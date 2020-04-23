Что ловить в сети 23 апреля

Жизнь в симуляции, или Портрет двумерной модели на трехмерном фоне
Анна Евтюгина и Никита Шохов ищут Другого в постмедийном мире23 апреля 2020421
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Сказки Гофмана», опера Оффенбаха
Метрополитен-опера, 2009 год
Дирижер — Джеймс Ливайн, режиссер — Бартлетт Шер
В ролях: Анна Нетребко, Кэтлин Ким, Екатерина Губанова, Джозеф Каллейя
Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.
«Триумф Времени и Разочарования», оратория Генделя
Берлинская государственная опера, 2012 год
Дирижер — Себастьен Рулан, режиссер — Юрген Флимм
В ролях: Сильвия Шварц, Марина Пруденская, Инга Кална, Чарльз Уоркман
Два года назад московский театральный мир познакомился с ранней ораторией Генделя благодаря резонансному спектаклю Константина Богомолова на Малой сцене МАМТа. Теперь многим будет интересно посмотреть, как это сделано в Берлине, где ораторию поставил немецкий режиссер Юрген Флимм, в 2010–2018 годах занимавший пост интенданта Берлинской государственной оперы.
И да, спектакль Богомолова вышел не под оригинальным названием. Правильное название ранней версии оратории Генделя и берлинского спектакля — «Триумф Времени и Разочарования».
Доступно 24 часа на сайте театра.
«Смерть в Венеции», балет Джона Ноймайера
Гамбургский балет, 2003 год
Балет на музыку И.C. Баха и Вагнера
В ролях: Ллойд Риггинс, Эдвин Ревазов, Иван Урбан, Лаура Каццанига
Манн и Ноймайер — идеальные соавторы: масштаб философской мысли и литературность второго абсолютно созвучны гению первого. Правда, у Томаса Манна Ашенбах — писатель, у Ноймайера, естественно, — хореограф. Один из главных своих спектаклей мэтр поставил в 2003 году в Гамбурге. В трансляции покажут запись 2004 года, сделанную в Баден-Бадене, с превосходным премьерным составом исполнителей.
Доступно до 17:30 25 апреля на сайте театра.
«Анна Болейн», опера Доницетти
Венская государственная опера, 2011 год
Дирижер — Эвелино Пидо, режиссер — Эрик Дженовез
В ролях: Анна Нетребко, Элизабет Кульман, Элина Гаранча, Франческо Мели, Ильдебрандо Д'Арканджело
Состав солистов настолько впечатляет, что дополнительная реклама спектаклю не нужна. Запись 2011 года: все очень молодые и красивые и поют восхитительную белькантовую оперу.
Доступно сутки на сайте театра.
«Девушка с Запада», опера Пуччини
Ла Скала, 2016 год
Дирижер — Риккардо Шайи, режиссер — Роберт Карсен
В ролях: Барбара Хавеман, Роберто Ароника, Клаудио Сгура, Карло Бози
Доступно 30 дней на сервисе RaiPlay.
Госоркестр России имени Светланова, Василий Петренко, Акико Суванаи (скрипка)
Концертный зал имени Чайковского
В программе: Стравинский — «Петрушка», Корнгольд — Концерт для скрипки с оркестром
Запись концерта 9 июля 2018 года. Смотрите на сайте Московской филармонии.
«Hope@Home» — Дэниэл Хоуп
Прямая трансляция из Берлина, домашний концерт. В гостях у Дэниэла Хоупа — кларнетист Андреас Оттензамер. Эфир — на канале Arte Concert в Youtube.
Тини Кенрет (вокал), Петер Гавличек (контрагитара)
Прямая трансляция из Венского концертхауса
В программе — известные песни Вены и Австрии, а также новые Wienerlieder. Трансляция — на официальном сайте концертного зала.
Лондонский симфонический оркестр, Саймон Рэттл
Оркестр продолжает радовать нетривиальными программами. На этот раз прозвучит последнее крупное сочинение Майкла Типпетта «Розовое озеро». Его мировую премьеру Лондонский симфонический оркестр представил в 1995 году под управлением Колина Дэвиса — в честь 90-летия живого английского классика ХХ века. Сочинение написано под впечатлением от путешествия к соленому озеру Ретба в Сенегале, чья вода имеет удивительный розовый цвет. Во втором отделении — Десятая симфония Густава Малера, завершенная английским исследователем Дериком Куком.
Смотрите трансляцию на YouTube-канале оркестра.
«Wagnermania»: Национальный оркестр Иль-де-Франс
Парижская филармония
Дирижер — Кейс Скаглион, солисты — Мишель ДеЯнг, Саймон О'Нил
В программе: фрагменты из опер Вагнера «Парсифаль», «Тристан и Изольда» и «Валькирия». Трансляция — на сайте филармонии.
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