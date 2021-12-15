Время композиторов приходит и уходит

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Бесконечное что-то еще15 декабря 2021723
Московская филармония продолжает отмечать собственное 100-летие ревизией музыкальных залежей прошлого века, знаменитых и не очень. Проект «Другое пространство. Weekend», растянутый отдельными однодневными порциями на весь сезон, — это эхо большого фестиваля Владимира Юровского. Самого маэстро там, правда, нет, зато международным знаком качества на афише стартового уикенда служили имена пианистов Пьер-Лорана Эмара и Тамары Стефанович. Вместе и порознь они исполнили самую бескомпромиссно-авангардную часть программы размахом в сто лет из музыки Николая Рославца (соната № 2 (1916)), Андрея Волконского («Musica stricta» (1957)), Харрисона Бёртуисла («Keyboard Engine» (2018)) и Пьера Булеза («Структуры», II книга (1956–1961)). И пусть ведущий концерта Ярослав Тимофеев назвал алеаторические послабления, допускаемые Булезом в одной из частей его легендарного установочного сочинения, «точечной демократией, напоминающей приложение “Активный гражданин”», расслабляться слушателям тут не полагалось.
Вторую, более сговорчиво-постмодернистскую, часть этого насыщенного вечера дирижер Филипп Чижевский провел со своим ансамблем Questa Musica. Главными звездами были альтист Сергей Полтавский (марафонское соло в «Chemins II» Лучано Берио (1967)), Иоганн Себастьян Бах (Контрапункт XIX из «Искусства фуги» в оркестровке все того же Берио (2001)) и князь Джезуальдо да Веноза (мадригал аристократа-маньериста «Le voci sottovetro» в авторской аранжировке Сальваторе Шаррино украсил ангельский контратенор Михаила Широченко). Ну а главным и безальтернативным чудом — «Anahit» (1965) Джачинто Шельси, посвященная Венере лирическая поэма для ансамбля и солирующей скрипки (Даниил Коган). Творения этого графа-затворника из XX века, упрямо топтавшегося на одной или нескольких нотах, с годами кажутся все более убедительными. Загадка, не требующая разгадки, вопрос, не требующий ответа.
Чего не скажешь о сочинении Луиджи Ноно для двух скрипок «Hay que caminar» («Нужно идти» (1989)). Ему была посвящена третья, полуночная, часть программы, во время которой скрипачи Роман Минц и Айлен Притчин в меру артистично и задумчиво (изначально эта музыка адресована Гидону Кремеру и Татьяне Гринденко) блуждали от пюпитра к пюпитру по сцене зала Чайковского и колоннаде над ней. Понятно, что ответа на вопрос «Зачем нужно идти?» не предполагалось автором с самого начала, но вообще-то уже непонятно, почему это должно вызывать умиление.
В целом Weekend «Другого пространства» не имел в виду сложить какую-то цельную картину музыкального двадцатого столетия. Гораздо концептуальнее выглядел стартовавший днем раньше еще один юбилейный филармонический абонемент на сходную тему — «Новая музыка: диалог цивилизаций». Тут предполагается сопоставление непересекающихся, но чем-то похожих музыкальных миров с обязательными разъяснениями дирижера. Дирижеры, идущие тропой Юровского, становятся, как мы видим, все разговорчивее. Первым таким модератором симпатично и неформально выступил Валентин Урюпин, стоявший (во время лекции — сидящий) за пультом Российского национального молодежного симфонического оркестра. Собеседниками в его случае были Бернд Алоис Циммерман (1918–1970) и Александр Локшин (1920–1987), общего у которых только то, что они оба были композиторами-аутсайдерами с трагическими судьбами, застрявшие между военным и послевоенным поколениями — один в Германии, другой в России. Но разговор получился волнующий.
Что касается Циммермана, то в наше время его уже можно назвать известным автором оперы «Солдаты». Последнюю свою работу — «Екклесиастическое действо» на тексты из Екклесиаста и «Легенды о Великом инквизиторе» Достоевского — он закончил за несколько дней до самоубийства. Москву с этой музыкой несколько лет назад познакомил Юровский. Сейчас в «Диалоге цивилизаций» прозвучали «Диалоги» (1960) Циммермана для двух фортепиано и оркестра. В их зыбком и сумрачном калейдоскопе очень кстати оказался звездный дуэт Пьер-Лорана Эмара и Тамары Стефанович.
У Локшина опер нет, но есть 11 симфоний и признание самых разных представителей музыкантского цеха — от Шостаковича до Эдисона Денисова. Это традиции большого симфонизма, тянущиеся от Малера, очень искренняя, не боящаяся пафоса «музыка XX века с человеческим лицом», нынешний запрос на которую очень заметен по «эффекту Вайнберга». Столетие Локшина в прошлом году, впрочем, прошло незаметно. Вторую половину жизни он прожил с клеймом стукача, от которого его уже после смерти долгие годы отмывал сын. По сю пору в этот темный бескрайний лабиринт доносов, неверия и, наоборот, истовой интеллигентской веры страшно заглядывать, потому что за поворотами там можно встретить то Рихтера, то Рождественского, то еще какую сакральную фигуру.
Самым верным пропагандистом музыки Локшина был дирижер Рудольф Баршай. Под его управлением в 2002 году в Москве впервые с оригинальным латинским текстом прозвучала Первая симфония («Реквием»), написанная еще в 1957 году и только в 1967-м исполненная со специально приделанными к ней, приемлемыми для советской музыки русскими словами. Процедура возвращения имен давно входит в список дирижерских доблестей. И для Валентина Урюпина пополнение своего репертуара «Реквиемом» Локшина — явно не формальность. Суровую латынь в нем пели «Мастера хорового пения», присоединившиеся к молодежному оркестру, участникам которого, как говорится, будет что рассказать внукам.
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