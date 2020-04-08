Что ловить в сети 8 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

13:00

«Сельская честь», опера Масканьи

Зальцбургский пасхальный фестиваль, 2015 год

Дирижер — Кристиан Тилеман, режиссер — Филипп Штёльцль

В ролях: Йонас Кауфман, Людмила Монастырская, Стефания Точиска, Амброджо Маэстри

Несомненная удача фестиваля, о которой много говорили. Филипп Штёльцль представил оперу как раскадровку или серию графических рисунков: идею он позаимствовал из книги «Судьба. История в картинках» немецкого иллюстратора Отто Нюкеля (1930). В главной роли — Йонас Кауфман.

Доступно до 13:00 10 апреля на сайте фестиваля.

17:00

Балеты Джерома Роббинса: «Времена года», «Концерт»

Пермский театр оперы и балета, 2016 год

Дирижер — Дамир Максутов

В ролях: Инна Билаш, Наталья Макина, Герман Стариков, Николай Ланцев, Евгений Рогов

Два одноактных балета всемирно известного американского хореографа Джерома Роббинса, чьей визитной карточкой стало сочетание классики и бродвейского подхода к шоу. «Времена года», великолепный пример неоклассики, поставлены на музыку из опер Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня», «Ломбардцы», «Трубадур». «Концерт» — редкий пример превосходного комедийного балета. Он поставлен на музыку Шопена в оркестровке Клары Грундман.

Трансляция — на сайте театра.

18:00

«La Belle», балет Жан-Кристофа Майо

Балет Монте-Карло

В ролях: Семен Чудин, Ольга Смирнова

Один из самых известных спектаклей труппы Майо, поставленный на музыку Чайковского: «Спящей красавицы», откуда изъяли дивертисменты, и других сочинений.

«Меня интересует сама сказка Перро — сказка для взрослых, от которой у Петипа сохранилась едва ли половина: ведь после поцелуя героев как раз и начинаются драматические коллизии. Это история о драматичных, даже трагичных семейных отношениях, их эмоциональном и психологическом контексте. Я не хотел здесь демонстрировать техническое мастерство — ни свое как хореографа, ни моих артистов. Меня вообще не интересовала хореография — я пытался создать собственный мир и завлечь в него зрителей» (Майо в интервью Татьяне Кузнецовой («Коммерсантъ»)).

В главных ролях — звезды балета Большого театра России. Можно смотреть на сайте телеканала Monaco Info.

21:00

«Ариодант», опера Генделя

Венская государственная опера, 2018 год

Дирижер — Уильям Кристи, режиссер — Дэвид Маквикар

В ролях: Сара Конноли, Шен Райсс, Хила Фахима, Кристоф Дюмо

Одно из величайших творений Генделя. В главной роли — выдающаяся исполнительница барокко Сара Конноли, за пультом — ключевая фигура исторически информированного исполнительства, создатель и бессменный руководитель ансамбля Les Arts Florissants Уильям Кристи.

Запись на сайте театра доступна сутки.

«Травиата», опера Верди

Ла Скала, 2013 год

Дирижер — Даниэле Гатти, режиссер — Дмитрий Черняков

В ролях: Диана Дамрау, Петр Бечала, Желько Лучич

В декабре 2013-го телеканал «Культура» транслировал «Травиату» в постановке Дмитрия Чернякова, открывавшую сезон в Ла Скала. Многие провели тот вечер у телевизора, а спектакль обсуждался так горячо, будто премьера прошла не в далекой Италии, а в Москве или Санкт-Петербурге. На Кольте «Травиату» обсуждали Екатерина Бирюкова и Дмитрий Ренанский. Можно перечитать беседы и пересмотреть спектакль Чернякова, которого миланская публика тогда встретила дружным «бу».

Спектакль на платформе Raiplay доступен месяц.

Раритет

16:00

«Соната призраков», опера Ариберта Раймана

Немецкая опера Берлина, 1984 год

Дирижер — Фридеман Лайер, режиссер — Хайнц Лукас-Киндерман

В ролях: Марта Мёдль, Гудрун Зибер, Ханс Гюнтер Нокер

Неизвестная опера одного из классиков второй половины ХХ века. Смотрите на сайте театра.

Повторный показ

13:00

«Тристан и Изольда», опера Вагнера

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дмитрий Черняков

В ролях: Андреас Шагер, Аня Кампе, Екатерина Губанова

Доступно сутки на сайте театра.

«Медея», опера Керубини

Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Дирижер — Феликс Коробов, режиссер — Александр Титель

В ролях: Хибла Герзмава, Нажмиддин Мавлянов, Дарья Терехова, Наталья Владимирская

Запись сегодня выложат на сервисе Okko.

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«Севильский цирюльник», опера Россини

Римская опера, 2016 год

Дирижер — Донато Ренцетти, режиссер — Давиде Ливерморе

В ролях: Кьяра Амару, Эдгардо Роха, Флориан Сэмпе, Ильдебрандо Д'Арканджело, Симона Дель Савио

Информация и запись — на сайте театра.

«Севильский цирюльник», опера Россини

Опера Бастий

Дирижер — Карло Монтанаро, режиссер — Дамиано Микьелетто

В ролях: Рене Барбера, Карло Лепор, Карин Дейе, Далибор Йенис

Нет ограничений по геолокации, доступно на France TV до 12 апреля.

Концерты

19:00

Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова MIRAIF

Прямая трансляция из Большого зала «Зарядья».

21:00

Easter@Philharmonie

Пасхальный онлайн-фестиваль Берлинской филармонии

Точную программу узнаем только во время трансляции. Вечер посвящен музыке Малера, обещаны сюрпризы и лучшие камерные записи из архива Digital Concert Hall, а в завершение вечера — финал Шестой симфонии под управлением Кирилла Петренко. До сих пор совершенно бесплатно.

Смотрите здесь.

21:30

Оркестр де Пари, Алондра де ла Парра, Ришар Гальяно, Яманду Коста

Парижская филармония

В программе — Мийо, Пьяццолла, Ревуэльтас. Смотрите здесь.

«Capriccio Stravagante Les 24 Violons», Скип Семпе

Misteria Paschalia, пасхальный фестиваль (Краков)

В программе — духовная музыка французских композиторов (Анри Дюмон, Мишель Корретт и Жан Жиль). Смотрите здесь.

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