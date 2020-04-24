Что ловить в сети 24 апреля

В защиту Левада-центра
Дмитрий Кузьмин о стокгольмском синдроме в российском обществе24 апреля 2020336
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Веселая вдова», оперетта Легара
Метрополитен-опера, 2015 год
Дирижер — Эндрю Дэвис, режиссер — Сюзан Строман
В ролях: Рене Флеминг, Келли О'Хара, Нэйтан Ганн
Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.
«Сатьяграха», опера Гласса
Штутгартская опера, 1983 год
Дирижер — Деннис Рассел Дэвис, режиссер — Ахим Фрайер
В ролях: Лео Гёке, Ральф Харстер, Хельмут Даннингер, Инга Нильсен, Элке Эстлинбаум
Эпохальная постановка второй оперы американского минималиста Филипа Гласса из его портретной оперной трилогии о людях, изменивших мир («Эйнштейн на пляже», «Сатьяграха» и «Эхнатон»). Именно в Штутгарте в 1990-е шла вся трилогия, а «Сатьяграха» в постановке Ахима Фрайера — по-прежнему единственная официально изданная видеозапись этой оперы. Спектакль поставлен в 1983 году, но, несмотря на временную дистанцию, абсолютный must see. Очень полезно вспомнить, что уже в начале 1980-х был такой оперный театр.
Доступно на официальном сайте театра.
Гранд-гала на диване: фестиваль Доницетти в Бергамо
Фестиваль проведет большой гала-концерт с участием звезд бельканто. Они присоединятся к трансляции из разных городов и будут петь, как обещает релиз, каждый в своей гостиной. Организаторы также обещают сюрпризы и зажигательный конферанс. Среди солистов — Хавьер Камарена, Джессика Пратт, Джанлука Капуано, Алекс Эспозито, Кармела Ремиджо и другие.
Прямая трансляция — на странице фестиваля в Facebook и в YouTube.
«Пастораль», балет Тьерри Маландена
Dance Open — Malandain Ballet Biarritz, 2019 год
Музыка: Людвиг ван Бетховен
Фестиваль Dance Open продолжает программу онлайн-марафона актуальным в сегодняшних реалиях балетом на музыку Бетховена (Шестая («Пасторальная») симфония и Кантата ор. 112). «Идея хореографа — все мы замкнуты в своем пространстве и вынуждены иметь дело с собственными демонами, но не разрушать мир вокруг себя. Финал — во вполне бетховенском духе: гармонии можно достичь лишь вместе с другими людьми и в единстве с природой».
Трансляция — на сайте фестиваля.
«Щелкунчик и Мышиный король», балет Чайковского в постановке Кристиана Шпука
Цюрихский балет, 2017 год
Очередная попытка вернуться к Гофману. Шпук переписал либретто, включив в него историю превращения племянника Дроссельмейера в деревянного Щелкунчика, и перемешал номера балета в соответствии с собственным видением сюжета.
Доступно до 26 апреля включительно на сайте театра.
«Возвращение Улисса на родину», опера Монтеверди
Оперный театр Мангейма
Дирижер — Йорг Халубек, режиссер — Маркус Боте
В ролях: Никола Дискич, Мари-Бель Санди, Дэвид Ли, Ён-Чжу Квон
Клаудио Монтеверди — это не только знаменитый «Орфей». До наших дней дошли еще две оперы великого реформатора. «Возвращение Улисса» — первая в ряду новаторских опер, созданных композитором в Венеции в последние пять лет жизни. Она была популярна: в первый сезон (зимой 1639–1640 годов) ее сыграли по меньшей мере десять раз, а через год возобновили, что по тем временам было редкостью. Исследователи называют «Возвращение Улисса» одной из самых успешных опер XVII века и честно объясняют ее популярность тем, что «в опере достаточно секса, крови и проявлений сверхъестественного для того, чтобы удовлетворить вкус самых пресыщенных венецианцев». За 400 лет мало что изменилось.
Доступно до 23 октября 2020 года на платформе Operavision.
«Глориана», опера Бриттена
Королевский театр Ковент-Гарден, 2013 год
Дирижер — Пол Дэниел, режиссер — Ричард Джонс
В ролях: Сьюзан Буллок, Тоби Спенс, Патрисия Бардон, Марк Стоун, Кейт Роял
21 апреля английской королеве Елизавете II исполнилось 94 года, и в этот уикенд Королевский театр Ковент-Гарден показывает раритетную оперу Бенджамина Бриттена «Глориана». Она была заказана композитору в 1953 году для торжеств в честь коронации ныне царствующей королевы: официально «Глориана» посвящена ей, но рассказывает историю ее легендарной тезки из династии Тюдоров — Елизаветы I.
Трансляция — на YouTube-канале театра, запись доступна неделю.
Наталья Осипова: три коротких балета
Театр Sadler's Wells
В программе виртуального вечера: «Грустный вальс» Алексея Ратманского на музыку Сибелиуса, «Кутб» Сиди Ларби Шеркауи, «Ave Maria» Юки Оиси на музыку Шуберта
Трансляция — на странице театра в Facebook, запись будет доступна семь дней.
«Rotunda», балет Джастина Пека
New York City Ballet, мировая премьера — 26 февраля 2020 года
Балет на музыку Нико Мьюли
Последняя премьера труппы New York City Ballet, поставленная на специально созданную музыку американского минималиста Нико Мьюли. Весной спектакль должны были показать в Лондоне, в театре Sadler's Wells, но увы. Зато теперь самую свежую премьеру знаменитой американской труппы увидит весь мир.
Доступно до 28 апреля на официальном сайте и в социальных сетях компании.
«Парсифаль», опера Вагнера
Баден-Баден, 2005 год
Немецкий симфонический оркестр Берлина
Дирижер — Кент Нагано, режиссер — Николаус Ленхофф
В ролях: Кристофер Вентрис, Вальтрауд Майер, Мати Салминен, Том Фокс
Доступно до 26 апреля включительно на сайте оркестра.
MusicAeterna.world
24 апреля начинает работу онлайн-платформа MusicAeterna.world — виртуальная творческая резиденция коллектива, где будут публиковаться записи лучших выступлений оркестра и хора, архивные и новые лекции Лаборатории современного зрителя, а также авторские программы, созданные специально для проекта.
Вещание начнется в 21:00 показом Реквиема Моцарта, исполненного три года назад на летнем Зальцбургском фестивале. «Видеозапись этого концерта откроет одно из первых “окон” цифровой платформы MusicAeterna, и для нас это очень осознанный выбор: сегодня, 24 апреля, весь мир вспоминает трагические события, унесшие жизни миллионов людей — половины целой нации. В День памяти жертв геноцида армян мы вместе с вами останемся наедине с музыкой заупокойной мессы Моцарта, чтобы вспомнить о тех ранах, которые человечество наносит само себе», — говорится на странице проекта.
Видео доступно сутки на онлайн-платформе MusicAeterna.world.
Лаборатория «КоOPERAция» и фестиваль «Архстояние»
Стартует онлайн-проект «Никола-Ленивец как тотальный театр». В его рамках будут показаны пять современных опер, созданных участниками «КоOPERAции» в расчете на уникальные ландшафты и арт-объекты «Архстояния» (2019). Показы — еженедельно по пятницам в 19:00 на странице группы «Никола-Ленивец» в Facebook.
24 апреля — мультимедийная опера «Curiosity», авторы которой вдохновлялись твиттер-аккаунтом марсохода космического агентства NASA. Показ представят художественный руководитель лаборатории Екатерина Василева, композитор Николай Попов, драматург Таня Рахманова, режиссер Алексей Смирнов и видеохудожник Ян Калнберзин. Дискуссию поддержат куратор «Архстояния» Антон Кочуркин и продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова.
«СТУДИЯ | education»
24 апреля «Студия новой музыки» запускает образовательный канал «СТУДИЯ | education», где будет делиться видеоархивом образовательных проектов за последние 20 лет: записи московских выступлений Хельмута Лахенмана, Беата Фуррера и Клауса Ланга, лекции Владимира Тарнопольского, Федора Софронова и многое другое.
Открывает проект запись последней лекции выдающегося музыкального теоретика, профессора Московской консерватории Юрия Николаевича Холопова (1932–2003) «Недостающее звено в теории новой тональности: от Скрябина — далее везде», прочитанной им на IX Международном фестивале современной музыки «Московский» менее чем за неделю до смерти.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Помните портрет Чайковского из школьного кабинета? А теперь попытайтесь опознать его и других музыкальных гениев в упоительной череде фильмов-биографий
17:33Продолжается цикл «Инклюзия как инструмент личного опыта»
17:12«Усадьба Jazz» пройдет в онлайн-формате
15:56Арсенал организует онлайн-разговор на тему «Искусство из дома»
14:25MusicAeterna открыла виртуальную резиденцию
13:57Отменена Рурская триенналеВсе новости
Дмитрий Кузьмин о стокгольмском синдроме в российском обществе24 апреля 2020336
«Чьего ты времени герой?» — задается вопросом семейный фьюжен-дуэт из Москвы24 апреля 2020393
Анна Евтюгина и Никита Шохов ищут Другого в постмедийном мире23 апреля 2020740
Композитор и продюсер Мария Теряева — о своих отношениях с легендарным синтезатором, новом альбоме «Conservatory of Flowers» и о музыкальной непредсказуемости23 апреля 2020829
Четыре века поисков и мистификаций23 апреля 20201004
Анна Нетребко в Нью-Йорке и Вене, Гендель в Берлине, а Густав фон Ашенбах танцует под музыку Баха23 апреля 20201843
Московский хип-хоп-дуэт «Базар» приглашает совершить путешествие по разным странам, не выходя из дома22 апреля 20201225
Ольга Седакова о мемуарной прозе Николая Каретникова22 апреля 20201618
Бьорн Гельдхоф о PinchukArtCentre, страхе, надежде и театре22 апреля 20201082
Премьера головокружительного клипа «Dru» — даунхилл под квартет лучших московских импровизирующих барабанщиков22 апреля 20201329
Верди в постановке Питера Гринуэя, неизвестная опера Оффенбаха, танцующие Фрида Кало и Диего Ривера22 апреля 20202434
Эмигрировавший в США рок-музыкант — о новых песнях, грядущем онлайн-концерте и о том, как он переживает пандемию в Нью-Йорке21 апреля 20203401