Что ловить в сети 22 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Тоска», опера Пуччини

Метрополитен-опера, 2018 год

Дирижер — Эммануэль Вийом, режиссер — Дэвид Маквикар

В ролях: Соня Йончева, Витторио Григоло, Желько Лучич, Патрик Карфицци

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

11:00

«Фантазио», опера Оффенбаха

Опера Комик, 2017 год

Дирижер — Лоран Кампеллоне, режиссер — Томас Джолли

В ролях: Марианна Кребасса, Франк Легеринель, Мари-Ив Мангер, Жан-Себастьян Бу

Премьера оперы в 1872 году прошла неудачно, публика не оценила изумительный лирический талант Оффенбаха и его претензии на большой формат. В результате музыка «Фантазио» была частично использована автором в «Сказках Гофмана», частично погибла при пожаре в Опера Комик. В 2013 году партитуру восстановил специалист по творчеству Оффенбаха Жан-Кристоф Кек, постановка спектакля заняла два года и превратилась в масштабную творческую лабораторию с участием дирижера Лорана Кампеллоне, режиссера Томаса Джолли, артистов и публики.

Краткое содержание можно прочесть здесь. Запись доступна на сайте театра.

17:00

Вечер хореографии Дагласа Ли: «Souvenir», «Когда падал снег»

Пермский театр оперы и балета

Художественный руководитель постановки — Алексей Мирошниченко, дирижер — Валентин Урюпин

«Souvenir» (2011) — одноактный балет на музыку английского минималиста Гэвина Брайерса. Даглас Ли сочинял его, гуляя по коридорам Пермского театра оперы и балета и вдохновляясь его историей. В главной партии — Наталья Моисеева.

«Когда падал снег» (2014) — одноактный балет на музыку из саундтреков к кинофильму «451 градус по Фаренгейту» и сериалу «Сумеречная зона». Балет создан специально к проекту Пермского театра «Зимние грезы».

Трансляция — на сайте театра.

18:00

«Фауст», балет Жан-Кристофа Майо

Балет Монте-Карло

В ролях: Бернис Коппьетерс, Стефан Бургон, Альваро Прието, Ми Дэнг

В 2007 году знаменитый хореограф и руководитель Балета Монте-Карло дебютировал на оперной сцене постановкой «Фауста» Гуно в Государственном театре Висбадена. В тот же год Майо поставил для своей труппы балет «Фауст» на музыку Гуно и Листа. Спектакль получил российскую премию Benois de la danse (2008).

Трансляция — на сайте Monacoinfo.com.

19:00

«Щелкунчик» Чайковского в постановке Йеруна Вербрюггена

Фестиваль Dance Open — Большой театр Женевы

Dance Open советует обязательно посмотреть этот балет всем взрослым, забывшим, что им тоже когда-то было четырнадцать. Это «еще один психотерапевтический сеанс от Большого театра Женевы: то ли сказка о поиске родной души, то ли анимационный блокбастер в духе Тима Бёртона, то ли непредсказуемый квест по зазеркалью, где юность ищет себя и теряет в сотнях отражений и десятках дверей».

Трансляция — на сайте фестиваля.

21:00

«Фиделио», опера Бетховена

Венская опера, 2019 год

Дирижер — Адам Фишер, режиссер — Отто Шенк

В ролях: Брэндон Йованович, Анне Шваневилмс, Томас Йоханнес Майер

Доступно 24 часа на сайте театра.

«Жанна д'Арк», опера Верди

Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма), 2016 год

Дирижер — Рамон Тебар, режиссеры — Саския Боддеке и Питер Гринуэй

В ролях: Виттория Йо, Лучано Ганчи, Витторио Вителли

«Жанна д'Арк» в постановке Питера Гринуэя и его жены Саскии Боддеке стала центральным событием фестиваля в 2016 году. Спектакль вписан в уникальную архитектуру деревянного барочного театра Фарнезе — подлинного шедевра XVI века, построенного герцогом Пармы для дорогих театральных представлений.

Доступно 24 часа на сайте фестиваля.

«Broken Wings», балет Аннабель Лопес Очоа

Английский национальный балет, 2016 год

Балет на музыку Питера Салема основан на истории жизни и живописи Фриды Кало. В главных ролях — Тамара Рохо и Ирек Мухамедов.

Доступно 48 часов на YouTube-канале театра.

В Баден-Бадене отменены Пасхальный фестиваль и Фестиваль Пятидесятницы, но на сервисе takt1 теперь можно посмотреть два спектакля прошлых лет. Регистрация и навигация несовершенны, маркировка premium в архиве takt1 пусть вас не смущает: показывают действительно бесплатно. Описание — здесь.

«Манон Леско», опера Пуччини

Пасхальный фестиваль, 2014 год

Берлинский филармонический оркестр

Дирижер — Саймон Рэттл, режиссер — Ричард Эйр

В ролях: Эва-Мария Вестбрук, Лестер Линч, Массимо Джордано, Магдалена Кожена

Страница спектакля на takt1

«Мефистофель», опера Бойто

Фестиваль Пятидесятницы, 2016 год

Мюнхенский филармонический оркестр

Дирижер — Стефан Солтеш, режиссер — Филипп Химмельман

В ролях: Эрвин Шротт, Чарльз Кастроново, Александрина Пендачанска

Страница спектакля на takt1





Концерты

19:00

«Hope@Home» — Дэниэл Хоуп

Домашний концерт, прямой эфир. Специальный гость — баритон Маттиас Гёрне. Смотрите здесь.

21:30

Хор и оркестр де Пари

Парижская филармония

В программе: Дютийё — Симфония № 2 («Le double»), Эрсан — «La lumière et l'ombre», Берлиоз — «Te Deum». Трансляция — на сайте филармонии.

Оркестр Баварского радио, Марис Янсонс, Рудольф Бухбиндер

Концертный зал Гастайг (Мюнхен)

В программе: Бетховен — Фортепианный концерт № 1, Р. Штраус — «Альпийская симфония». Запись доступна на BR-Klassik.

Немецкий симфонический оркестр Берлина, Кент Нагано

Р. Штраус — «Альпийская симфония»

Доступно до 24 апреля включительно на сайте оркестра.

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