Что ловить в сети 8 апреля

Что слушать в апреле
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В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Сельская честь», опера Масканьи
Зальцбургский пасхальный фестиваль, 2015 год
Дирижер — Кристиан Тилеман, режиссер — Филипп Штёльцль
В ролях: Йонас Кауфман, Людмила Монастырская, Стефания Точиска, Амброджо Маэстри
Несомненная удача фестиваля, о которой много говорили. Филипп Штёльцль представил оперу как раскадровку или серию графических рисунков: идею он позаимствовал из книги «Судьба. История в картинках» немецкого иллюстратора Отто Нюкеля (1930). В главной роли — Йонас Кауфман.
Доступно до 13:00 10 апреля на сайте фестиваля.
Балеты Джерома Роббинса: «Времена года», «Концерт»
Пермский театр оперы и балета, 2016 год
Дирижер — Дамир Максутов
В ролях: Инна Билаш, Наталья Макина, Герман Стариков, Николай Ланцев, Евгений Рогов
Два одноактных балета всемирно известного американского хореографа Джерома Роббинса, чьей визитной карточкой стало сочетание классики и бродвейского подхода к шоу. «Времена года», великолепный пример неоклассики, поставлены на музыку из опер Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня», «Ломбардцы», «Трубадур». «Концерт» — редкий пример превосходного комедийного балета. Он поставлен на музыку Шопена в оркестровке Клары Грундман.
Трансляция — на сайте театра.
«La Belle», балет Жан-Кристофа Майо
Балет Монте-Карло
В ролях: Семен Чудин, Ольга Смирнова
Один из самых известных спектаклей труппы Майо, поставленный на музыку Чайковского: «Спящей красавицы», откуда изъяли дивертисменты, и других сочинений.
«Меня интересует сама сказка Перро — сказка для взрослых, от которой у Петипа сохранилась едва ли половина: ведь после поцелуя героев как раз и начинаются драматические коллизии. Это история о драматичных, даже трагичных семейных отношениях, их эмоциональном и психологическом контексте. Я не хотел здесь демонстрировать техническое мастерство — ни свое как хореографа, ни моих артистов. Меня вообще не интересовала хореография — я пытался создать собственный мир и завлечь в него зрителей» (Майо в интервью Татьяне Кузнецовой («Коммерсантъ»)).
В главных ролях — звезды балета Большого театра России. Можно смотреть на сайте телеканала Monaco Info.
«Ариодант», опера Генделя
Венская государственная опера, 2018 год
Дирижер — Уильям Кристи, режиссер — Дэвид Маквикар
В ролях: Сара Конноли, Шен Райсс, Хила Фахима, Кристоф Дюмо
Одно из величайших творений Генделя. В главной роли — выдающаяся исполнительница барокко Сара Конноли, за пультом — ключевая фигура исторически информированного исполнительства, создатель и бессменный руководитель ансамбля Les Arts Florissants Уильям Кристи.
Запись на сайте театра доступна сутки.
«Травиата», опера Верди
Ла Скала, 2013 год
Дирижер — Даниэле Гатти, режиссер — Дмитрий Черняков
В ролях: Диана Дамрау, Петр Бечала, Желько Лучич
В декабре 2013-го телеканал «Культура» транслировал «Травиату» в постановке Дмитрия Чернякова, открывавшую сезон в Ла Скала. Многие провели тот вечер у телевизора, а спектакль обсуждался так горячо, будто премьера прошла не в далекой Италии, а в Москве или Санкт-Петербурге. На Кольте «Травиату» обсуждали Екатерина Бирюкова и Дмитрий Ренанский. Можно перечитать беседы и пересмотреть спектакль Чернякова, которого миланская публика тогда встретила дружным «бу».
Спектакль на платформе Raiplay доступен месяц.
«Соната призраков», опера Ариберта Раймана
Немецкая опера Берлина, 1984 год
Дирижер — Фридеман Лайер, режиссер — Хайнц Лукас-Киндерман
В ролях: Марта Мёдль, Гудрун Зибер, Ханс Гюнтер Нокер
Неизвестная опера одного из классиков второй половины ХХ века. Смотрите на сайте театра.
«Тристан и Изольда», опера Вагнера
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дмитрий Черняков
В ролях: Андреас Шагер, Аня Кампе, Екатерина Губанова
Доступно сутки на сайте театра.
«Медея», опера Керубини
Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
Дирижер — Феликс Коробов, режиссер — Александр Титель
В ролях: Хибла Герзмава, Нажмиддин Мавлянов, Дарья Терехова, Наталья Владимирская
Запись сегодня выложат на сервисе Okko.
«Севильский цирюльник», опера Россини
Римская опера, 2016 год
Дирижер — Донато Ренцетти, режиссер — Давиде Ливерморе
В ролях: Кьяра Амару, Эдгардо Роха, Флориан Сэмпе, Ильдебрандо Д'Арканджело, Симона Дель Савио
Информация и запись — на сайте театра.
«Севильский цирюльник», опера Россини
Опера Бастий
Дирижер — Карло Монтанаро, режиссер — Дамиано Микьелетто
В ролях: Рене Барбера, Карло Лепор, Карин Дейе, Далибор Йенис
Нет ограничений по геолокации, доступно на France TV до 12 апреля.
Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова MIRAIF
Прямая трансляция из Большого зала «Зарядья».
Easter@Philharmonie
Пасхальный онлайн-фестиваль Берлинской филармонии
Точную программу узнаем только во время трансляции. Вечер посвящен музыке Малера, обещаны сюрпризы и лучшие камерные записи из архива Digital Concert Hall, а в завершение вечера — финал Шестой симфонии под управлением Кирилла Петренко. До сих пор совершенно бесплатно.
Смотрите здесь.
Оркестр де Пари, Алондра де ла Парра, Ришар Гальяно, Яманду Коста
Парижская филармония
В программе — Мийо, Пьяццолла, Ревуэльтас. Смотрите здесь.
«Capriccio Stravagante Les 24 Violons», Скип Семпе
Misteria Paschalia, пасхальный фестиваль (Краков)
В программе — духовная музыка французских композиторов (Анри Дюмон, Мишель Корретт и Жан Жиль). Смотрите здесь.
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