Что ловить в сети 6 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Норма», опера Беллини

Метрополитен-опера, 2017 год

Дирижер — Карло Рицци, режиссер — Дэвид Маквикар

В ролях: Сондра Радвановски, Джойс Дидонато, Джозеф Каллейя, Мэтью Роуз

Состав солистов — лучшая реклама этого спектакля.

Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

13:00

«Тангейзер», опера Вагнера

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Саша Вальц

В ролях: Петер Зайферт, Энн Петерсен, Марина Пруденская, Петер Маттеи, Рене Папе

Постановка Саши Вальц, одной из главных фигур танцевального contemporary, была центральным событием Пасхального фестиваля Берлинской государственной оперы весной 2014 года. В спектакле наряду со звездными солистами заняты 18 великолепных танцовщиков. Тема «Тангейзера» очень близка Вальц, которая всю жизнь изучает границы возможностей и свободы человеческого тела. Но на премьере ей, кажется, впервые кричали «бу».

Запись на сайте театра доступна сутки.

«Отелло», опера Верди

Зальцбургский пасхальный фестиваль, 2016 год

Дирижер — Кристиан Тилеман, режиссер — Винсент Буссар

В ролях: Хосе Кура, Доротея Рёшман, Карлос Альварес, Бенджамин Бернхайм

Европейские пасхальные фестивали первыми стали отменяться из-за пандемии коронавируса. Зальцбургский пасхальный совсем недавно объявил, что покажет шесть спектаклей прошлых лет, все — со своим музыкальным руководителем Кристианом Тилеманом за дирижерским пультом. «Отелло» — второй из них, следом покажут «Сельскую честь», «Паяцев», «Арабеллу» и «Парсифаля».

Видео доступно на сайте фестиваля до 13:00 8 апреля.

15:00

«Иван-солдат», опера Эдисона Денисова

Томская филармония

Ко дню рождения Эдисона Денисова

Дирижер — Михаил Грановский, режиссер — Василий Лукьяненко

В ролях: Андрей Гладков, Екатерина Клеменс, Светлана Черепова, Владимир Коварский

Томский академический симфонический оркестр

Детство и юность Эдисона Денисова прошли в Томске. В прошлом году в честь 90-летия композитора Томская филармония провела масштабный фестиваль «Классическое лето имени Эдисона Денисова», который завершился постановкой оперы «Иван-солдат» (1959). Либретто написал сам композитор по мотивам сказок из сборника А.Н. Афанасьева.

Запись на сайте филармонии доступна до 08:00 7 апреля.

21:00

«Сон в летнюю ночь», опера Бриттена

Венская государственная опера, 2019 год

Дирижер — Симона Янг, режиссер — Ирина Брук

В ролях: Лоренс Заззо, Эрин Морли, Тео Туве, Петер Кельнер

Первая премьера сезона-2019/2020, беспощадно прерванного коронавирусом. Успешная постановка одной из главных опер XX века.

Смотрите здесь.

Весь день

«Жанна д'Арк», опера Верди

Ла Скала, 2015 год

Дирижер — Риккардо Шайи, режиссеры — Моше Лейзер, Патрис Корье

В ролях: Анна Нетребко, Франческо Мели, Карлос Альварес, Дмитрий Белосельский

В сезоне-2013/2014 Анна Нетребко круто повернулась к вердиевскому репертуару: она впервые спела Леонору в «Трубадуре», а главным шагом на этом пути стал ее сольный альбом, который так и назывался «Verdi», где не было ни «Травиаты», ни «Риголетто», ни «Аиды», но зато были фрагменты из «Жанны д'Арк». Одну из ранних опер композитора она спела в 2013 году в Зальцбурге в концертном исполнении, а через полтора года приняла участие в премьерных спектаклях в Ла Скала.

Спектакль на платформе Raiplay доступен месяц.





Концерты

17:00

«Мессия», оратория Генделя

Пермский театр оперы и балета

Дирижер — Артем Абашев

Солисты — Диляра Идрисова, Наталия Ляскова, Сергей Годин, Лисандро Абади

Одно из самых духоподъемных сочинений в истории музыки, в свое время «Мессия» не просто вернула, но и усилила утраченный было блеск славы композитора. В Перми ораторию исполняли на декабрьском рождественском концерте — наверняка для многих она символизировала силу духа и профессионализм коллектива, пережившего непростой год.

Трансляция — на сайте театра.

19:00

Лукас Генюшас и Анна Генюшене (фортепиано)

Концертный зал имени П.И. Чайковского, «Домашний сезон» Московской филармонии

Когда живые онлайн-концерты стали невозможны из-за новых карантинных мер, Московская филармония успела записать несколько выступлений. Одно из них — очень подходящий для проекта фортепианный семейный дуэт Лукаса Генюшаса и Анны Генюшене. Прекрасные молодые пианисты играют «Венгерский дивертисмент» Шуберта, 16 вальсов Брамса и выписанный бис — «Часики» Гаврилина.

Смотрите на сайте филармонии.

«Hope@Home» — Дэниэл Хоуп

Известный британский скрипач-виртуоз Дэниэл Хоуп каждый вечер в 19:00 играет домашний концерт с трансляцией на YouTube-канале Deutsche Grammophon. Каждый вечер — новые гости, живые и виртуальные.

21:00

Национальный оркестр Каталонии, Кадзуси Оно

L'Auditori, Барселона

Шуман — Симфония № 1 («Весенняя»)

ECHO (European Concert Hall Organization) продолжает ежедневные показы концертов из лучших залов Европы. Испания сейчас на втором месте по числу больных коронавирусом, и эта трансляция из Барселоны — важный акт солидарности. Прозвучит «Весенняя» симфония Шумана, написанная в самую счастливую пору жизни композитора, после долгожданной женитьбы на Кларе. За дирижерским пультом — знаменитый японский дирижер Кадзуси Оно, возглавляющий Национальный оркестр Каталонии уже пять лет.

Трансляция — на странице концертного зала в Facebook.

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