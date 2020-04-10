Что ловить в сети 10 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Парсифаль», опера Вагнера

Метрополитен-опера, 2013 год

Дирижер — Даниэле Гатти, режиссер — Франсуа Жирар

В ролях: Петер Маттеи, Рене Папе, Йонас Кауфман, Катарина Далайман, Евгений Никитин

Сегодня Страстная пятница для западнохристианской церкви. Сразу несколько театров транслируют последнюю оперу Вагнера — торжественную мистерию «Парсифаль». Постановка Мет появляется в эфире первой.

Доступно на сайте театра до 1:30 следующих суток.

13:00

«Парсифаль», опера Вагнера

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дмитрий Черняков

В ролях: Андреас Шагер, Аня Кампе, Вольфганг Кох, Рене Папе, Томас Томассон

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

«Парсифаль», опера Вагнера

Гамбургская государственная опера

Дирижер — Кент Нагано, режиссер — Ахим Фрайер

В ролях: Андреас Шагер, Вольфганг Кох, Клаудиа Манке, Тигран Мартиросян, Владимир Байков

Запись на сайте театра доступна до 24 апреля.

«Портрет Уэйна Макгрегора»

Баварская государственная опера

Одноактные балеты в хореографии Уэйна Макгрегора

«Kairos» на музыку Макса Рихтера исполняют: Мария Кьяра Боно, Северин Ферролье. «Sunyata» на музыку Кайи Саариахо — Бланка Палди, Ксения Рыжкова. Завершает программу «Borderlands» на музыку Джоэла Кэдбери и Пола Стоуни.

Доступно до 17 апреля на сайте театра.

«Паяцы», опера Леонкавалло

Зальцбургский пасхальный фестиваль, 2015 год

Дирижер — Кристиан Тилеман, режиссер — Филипп Штёльцль

В ролях: Йонас Кауфман, Мария Агреста, Дмитрий Платаниас

Доступно до 13:00 12 апреля на сайте фестиваля.

15:00

«Парсифаль», опера Вагнера

Нидерландская национальная опера

Дирижер — Иван Фишер, режиссер — Пьер Оди

В ролях: Кристофер Вентрис, Михаил Петренко, Фальк Штрукман, Петра Ланг

Трансляция — на сайте и на YouTube-канале театра, видео доступно до 17 апреля.

16:00

«Дон Жуан», опера Моцарта

Немецкая опера Берлина, 1961 год

Дирижер — Ференц Фричай, режиссер — Карл Эберт

В ролях: Дитрих Фишер-Дискау, Элизабет Грюммер, Пилар Лоренгар, Эрика Кёт, Вальтер Берри

Опера исполняется на немецком языке, в титульной партии — великий Дитрих Фишер-Дискау. Это один из немногочисленных спектаклей с его участием, изданных на видео.

Ссылка на запись — на сайте театра.

17:00

«Закрой мне глаза»

Пермский театр оперы и балета

Вокально-пластический спектакль совместной арт-лаборатории фестиваля «Территория», компании «СИБУР» и Пермского театра оперы и балета. Режиссер и хореограф — Анна Абалихина, куратор и драматург — Илья Кухаренко. В спектакле звучит музыка Берга, Веберна, Дюпарка, Малера, Перселла, Пуленка, Равеля, Форе и Шуберта. Четыре номинации на премию «Золотая маска».

Трансляция — на сайте театра.

18:00

«Геликон-опера»: день рождения театра

Театр отмечает свое 30-летие в условиях карантина премьерой документального фильма «Дон Геликон». Также поклонникам театра покажут гала-концерт «Открытие исторической сцены» (2015): в числе участников — Дмитрий Хворостовский, Ольга Бородина, Инва Мула, Александр Антоненко.

Трансляция — на YouTube-канале театра.

19:00

«Щелкунчик» Чайковского в постановке Юрия Григоровича

Большой театр, 2014 год

Дирижер — Павел Клиничев

В ролях: Анна Никулина, Андрей Меркурьев, Денис Родькин, Виталий Биктимиров

Не в Новый год, зато совершенно бесплатно. Трансляция — на YouTube-канале театра.

21:00

«Так поступают все женщины», опера Моцарта

Королевский театр Ковент-Гарден

Дирижер — Томас Хенгельброк, режиссер — Джонатан Миллер

В ролях: Павол Бреслик, Стефан Дегу, Томас Аллен, Мария Бенгтссон, Юргита Адамоните, Ребекка Эванс

Среди различных постановок оперы Моцарта на сцене Ковент-Гардена театр выбрал для трансляции версию режиссера Джонатана Миллера (1995). Миллер — профессиональный врач, параллельно с работой в театре он продолжал заниматься историей медицины и нейропсихологией и к постановке подошел с точки зрения психологии. Костюмы для спектакля создал Джорджо Армани.

Спектакль на платформе Operavision будет доступен до 10 мая.





Концерты

14:00

Российский национальный оркестр, Михаил Плетнев

Концертный зал имени П.И. Чайковского

Симфонические сюиты из опер Римского-Корсакова «Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Сказка о царе Салтане». Запись от 30 декабря 2017 года смотрите на сайте Московской филармонии.

21:00

«Страсти по Иоанну» И.С. Баха

Кельнская филармония

Bach Collegium (Япония)

Дирижер — Масааки Судзуки

Судзуки основал в Японии баховскую коллегию в 1990 году, сегодня он входит в число наиболее авторитетных исполнителей немецкого мастера. На его счету — запись всех ораториальных сочинений и всех духовных кантат Баха.

Трансляция — на странице зала в Facebook.

«Tristes erant Apostoli»

Фестиваль Misteria Paschalia (Краков)

Антонио Нола, Пьетро Марчителли

Cappella Neapolitana, Антонио Флорио

В центре программы — духовная музыка Антонио Нолы, одного из крупнейших неаполитанских композиторов второй половины XVII века. Ее представляет известный ансамбль старинной музыки Cappella Neapolitana, исполняющий преимущественно сочинения своих соотечественников.

Трансляция — на странице фестиваля в Facebook.

21:30

Нью-Йоркский филармонический оркестр, Алан Гилберт, Джойс Дидонато

Парижская филармония, 2015 год

В программе — сочинения Салонена, Равеля, Р. Штрауса, Чайковского и американца Лью Поллака, автора популярных песен. Запись — на сайте филармонии.

«Stabat Mater» Россини

Фестиваль Россини в Пезаро, 2015 год

Дирижер — Микеле Мариотти

Оркестр и хор Teatro Comunale (Болонья)

Солисты: Йоланда Ауянет, Анна Горячёва, Рене Барбера, Никола Уливьери

Фестиваль завершает программу своих трансляций в Страстную пятницу исполнением крупнейшего духовного сочинения Россини. Доступно 24 часа на официальной странице фестиваля в Facebook.

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