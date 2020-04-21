Что ловить в сети 21 апреля

Федор Чистяков: «Я буду проводить “обнуление”»
Эмигрировавший в США рок-музыкант — о новых песнях, грядущем онлайн-концерте и о том, как он переживает пандемию в Нью-Йорке21 апреля 2020297
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Электра», опера Рихарда Штрауса
Метрополитен-опера, 2016 год
Дирижер — Эса-Пекка Салонен, режиссер — Патрис Шеро
В ролях: Нина Стемме, Адриана Печонка, Вальтрауд Мaйер, Буркхард Ульрих, Эрик Оуэнс
Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.
«Ипполит и Арисия», опера Рамо
Берлинская государственная опера
Дирижер — Саймон Рэттл, режиссер — Алетта Коллинс
В ролях: Анна Прохазка, Рейнуд ван Мехелен, Магдалена Кожена, Эльза Драйзиг
Доступно 24 часа на сайте театра.
«Трубадур», опера Верди
Национальный центр исполнительских искусств, Пекин
Дирижер — Рико Саккани, режиссер — Уго де Ана
В ролях: Карло Вентре, Мария Агреста, Марко Кариа, Марианна Корнетти, Джорджо Джузеппини
Доступно до 21 октября на Operavision.
Одноактные балеты Джона Ноймайера: «Павильон Армиды», «Le Sacre»
Венская опера, 2017 год
«Павильон Армиды» на музыку Черепнина
«Le Sacre» («Весна священная») на музыку Стравинского
Вечер двух одноактных балетов, объединенных фигурой Вацлава Нижинского. В первом либретто Александра Бенуа переплетается с эпизодами из жизни легендарного танцовщика, второй является переосмыслением «Весны священной» Игоря Стравинского, поворотной точки в истории музыки и танца, где Нижинский в 1913 году выступил в роли хореографа.
Доступно сутки на сайте театра.
«Allegro Brillante», балет Джорджа Баланчина
New York City Ballet, 2017 год
В главных партиях: Тайлер Пек, Эндрю Вейетт
Балет поставлен в 1956 году на музыку неоконченного Третьего фортепианного концерта П.И. Чайковского. «Здесь все, что я знаю о классическом балете, — за 13 минут», — говорил о своем миниатюрном шедевре Джордж Баланчин.
Трансляция — на официальном YouTube-канале труппы.
Ла Монне, Королевский оперный театр в Брюсселе, открыл на сайте второй виртуальный сезон. Среди режиссеров — Оливье Пи, Кшиштоф Варликовский, Жоэль Помра и Кирстен Дельхольм, руководитель театра перформанса Hotel Pro Forma. В афише семь спектаклей, они будут доступны до 17 мая.
«Митридат, царь Понтийский», опера Моцарта
Дирижер — Кристоф Руссе, режиссеры — Жан-Филипп Кларак и Оливье Делей
В ролях: Майкл Спайрс, Леннеке Руйтен, Мирто Папатанасиу, Симона Сатурова
Смотрите здесь.
«Макбет», опера Верди
Дирижер — Паоло Кариньяни, режиссер — Оливье Фредж
В ролях: Скотт Хендрикс, Беатрис Уриа-Монсон, Карло Коломбара
Смотрите здесь.
«Мадам Баттерфляй», опера Пуччини
Дирижер — Роберто Рицци Бриньоли, режиссер — Кирстен Дельхольм
В ролях: Алексия Вулгариду, Марсело Пуэнте и др.
Смотрите здесь.
«Сказки Гофмана», опера Оффенбаха
Дирижер — Ален Альтиноглу, режиссер — Кшиштоф Варликовский
В ролях: Эрик Катлер, Патрисия Петибон, Мишель Лозье, Сильви Брюне-Грюппозо, Габор Бретц
Смотрите здесь.
«Диалоги кармелиток», опера Пуленка
Дирижер — Ален Альтиноглу, режиссер — Оливье Пи
В ролях: Николя Кавалье, Патрисия Петибон, Станислас де Барбейрак, Гай де Мек
Смотрите здесь.
«Au Monde», опера Филиппа Бусманса (2014)
Дирижер — Патрик Давин, режиссер — Жоэль Помра
В ролях: Фроде Олсон, Патрисия Петибон, Вернер ван Мехелен и др.
О масштабе бельгийского композитора, 83-летнего жителя Брюсселя Филиппа Бусманса красноречиво говорит тот факт, что его фамилия вписана в один из медальонов в роскошном зале театра. Его опера на либретто Жоэля Помра «В мир» напоминает ремейк «Джанни Скикки» Пуччини в жанре психологической драмы: в огромной мрачной квартире в кругу ближайших родственников слабеющий старик, богатый владелец крупных международных компаний, ждет возвращения сына, которому готовится передать свой бизнес.
Смотрите здесь.
«Push», опера Ховарда Муди
Дирижер — Ховард Муди, режиссер — Бенуа де Леерснайдер
В основе лежит реальная история Симона Гроновcки — жителя Брюсселя, пережившего Холокост: в 1943 году его и его семью отправили из транзитного лагеря Мехелен в Освенцим, но матери чудом удалось вытолкнуть (push) 11-летнего мальчика из поезда, и тот смог сбежать. Свою историю Симон рассказал Муди после одной из премьер театра Ла Монне. Она вдохновила дирижера на создание крупного общественного проекта — в спектакле заняты профессиональные исполнители и любители, взрослые и дети, в видеоряде использованы кадры из личных архивов, а сюжет перекликается с опытом заключенных и беженцев прошлого и настоящего. «Вся жизнь — в одной сумке».
Смотрите здесь.
Национальный филармонический оркестр России, Владимир Спиваков
Концертный зал имени П.И. Чайковского
В программе — музыкальная драма Чайковского «Ромео и Джульетта», сказочная картинка «Волшебное озеро» Лядова и вдохновенная «Поэма экстаза» Скрябина. Трансляция — на сайте Московской филармонии.
«Бах в церкви и дома»
Большой театр, Бетховенский зал, 2019 год
Концерт молодых солистов, стажеров оперной труппы и солистов оркестра Большого театра. Трансляция — на YouTube-канале театра.
Эммануэль Чкнаворян (скрипка) и Киан Солтани (виолончель)
Прямая трансляция из Венского концертхауса
Серию коротких концертов из пустого зала продолжает Дуэт для скрипки и виолончели ор. 7 Бертока. Трансляция — на официальном сайте зала.
Ансамбль Intercontemporain, Матиас Пинчер
Парижская филармония
Ансамбль Intercontemporain, основанный в 1976 году Пьером Булезом, специализируется на исполнении сочинений радикальных авангардистов; он исполнил свыше 200 премьер, больше половины написано по заказу ансамбля. В этой программе — музыка классиков авангарда Пьера Булеза и Хельмута Лахенмана, а также крупнейшего из современных швейцарских композитора Микаэля Жарреля. Трансляция — на сайте филармонии.
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