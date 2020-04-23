Что ловить в сети 23 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Сказки Гофмана», опера Оффенбаха

Метрополитен-опера, 2009 год

Дирижер — Джеймс Ливайн, режиссер — Бартлетт Шер

В ролях: Анна Нетребко, Кэтлин Ким, Екатерина Губанова, Джозеф Каллейя

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

13:00

«Триумф Времени и Разочарования», оратория Генделя

Берлинская государственная опера, 2012 год

Дирижер — Себастьен Рулан, режиссер — Юрген Флимм

В ролях: Сильвия Шварц, Марина Пруденская, Инга Кална, Чарльз Уоркман

Два года назад московский театральный мир познакомился с ранней ораторией Генделя благодаря резонансному спектаклю Константина Богомолова на Малой сцене МАМТа. Теперь многим будет интересно посмотреть, как это сделано в Берлине, где ораторию поставил немецкий режиссер Юрген Флимм, в 2010–2018 годах занимавший пост интенданта Берлинской государственной оперы.

И да, спектакль Богомолова вышел не под оригинальным названием. Правильное название ранней версии оратории Генделя и берлинского спектакля — «Триумф Времени и Разочарования».

Доступно 24 часа на сайте театра.

17:30

«Смерть в Венеции», балет Джона Ноймайера

Гамбургский балет, 2003 год

Балет на музыку И.C. Баха и Вагнера

В ролях: Ллойд Риггинс, Эдвин Ревазов, Иван Урбан, Лаура Каццанига

Манн и Ноймайер — идеальные соавторы: масштаб философской мысли и литературность второго абсолютно созвучны гению первого. Правда, у Томаса Манна Ашенбах — писатель, у Ноймайера, естественно, — хореограф. Один из главных своих спектаклей мэтр поставил в 2003 году в Гамбурге. В трансляции покажут запись 2004 года, сделанную в Баден-Бадене, с превосходным премьерным составом исполнителей.

Доступно до 17:30 25 апреля на сайте театра.

21:00

«Анна Болейн», опера Доницетти

Венская государственная опера, 2011 год

Дирижер — Эвелино Пидо, режиссер — Эрик Дженовез

В ролях: Анна Нетребко, Элизабет Кульман, Элина Гаранча, Франческо Мели, Ильдебрандо Д'Арканджело

Состав солистов настолько впечатляет, что дополнительная реклама спектаклю не нужна. Запись 2011 года: все очень молодые и красивые и поют восхитительную белькантовую оперу.

Доступно сутки на сайте театра.

Весь день

«Девушка с Запада», опера Пуччини

Ла Скала, 2016 год

Дирижер — Риккардо Шайи, режиссер — Роберт Карсен

В ролях: Барбара Хавеман, Роберто Ароника, Клаудио Сгура, Карло Бози

Доступно 30 дней на сервисе RaiPlay.





Концерты

19:00

Госоркестр России имени Светланова, Василий Петренко, Акико Суванаи (скрипка)

Концертный зал имени Чайковского

В программе: Стравинский — «Петрушка», Корнгольд — Концерт для скрипки с оркестром

Запись концерта 9 июля 2018 года. Смотрите на сайте Московской филармонии.

«Hope@Home» — Дэниэл Хоуп

Прямая трансляция из Берлина, домашний концерт. В гостях у Дэниэла Хоупа — кларнетист Андреас Оттензамер. Эфир — на канале Arte Concert в Youtube.

20:00

Тини Кенрет (вокал), Петер Гавличек (контрагитара)

Прямая трансляция из Венского концертхауса

В программе — известные песни Вены и Австрии, а также новые Wienerlieder. Трансляция — на официальном сайте концертного зала.

21:30

Лондонский симфонический оркестр, Саймон Рэттл

Оркестр продолжает радовать нетривиальными программами. На этот раз прозвучит последнее крупное сочинение Майкла Типпетта «Розовое озеро». Его мировую премьеру Лондонский симфонический оркестр представил в 1995 году под управлением Колина Дэвиса — в честь 90-летия живого английского классика ХХ века. Сочинение написано под впечатлением от путешествия к соленому озеру Ретба в Сенегале, чья вода имеет удивительный розовый цвет. Во втором отделении — Десятая симфония Густава Малера, завершенная английским исследователем Дериком Куком.

Смотрите трансляцию на YouTube-канале оркестра.

«Wagnermania»: Национальный оркестр Иль-де-Франс

Парижская филармония

Дирижер — Кейс Скаглион, солисты — Мишель ДеЯнг, Саймон О'Нил

В программе: фрагменты из опер Вагнера «Парсифаль», «Тристан и Изольда» и «Валькирия». Трансляция — на сайте филармонии.

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