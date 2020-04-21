Что ловить в сети 21 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Электра», опера Рихарда Штрауса

Метрополитен-опера, 2016 год

Дирижер — Эса-Пекка Салонен, режиссер — Патрис Шеро

В ролях: Нина Стемме, Адриана Печонка, Вальтрауд Мaйер, Буркхард Ульрих, Эрик Оуэнс

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

13:00

«Ипполит и Арисия», опера Рамо

Берлинская государственная опера

Дирижер — Саймон Рэттл, режиссер — Алетта Коллинс

В ролях: Анна Прохазка, Рейнуд ван Мехелен, Магдалена Кожена, Эльза Драйзиг

Доступно 24 часа на сайте театра.

20:00

«Трубадур», опера Верди

Национальный центр исполнительских искусств, Пекин

Дирижер — Рико Саккани, режиссер — Уго де Ана

В ролях: Карло Вентре, Мария Агреста, Марко Кариа, Марианна Корнетти, Джорджо Джузеппини

Доступно до 21 октября на Operavision.

21:00

Одноактные балеты Джона Ноймайера: «Павильон Армиды», «Le Sacre»

Венская опера, 2017 год

«Павильон Армиды» на музыку Черепнина

«Le Sacre» («Весна священная») на музыку Стравинского

Вечер двух одноактных балетов, объединенных фигурой Вацлава Нижинского. В первом либретто Александра Бенуа переплетается с эпизодами из жизни легендарного танцовщика, второй является переосмыслением «Весны священной» Игоря Стравинского, поворотной точки в истории музыки и танца, где Нижинский в 1913 году выступил в роли хореографа.

Доступно сутки на сайте театра.

03:00 22 апреля

«Allegro Brillante», балет Джорджа Баланчина

New York City Ballet, 2017 год

В главных партиях: Тайлер Пек, Эндрю Вейетт

Балет поставлен в 1956 году на музыку неоконченного Третьего фортепианного концерта П.И. Чайковского. «Здесь все, что я знаю о классическом балете, — за 13 минут», — говорил о своем миниатюрном шедевре Джордж Баланчин.

Трансляция — на официальном YouTube-канале труппы.

Ла Монне, Королевский оперный театр в Брюсселе, открыл на сайте второй виртуальный сезон. Среди режиссеров — Оливье Пи, Кшиштоф Варликовский, Жоэль Помра и Кирстен Дельхольм, руководитель театра перформанса Hotel Pro Forma. В афише семь спектаклей, они будут доступны до 17 мая.

«Митридат, царь Понтийский», опера Моцарта

Дирижер — Кристоф Руссе, режиссеры — Жан-Филипп Кларак и Оливье Делей

В ролях: Майкл Спайрс, Леннеке Руйтен, Мирто Папатанасиу, Симона Сатурова

Смотрите здесь.

«Макбет», опера Верди

Дирижер — Паоло Кариньяни, режиссер — Оливье Фредж

В ролях: Скотт Хендрикс, Беатрис Уриа-Монсон, Карло Коломбара

Смотрите здесь.

«Мадам Баттерфляй», опера Пуччини

Дирижер — Роберто Рицци Бриньоли, режиссер — Кирстен Дельхольм

В ролях: Алексия Вулгариду, Марсело Пуэнте и др.

Смотрите здесь.

«Сказки Гофмана», опера Оффенбаха

Дирижер — Ален Альтиноглу, режиссер — Кшиштоф Варликовский

В ролях: Эрик Катлер, Патрисия Петибон, Мишель Лозье, Сильви Брюне-Грюппозо, Габор Бретц

Смотрите здесь.

«Диалоги кармелиток», опера Пуленка

Дирижер — Ален Альтиноглу, режиссер — Оливье Пи

В ролях: Николя Кавалье, Патрисия Петибон, Станислас де Барбейрак, Гай де Мек

Смотрите здесь.

«Au Monde», опера Филиппа Бусманса (2014)

Дирижер — Патрик Давин, режиссер — Жоэль Помра

В ролях: Фроде Олсон, Патрисия Петибон, Вернер ван Мехелен и др.

О масштабе бельгийского композитора, 83-летнего жителя Брюсселя Филиппа Бусманса красноречиво говорит тот факт, что его фамилия вписана в один из медальонов в роскошном зале театра. Его опера на либретто Жоэля Помра «В мир» напоминает ремейк «Джанни Скикки» Пуччини в жанре психологической драмы: в огромной мрачной квартире в кругу ближайших родственников слабеющий старик, богатый владелец крупных международных компаний, ждет возвращения сына, которому готовится передать свой бизнес.

Смотрите здесь.

«Push», опера Ховарда Муди

Дирижер — Ховард Муди, режиссер — Бенуа де Леерснайдер

В основе лежит реальная история Симона Гроновcки — жителя Брюсселя, пережившего Холокост: в 1943 году его и его семью отправили из транзитного лагеря Мехелен в Освенцим, но матери чудом удалось вытолкнуть (push) 11-летнего мальчика из поезда, и тот смог сбежать. Свою историю Симон рассказал Муди после одной из премьер театра Ла Монне. Она вдохновила дирижера на создание крупного общественного проекта — в спектакле заняты профессиональные исполнители и любители, взрослые и дети, в видеоряде использованы кадры из личных архивов, а сюжет перекликается с опытом заключенных и беженцев прошлого и настоящего. «Вся жизнь — в одной сумке».

Смотрите здесь.





Концерты

19:00

Национальный филармонический оркестр России, Владимир Спиваков

Концертный зал имени П.И. Чайковского

В программе — музыкальная драма Чайковского «Ромео и Джульетта», сказочная картинка «Волшебное озеро» Лядова и вдохновенная «Поэма экстаза» Скрябина. Трансляция — на сайте Московской филармонии.

«Бах в церкви и дома»

Большой театр, Бетховенский зал, 2019 год

Концерт молодых солистов, стажеров оперной труппы и солистов оркестра Большого театра. Трансляция — на YouTube-канале театра.

20:00

Эммануэль Чкнаворян (скрипка) и Киан Солтани (виолончель)

Прямая трансляция из Венского концертхауса

Серию коротких концертов из пустого зала продолжает Дуэт для скрипки и виолончели ор. 7 Бертока. Трансляция — на официальном сайте зала.

21:30

Ансамбль Intercontemporain, Матиас Пинчер

Парижская филармония

Ансамбль Intercontemporain, основанный в 1976 году Пьером Булезом, специализируется на исполнении сочинений радикальных авангардистов; он исполнил свыше 200 премьер, больше половины написано по заказу ансамбля. В этой программе — музыка классиков авангарда Пьера Булеза и Хельмута Лахенмана, а также крупнейшего из современных швейцарских композитора Микаэля Жарреля. Трансляция — на сайте филармонии.

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