале позволяет воспринимать этот старинный балет по мотивам одноименной поэмы Байрона не как театральную архаику, а как крупнобюджетный блокбастер в стиле золотого века Голливуда. Балетмейстер Василий Медведев, воссоздавший хореографию Петипа на пермской сцене, убежден, что “Корсар” служит предтечей балетных шоу», — говорится в аннотации к спектаклю.
Трансляция — на YouTube-канале театра, где потом будет доступна запись.
«Катерина Измайлова», опера Шостаковича
Большой театр, 2016 год
Дирижер — Туган Сохиев, режиссер — Римас Туминас
В ролях: Надя Михаэль, Джон Дашак, Тарас Штонда, Марат Гали, Светлана Шилова
Первая редакция этой оперы — жесткая, откровенная, вызывающая — носила название «Леди Макбет Мценского уезда» и в середине 1930-х с колоссальным успехом шла в Москве и Ленинграде. В январе 1936 года ее посмотрела правительственная делегация во главе со Сталиным, а в феврале траекторию судьбы и творчества Шостаковича круто изменила печально знаменитая статья в «Правде» «Сумбур вместо музыки».
Большой театр поставил вторую редакцию оперы (1962), существенно «приглаженную» и отцензурированную самим Шостаковичем, а Туган Сохиев и Римас Туминас еще сильнее сгладили острые края. Однако посмотреть спектакль стоит ради неистовой Нади Михаэль в роли Катерины и ее страстного партнера Джона Дашака в роли Сергея, любовника Катерины.
Трансляция — на YouTube-канале театра, запись будет доступна 24 часа с момента завершения трансляции.
Dance Open — «Золотая коллекция»
Гала Dance Open не сможет традиционно пройти в апреле, но фестиваль решил реализовать свою давнюю мечту и запустить цикл фильмов «Золотая коллекция Dance Open». Это лучшие страницы видеолетописи, которую фестиваль ведет более 10 лет. В третьем выпуске — артисты Большого и Мариинского театров с па-де-де из балета «Пламя Парижа», артисты Дрезденского балета представят «Канон в ре мажоре», а Балета Сан-Франциско — дуэт «Finding Light».
Смотрите трансляцию в «Яндекс.Эфире».
«Корсар», балет Адана в постановке Мануэля Легри по Петипа
Венская опера, 2016 год
Дирижер — Валерий Овсянников
В ролях: Роберт Габдуллин, Мария Яковлева, Людмила Коновалова, Кирилл Курлаев
Еще одна реинкарнация легендарного балета Петипа на музыку Адана — на этот раз Мануэль Легри создает великолепный спектакль, покоряющий своими роскошью и экзотикой. Легри тоже обратился к оригинальной партитуре Адана и облегчил запутанный сюжет, в котором, по его словам, наберется материала на семь балетов. В недавнем прошлом выдающийся танцовщик, этуаль Парижской национальной оперы эпохи Нуреева и позже, Легри ставил «Корсара» в статусе директора Венского балета. В следующем сезоне он переходит на ту же должность в театр Ла Скала.
Спектакль с превосходным премьерным составом солистов доступен сутки на сайте театра.
«Dust» («Пыль»), балет Акрама Хана
Английский национальный балет
Музыка: Жослин Пук
В ролях: Тамара Рохо, Джеймс Стритер, Фабиан Реймар
Одноактный балет Хан поставил в 2014 году, к 100-летию начала Первой мировой войны — катастрофы, к которой хореограф не раз возвращался в своей работе. В «Dust» он фокусирует внимание на женщине: «Во время Первой мировой войны произошел огромный социальный сдвиг в сторону женщин. Они знали, что отпускают отцов, мужей и сыновей и могут потерять их навсегда. И все же они делали оружие, которое убивало других отцов, мужей и сыновей. Неважно, на чьей ты стороне — обе они чувствовали потерю и смерть. Но для того, чтобы кто-то жил, кто-то другой ставил свою жизнь на карту». Необратимую цикличность этого процесса Хан исследует в небольшом балете, где главную роль исполнила Тамара Рохо. На премьере он сам выступил с ней в паре.
Доступно 48 часов на официальном YouTube-канале компании.
«Роберто Деверё», опера Доницетти
Метрополитен-опера, 2016 год
Дирижер — Маурицио Бенини, режиссер — Дэвид Маквикар
В ролях: Сондра Радвановски, Элина Гаранча, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень
Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.
«Кровавая монахиня», опера Гуно
Опера Комик, 2019 год
Дирижер — Лоранс Экильбе, режиссер — Давид Бобе
В ролях: Майкл Спайрс, Ваннина Сантони, Марион Лебег, Жером Бутийе, Джоди Девос
Парижская Опера Комик вернула на сцену неизвестную оперу Шарля Гуно, вдохновленную мрачным готическим романом Льюиса. После неудачной премьеры в 1854 году в Гранд-опера она была снята с репертуара тогдашним директором театра со словами, что терпеть такую чушь больше невозможно. В 2008 году забытую партитуру исполнили в театре Оснабрюка, а в 2018-м постановка «Кровавой монахини» в Опера Комик стала действительно большим событием в оперном мире.
Запись будет доступна по меньшей мере неделю на сайте театра.
Квартет Юрия Башмета
Свердловская филармония
Алена Баева (скрипка), Юрий Башмет (альт), Александр Бузлов (виолончель), Василий Лобанов (фортепиано)
В программе: Брамс — Трио для фортепиано, скрипки и альта ми-бемоль мажор, ор. 40; Трио для фортепиано, альта и виолончели ля минор, ор. 114; Квартет № 1 для фортепиано, скрипки, альта и виолончели соль минор, ор. 25. Трансляция — на сайте филармонии.
«Hope@Home» — Дэниел Хоуп
Домашний концерт, прямой эфир
В программе — «Карнавал животных» Сен-Санса. Специальные гости — Тамара Стефанович, Алия Водовозова и другие. Прямая трансляция — на канале Arte Concert в YouTube.
Оркестр де Пари, Дэниел Хардинг
Парижская филармония
В программе: Сибелиус — Симфония № 4. Смотрите на сайте филармонии.
MusicAeterna Digital Platform
Влад Песин (скрипка), Николай Мажара (фортепиано)
В программе: Джордж Крам — четыре ноктюрна «Night Music II» для скрипки и фортепиано. Смотрите здесь.
Румынский национальный молодежный оркестр, Михаэль Зандерлинг
Фестиваль Энеску
Солист — Нобуюки Цудзии
В программе: Лигети — Румынский концерт; Рахманинов — Концерт для фортепиано № 2; Брамс — Шенберг — Фортепианный квартет № 1. Запись доступна до 1 мая включительно на сайте фестиваля.
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