Что ловить в сети 10 апреля

Сексизм и аудиокассеты
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В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Парсифаль», опера Вагнера
Метрополитен-опера, 2013 год
Дирижер — Даниэле Гатти, режиссер — Франсуа Жирар
В ролях: Петер Маттеи, Рене Папе, Йонас Кауфман, Катарина Далайман, Евгений Никитин
Сегодня Страстная пятница для западнохристианской церкви. Сразу несколько театров транслируют последнюю оперу Вагнера — торжественную мистерию «Парсифаль». Постановка Мет появляется в эфире первой.
Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.
«Парсифаль», опера Вагнера
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дмитрий Черняков
В ролях: Андреас Шагер, Аня Кампе, Вольфганг Кох, Рене Папе, Томас Томассон
Запись на сайте театра доступна 24 часа.
«Парсифаль», опера Вагнера
Гамбургская государственная опера
Дирижер — Кент Нагано, режиссер — Ахим Фрайер
В ролях: Андреас Шагер, Вольфганг Кох, Клаудиа Манке, Тигран Мартиросян, Владимир Байков
Запись на сайте театра доступна до 24 апреля.
«Портрет Уэйна Макгрегора»
Баварская государственная опера
Одноактные балеты в хореографии Уэйна Макгрегора
«Kairos» на музыку Макса Рихтера исполняют: Мария Кьяра Боно, Северин Ферролье. «Sunyata» на музыку Кайи Саариахо — Бланка Палди, Ксения Рыжкова. Завершает программу «Borderlands» на музыку Джоэла Кэдбери и Пола Стоуни.
Доступно до 17 апреля на сайте театра.
«Паяцы», опера Леонкавалло
Зальцбургский пасхальный фестиваль, 2015 год
Дирижер — Кристиан Тилеман, режиссер — Филипп Штёльцль
В ролях: Йонас Кауфман, Мария Агреста, Дмитрий Платаниас
Доступно до 13:00 12 апреля на сайте фестиваля.
«Парсифаль», опера Вагнера
Нидерландская национальная опера
Дирижер — Иван Фишер, режиссер — Пьер Оди
В ролях: Кристофер Вентрис, Михаил Петренко, Фальк Штрукман, Петра Ланг
Трансляция — на сайте и на YouTube-канале театра, видео доступно до 17 апреля.
«Дон Жуан», опера Моцарта
Немецкая опера Берлина, 1961 год
Дирижер — Ференц Фричай, режиссер — Карл Эберт
В ролях: Дитрих Фишер-Дискау, Элизабет Грюммер, Пилар Лоренгар, Эрика Кёт, Вальтер Берри
Опера исполняется на немецком языке, в титульной партии — великий Дитрих Фишер-Дискау. Это один из немногочисленных спектаклей с его участием, изданных на видео.
Ссылка на запись — на сайте театра.
«Закрой мне глаза»
Пермский театр оперы и балета
Вокально-пластический спектакль совместной арт-лаборатории фестиваля «Территория», компании «СИБУР» и Пермского театра оперы и балета. Режиссер и хореограф — Анна Абалихина, куратор и драматург — Илья Кухаренко. В спектакле звучит музыка Берга, Веберна, Дюпарка, Малера, Перселла, Пуленка, Равеля, Форе и Шуберта. Четыре номинации на премию «Золотая маска».
Трансляция — на сайте театра.
«Геликон-опера»: день рождения театра
Театр отмечает свое 30-летие в условиях карантина премьерой документального фильма «Дон Геликон». Также поклонникам театра покажут гала-концерт «Открытие исторической сцены» (2015): в числе участников — Дмитрий Хворостовский, Ольга Бородина, Инва Мула, Александр Антоненко.
Трансляция — на YouTube-канале театра.
«Щелкунчик» Чайковского в постановке Юрия Григоровича
Большой театр, 2014 год
Дирижер — Павел Клиничев
В ролях: Анна Никулина, Андрей Меркурьев, Денис Родькин, Виталий Биктимиров
Не в Новый год, зато совершенно бесплатно. Трансляция — на YouTube-канале театра.
«Так поступают все женщины», опера Моцарта
Королевский театр Ковент-Гарден
Дирижер — Томас Хенгельброк, режиссер — Джонатан Миллер
В ролях: Павол Бреслик, Стефан Дегу, Томас Аллен, Мария Бенгтссон, Юргита Адамоните, Ребекка Эванс
Среди различных постановок оперы Моцарта на сцене Ковент-Гардена театр выбрал для трансляции версию режиссера Джонатана Миллера (1995). Миллер — профессиональный врач, параллельно с работой в театре он продолжал заниматься историей медицины и нейропсихологией и к постановке подошел с точки зрения психологии. Костюмы для спектакля создал Джорджо Армани.
Спектакль на платформе Operavision будет доступен до 10 мая.
Российский национальный оркестр, Михаил Плетнев
Концертный зал имени П.И. Чайковского
Симфонические сюиты из опер Римского-Корсакова «Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Сказка о царе Салтане». Запись от 30 декабря 2017 года смотрите на сайте Московской филармонии.
«Страсти по Иоанну» И.С. Баха
Кельнская филармония
Bach Collegium (Япония)
Дирижер — Масааки Судзуки
Судзуки основал в Японии баховскую коллегию в 1990 году, сегодня он входит в число наиболее авторитетных исполнителей немецкого мастера. На его счету — запись всех ораториальных сочинений и всех духовных кантат Баха.
Трансляция — на странице зала в Facebook.
«Tristes erant Apostoli»
Фестиваль Misteria Paschalia (Краков)
Антонио Нола, Пьетро Марчителли
Cappella Neapolitana, Антонио Флорио
В центре программы — духовная музыка Антонио Нолы, одного из крупнейших неаполитанских композиторов второй половины XVII века. Ее представляет известный ансамбль старинной музыки Cappella Neapolitana, исполняющий преимущественно сочинения своих соотечественников.
Трансляция — на странице фестиваля в Facebook.
Нью-Йоркский филармонический оркестр, Алан Гилберт, Джойс Дидонато
Парижская филармония, 2015 год
В программе — сочинения Салонена, Равеля, Р. Штрауса, Чайковского и американца Лью Поллака, автора популярных песен. Запись — на сайте филармонии.
«Stabat Mater» Россини
Фестиваль Россини в Пезаро, 2015 год
Дирижер — Микеле Мариотти
Оркестр и хор Teatro Comunale (Болонья)
Солисты: Йоланда Ауянет, Анна Горячёва, Рене Барбера, Никола Уливьери
Фестиваль завершает программу своих трансляций в Страстную пятницу исполнением крупнейшего духовного сочинения Россини. Доступно 24 часа на официальной странице фестиваля в Facebook.
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