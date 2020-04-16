 
16 апреля 2020Академическая музыкаМы идем к вам
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Что ловить в сети 16 апреля

«Огненный ангел» в Риме и «Сон в красном тереме»

текст: Наталия Сурнина
Detailed_picture«Кавалер розы», Венская опера© Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn
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В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр
2:30

«Ласточка», опера Пуччини
Метрополитен-опера, 2009 год
Дирижер — Марко Армильято, режиссер — Николя Жоэль
В ролях: Анжела Георгиу, Роберто Аланья, Лизетт Оропеса, Мариус Бренчу, Сэмюэл Рэми
Запись доступна на сайте театра до 1:30 следующих суток.

13:00

«Кавалер розы», опера Рихарда Штрауса
Берлинская государственная опера
Дирижер — Зубин Мета, режиссер — Андре Хеллер
В ролях: Камилла Нилунд, Мишель Лозье, Надин Сьерра, Гюнтер Гройсбёк, Роман Трекель
Доступно сутки на сайте театра.

16:00

«Эдип», опера Вольфганга Рима
Немецкая опера Берлина, 1987 год
Дирижер — Кристоф Прик, режиссер — Гётц Фридрих
В ролях: Андреас Шмидт, Эмили Голден, Уильям Пелл, Ленус Карлсон
Вольфганг Рим, живой классик немецкой академической музыки, собрал либретто из текстов Софокла, Гёльдерлина, Ницше и Хайнера Мюллера. Изначально он отказался от идеи называть спектакль, созданный вместе с режиссером Гётцем Фридрихом, оперой, предпочитая более широкий термин «музыкальный театр». Немецкая опера Берлина представила мировую премьеру. В главной роли — Андреас Шмидт, впоследствии сделавший успешную карьеру в Байройте и на европейской оперной сцене вообще.
Доступно на сайте театра до 16:00 18 апреля.

17:30

«Дама с камелиями», балет Джона Ноймайера
Гамбургский балет, 1987 год
Балет на музыку Шопена
В ролях: Марсия Хайде, Иван Лишка, Франсуа Клаус, Колин Скотт, Джефри Кирк, Лин Чарльз
Доступно до 18 апреля на сайте театра.

19:00

«Сон в красном тереме» (Балет Дортмунда)
Dance Open
Хореография — Син Пэн Ванг, музыка — Майкл Найман
В основе либретто лежит одноименный классический китайский роман, созданный в XVIII веке Цао Сюэцинем и ставший для национального китайского самосознания чем-то вроде «Евгения Онегина». Постановка, изначально осуществленная совместно с Театром Гонконга, ищет связи сюжета с современным Китаем — экономическим гигантом.
Трансляция — на странице фестиваля «ВКонтакте».

20:00

«Кавалер розы», опера Рихарда Штрауса
Венская опера, 2017 год
Дирижер — Адам Фишер, режиссер — Отто Шенк
В ролях: Эрин Морли, Красимира Стоянова, Стефани Хутцель, Петер Розе, Клеменс Унтеррайнер
Доступно на сайте театра 24 часа.

Весь день

«Андре Шенье», опера Джордано
Ла Скала, 2018 год
Дирижер — Риккардо Шайи, режиссер — Марио Мартоне
В ролях: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Аннализа Строппа
Запись на сайте RaiPlay доступна месяц.

«Огненный ангел», опера Прокофьева
Римская опера, 2019 год
Дирижер — Алехо Перес, режиссер — Эмма Данте
В ролях: Ли Мелроуз, Ева Весин, Сергей Радченко, Максим Пастер
Прокофьеву не посчастливилось увидеть «Огненного ангела» на сцене: оперу на собственное либретто по одноименному роману Валерия Брюсова он закончил в 1927 году, премьера состоялась лишь в 1955 году в Венеции. Это Прокофьев, которого сегодня меньше всего знают: сюжет переносит в Германию XVI века, его мистическая сторона и характеры героев, одержимых страстями и потусторонними силами, переданы в музыке с колоссальной мощью. Жуткие ночные сцены и смерть Ренаты на костре оттеняет фирменный прокофьевский юмор. С исполнителем роли Рупрехта — брутальным британским баритоном Ли Мелроузом — тоже стоит познакомиться.
Запись на сайте театра доступна до 19 апреля.

Концерты
16:30

V Симфонический форум России в Екатеринбурге
Свердловская филармония
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана
В программе: Симфония № 7 Бетховена и Симфония № 4 Брамса. Трансляция — на сайте филармонии.

17:00

Дмитрий Маслеев (фортепиано)
Пермская филармония
Запись прошлогоднего концерта, в программе — сочинения И.С. Баха, Бетховена, Прокофьева, Шопена, Фильча, Листа и др. Трансляция — на сайте филармонии.

19:00

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Владимир Федосеев
Концертный зал имени П.И. Чайковского
Концерт к 100-летию со дня рождения Георгия Свиридова. В программе — самые популярные сочинения композитора: музыка к кинофильму «Время, вперед!», «Маленький триптих», музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Запись 2015 года будет доступна на сайте Московской филармонии.

21:00

Даниил Трифонов и Оркестр Фонда Гюльбенкяна
Фонд Гюльбенкяна (Лиссабон)
Дирижер — Ханну Линту
В программе: Концерт для фортепиано с оркестром Шумана. Трансляция — на странице Эльбской филармонии в Facebook.

Хор «Латвия»
Центр искусств Михаила Барышникова
Дирижер — Марис Сирмайс
В программе: сочинения Арво Пярта и других прибалтийских композиторов. Доступно до 21 апреля на сайте Центра искусств.

Не пропустите!
18:00

«Оперные домики»
Лекция театроведа, оперного критика, начальника литературно-издательского отдела Большого театра Татьяны Беловой о домашних музыкальных театрах. Зарегистрироваться и слушать можно здесь.

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