Что ловить в сети 16 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Ласточка», опера Пуччини

Метрополитен-опера, 2009 год

Дирижер — Марко Армильято, режиссер — Николя Жоэль

В ролях: Анжела Георгиу, Роберто Аланья, Лизетт Оропеса, Мариус Бренчу, Сэмюэл Рэми

Запись доступна на сайте театра до 1:30 следующих суток.

13:00

«Кавалер розы», опера Рихарда Штрауса

Берлинская государственная опера

Дирижер — Зубин Мета, режиссер — Андре Хеллер

В ролях: Камилла Нилунд, Мишель Лозье, Надин Сьерра, Гюнтер Гройсбёк, Роман Трекель

Доступно сутки на сайте театра.

16:00

«Эдип», опера Вольфганга Рима

Немецкая опера Берлина, 1987 год

Дирижер — Кристоф Прик, режиссер — Гётц Фридрих

В ролях: Андреас Шмидт, Эмили Голден, Уильям Пелл, Ленус Карлсон

Вольфганг Рим, живой классик немецкой академической музыки, собрал либретто из текстов Софокла, Гёльдерлина, Ницше и Хайнера Мюллера. Изначально он отказался от идеи называть спектакль, созданный вместе с режиссером Гётцем Фридрихом, оперой, предпочитая более широкий термин «музыкальный театр». Немецкая опера Берлина представила мировую премьеру. В главной роли — Андреас Шмидт, впоследствии сделавший успешную карьеру в Байройте и на европейской оперной сцене вообще.

Доступно на сайте театра до 16:00 18 апреля.

17:30

«Дама с камелиями», балет Джона Ноймайера

Гамбургский балет, 1987 год

Балет на музыку Шопена

В ролях: Марсия Хайде, Иван Лишка, Франсуа Клаус, Колин Скотт, Джефри Кирк, Лин Чарльз

Доступно до 18 апреля на сайте театра.

19:00

«Сон в красном тереме» (Балет Дортмунда)

Dance Open

Хореография — Син Пэн Ванг, музыка — Майкл Найман

В основе либретто лежит одноименный классический китайский роман, созданный в XVIII веке Цао Сюэцинем и ставший для национального китайского самосознания чем-то вроде «Евгения Онегина». Постановка, изначально осуществленная совместно с Театром Гонконга, ищет связи сюжета с современным Китаем — экономическим гигантом.

Трансляция — на странице фестиваля «ВКонтакте».

20:00

«Кавалер розы», опера Рихарда Штрауса

Венская опера, 2017 год

Дирижер — Адам Фишер, режиссер — Отто Шенк

В ролях: Эрин Морли, Красимира Стоянова, Стефани Хутцель, Петер Розе, Клеменс Унтеррайнер

Доступно на сайте театра 24 часа.

Весь день

«Андре Шенье», опера Джордано

Ла Скала, 2018 год

Дирижер — Риккардо Шайи, режиссер — Марио Мартоне

В ролях: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Аннализа Строппа

Запись на сайте RaiPlay доступна месяц.

«Огненный ангел», опера Прокофьева

Римская опера, 2019 год

Дирижер — Алехо Перес, режиссер — Эмма Данте

В ролях: Ли Мелроуз, Ева Весин, Сергей Радченко, Максим Пастер

Прокофьеву не посчастливилось увидеть «Огненного ангела» на сцене: оперу на собственное либретто по одноименному роману Валерия Брюсова он закончил в 1927 году, премьера состоялась лишь в 1955 году в Венеции. Это Прокофьев, которого сегодня меньше всего знают: сюжет переносит в Германию XVI века, его мистическая сторона и характеры героев, одержимых страстями и потусторонними силами, переданы в музыке с колоссальной мощью. Жуткие ночные сцены и смерть Ренаты на костре оттеняет фирменный прокофьевский юмор. С исполнителем роли Рупрехта — брутальным британским баритоном Ли Мелроузом — тоже стоит познакомиться.

Запись на сайте театра доступна до 19 апреля.





Концерты

16:30

V Симфонический форум России в Екатеринбурге

Свердловская филармония

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана

В программе: Симфония № 7 Бетховена и Симфония № 4 Брамса. Трансляция — на сайте филармонии.

17:00

Дмитрий Маслеев (фортепиано)

Пермская филармония

Запись прошлогоднего концерта, в программе — сочинения И.С. Баха, Бетховена, Прокофьева, Шопена, Фильча, Листа и др. Трансляция — на сайте филармонии.

19:00

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Владимир Федосеев

Концертный зал имени П.И. Чайковского

Концерт к 100-летию со дня рождения Георгия Свиридова. В программе — самые популярные сочинения композитора: музыка к кинофильму «Время, вперед!», «Маленький триптих», музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Запись 2015 года будет доступна на сайте Московской филармонии.

21:00

Даниил Трифонов и Оркестр Фонда Гюльбенкяна

Фонд Гюльбенкяна (Лиссабон)

Дирижер — Ханну Линту

В программе: Концерт для фортепиано с оркестром Шумана. Трансляция — на странице Эльбской филармонии в Facebook.

Хор «Латвия»

Центр искусств Михаила Барышникова

Дирижер — Марис Сирмайс

В программе: сочинения Арво Пярта и других прибалтийских композиторов. Доступно до 21 апреля на сайте Центра искусств.

Не пропустите!

18:00

«Оперные домики»

Лекция театроведа, оперного критика, начальника литературно-издательского отдела Большого театра Татьяны Беловой о домашних музыкальных театрах. Зарегистрироваться и слушать можно здесь.

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