Что ловить в сети 24 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Веселая вдова», оперетта Легара

Метрополитен-опера, 2015 год

Дирижер — Эндрю Дэвис, режиссер — Сюзан Строман

В ролях: Рене Флеминг, Келли О'Хара, Нэйтан Ганн

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

18:00

«Сатьяграха», опера Гласса

Штутгартская опера, 1983 год

Дирижер — Деннис Рассел Дэвис, режиссер — Ахим Фрайер

В ролях: Лео Гёке, Ральф Харстер, Хельмут Даннингер, Инга Нильсен, Элке Эстлинбаум

Эпохальная постановка второй оперы американского минималиста Филипа Гласса из его портретной оперной трилогии о людях, изменивших мир («Эйнштейн на пляже», «Сатьяграха» и «Эхнатон»). Именно в Штутгарте в 1990-е шла вся трилогия, а «Сатьяграха» в постановке Ахима Фрайера — по-прежнему единственная официально изданная видеозапись этой оперы. Спектакль поставлен в 1983 году, но, несмотря на временную дистанцию, абсолютный must see. Очень полезно вспомнить, что уже в начале 1980-х был такой оперный театр.

Доступно на официальном сайте театра.

19:00

Гранд-гала на диване: фестиваль Доницетти в Бергамо

Фестиваль проведет большой гала-концерт с участием звезд бельканто. Они присоединятся к трансляции из разных городов и будут петь, как обещает релиз, каждый в своей гостиной. Организаторы также обещают сюрпризы и зажигательный конферанс. Среди солистов — Хавьер Камарена, Джессика Пратт, Джанлука Капуано, Алекс Эспозито, Кармела Ремиджо и другие.

Прямая трансляция — на странице фестиваля в Facebook и в YouTube.

«Пастораль», балет Тьерри Маландена

Dance Open — Malandain Ballet Biarritz, 2019 год

Музыка: Людвиг ван Бетховен

Фестиваль Dance Open продолжает программу онлайн-марафона актуальным в сегодняшних реалиях балетом на музыку Бетховена (Шестая («Пасторальная») симфония и Кантата ор. 112). «Идея хореографа — все мы замкнуты в своем пространстве и вынуждены иметь дело с собственными демонами, но не разрушать мир вокруг себя. Финал — во вполне бетховенском духе: гармонии можно достичь лишь вместе с другими людьми и в единстве с природой».

Трансляция — на сайте фестиваля.

«Щелкунчик и Мышиный король», балет Чайковского в постановке Кристиана Шпука

Цюрихский балет, 2017 год

Очередная попытка вернуться к Гофману. Шпук переписал либретто, включив в него историю превращения племянника Дроссельмейера в деревянного Щелкунчика, и перемешал номера балета в соответствии с собственным видением сюжета.

Доступно до 26 апреля включительно на сайте театра.

20:00

«Возвращение Улисса на родину», опера Монтеверди

Оперный театр Мангейма

Дирижер — Йорг Халубек, режиссер — Маркус Боте

В ролях: Никола Дискич, Мари-Бель Санди, Дэвид Ли, Ён-Чжу Квон

Клаудио Монтеверди — это не только знаменитый «Орфей». До наших дней дошли еще две оперы великого реформатора. «Возвращение Улисса» — первая в ряду новаторских опер, созданных композитором в Венеции в последние пять лет жизни. Она была популярна: в первый сезон (зимой 1639–1640 годов) ее сыграли по меньшей мере десять раз, а через год возобновили, что по тем временам было редкостью. Исследователи называют «Возвращение Улисса» одной из самых успешных опер XVII века и честно объясняют ее популярность тем, что «в опере достаточно секса, крови и проявлений сверхъестественного для того, чтобы удовлетворить вкус самых пресыщенных венецианцев». За 400 лет мало что изменилось.

Доступно до 23 октября 2020 года на платформе Operavision.

21:00

«Глориана», опера Бриттена

Королевский театр Ковент-Гарден, 2013 год

Дирижер — Пол Дэниел, режиссер — Ричард Джонс

В ролях: Сьюзан Буллок, Тоби Спенс, Патрисия Бардон, Марк Стоун, Кейт Роял

21 апреля английской королеве Елизавете II исполнилось 94 года, и в этот уикенд Королевский театр Ковент-Гарден показывает раритетную оперу Бенджамина Бриттена «Глориана». Она была заказана композитору в 1953 году для торжеств в честь коронации ныне царствующей королевы: официально «Глориана» посвящена ей, но рассказывает историю ее легендарной тезки из династии Тюдоров — Елизаветы I.

Трансляция — на YouTube-канале театра, запись доступна неделю.

Наталья Осипова: три коротких балета

Театр Sadler's Wells

В программе виртуального вечера: «Грустный вальс» Алексея Ратманского на музыку Сибелиуса, «Кутб» Сиди Ларби Шеркауи, «Ave Maria» Юки Оиси на музыку Шуберта

Трансляция — на странице театра в Facebook, запись будет доступна семь дней.

22:00

«Rotunda», балет Джастина Пека

New York City Ballet, мировая премьера — 26 февраля 2020 года

Балет на музыку Нико Мьюли

Последняя премьера труппы New York City Ballet, поставленная на специально созданную музыку американского минималиста Нико Мьюли. Весной спектакль должны были показать в Лондоне, в театре Sadler's Wells, но увы. Зато теперь самую свежую премьеру знаменитой американской труппы увидит весь мир.

Доступно до 28 апреля на официальном сайте и в социальных сетях компании.

Весь день

«Парсифаль», опера Вагнера

Баден-Баден, 2005 год

Немецкий симфонический оркестр Берлина

Дирижер — Кент Нагано, режиссер — Николаус Ленхофф

В ролях: Кристофер Вентрис, Вальтрауд Майер, Мати Салминен, Том Фокс

Доступно до 26 апреля включительно на сайте оркестра.

А также:

MusicAeterna.world

24 апреля начинает работу онлайн-платформа MusicAeterna.world — виртуальная творческая резиденция коллектива, где будут публиковаться записи лучших выступлений оркестра и хора, архивные и новые лекции Лаборатории современного зрителя, а также авторские программы, созданные специально для проекта.

Вещание начнется в 21:00 показом Реквиема Моцарта, исполненного три года назад на летнем Зальцбургском фестивале. «Видеозапись этого концерта откроет одно из первых “окон” цифровой платформы MusicAeterna, и для нас это очень осознанный выбор: сегодня, 24 апреля, весь мир вспоминает трагические события, унесшие жизни миллионов людей — половины целой нации. В День памяти жертв геноцида армян мы вместе с вами останемся наедине с музыкой заупокойной мессы Моцарта, чтобы вспомнить о тех ранах, которые человечество наносит само себе», — говорится на странице проекта.

Видео доступно сутки на онлайн-платформе MusicAeterna.world.

Лаборатория «КоOPERAция» и фестиваль «Архстояние»

Стартует онлайн-проект «Никола-Ленивец как тотальный театр». В его рамках будут показаны пять современных опер, созданных участниками «КоOPERAции» в расчете на уникальные ландшафты и арт-объекты «Архстояния» (2019). Показы — еженедельно по пятницам в 19:00 на странице группы «Никола-Ленивец» в Facebook.

24 апреля — мультимедийная опера «Curiosity», авторы которой вдохновлялись твиттер-аккаунтом марсохода космического агентства NASA. Показ представят художественный руководитель лаборатории Екатерина Василева, композитор Николай Попов, драматург Таня Рахманова, режиссер Алексей Смирнов и видеохудожник Ян Калнберзин. Дискуссию поддержат куратор «Архстояния» Антон Кочуркин и продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова.

«СТУДИЯ | education»

24 апреля «Студия новой музыки» запускает образовательный канал «СТУДИЯ | education», где будет делиться видеоархивом образовательных проектов за последние 20 лет: записи московских выступлений Хельмута Лахенмана, Беата Фуррера и Клауса Ланга, лекции Владимира Тарнопольского, Федора Софронова и многое другое.

Открывает проект запись последней лекции выдающегося музыкального теоретика, профессора Московской консерватории Юрия Николаевича Холопова (1932–2003) «Недостающее звено в теории новой тональности: от Скрябина — далее везде», прочитанной им на IX Международном фестивале современной музыки «Московский» менее чем за неделю до смерти.

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