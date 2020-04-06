 
6 апреля 2020Академическая музыкаМы идем к вам
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Что ловить в сети 6 апреля

«Тангейзер» в постановке Саши Вальц, новый «Сон в летнюю ночь» из Вены и ранняя опера Эдисона Денисова

текст: Наталия Сурнина
Detailed_picture«Тангейзер», Берлинская государственная опера© Bernd Uhlig
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В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр
2:30

«Норма», опера Беллини
Метрополитен-опера, 2017 год
Дирижер — Карло Рицци, режиссер — Дэвид Маквикар
В ролях: Сондра Радвановски, Джойс Дидонато, Джозеф Каллейя, Мэтью Роуз
Состав солистов — лучшая реклама этого спектакля.
Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

13:00

«Тангейзер», опера Вагнера
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Саша Вальц
В ролях: Петер Зайферт, Энн Петерсен, Марина Пруденская, Петер Маттеи, Рене Папе
Постановка Саши Вальц, одной из главных фигур танцевального contemporary, была центральным событием Пасхального фестиваля Берлинской государственной оперы весной 2014 года. В спектакле наряду со звездными солистами заняты 18 великолепных танцовщиков. Тема «Тангейзера» очень близка Вальц, которая всю жизнь изучает границы возможностей и свободы человеческого тела. Но на премьере ей, кажется, впервые кричали «бу».
Запись на сайте театра доступна сутки.

«Отелло», опера Верди
Зальцбургский пасхальный фестиваль, 2016 год
Дирижер — Кристиан Тилеман, режиссер — Винсент Буссар
В ролях: Хосе Кура, Доротея Рёшман, Карлос Альварес, Бенджамин Бернхайм
Европейские пасхальные фестивали первыми стали отменяться из-за пандемии коронавируса. Зальцбургский пасхальный совсем недавно объявил, что покажет шесть спектаклей прошлых лет, все — со своим музыкальным руководителем Кристианом Тилеманом за дирижерским пультом. «Отелло» — второй из них, следом покажут «Сельскую честь», «Паяцев», «Арабеллу» и «Парсифаля».
Видео доступно на сайте фестиваля до 13:00 8 апреля.

15:00

«Иван-солдат», опера Эдисона Денисова
Томская филармония
Ко дню рождения Эдисона Денисова
Дирижер — Михаил Грановский, режиссер — Василий Лукьяненко
В ролях: Андрей Гладков, Екатерина Клеменс, Светлана Черепова, Владимир Коварский
Томский академический симфонический оркестр
Детство и юность Эдисона Денисова прошли в Томске. В прошлом году в честь 90-летия композитора Томская филармония провела масштабный фестиваль «Классическое лето имени Эдисона Денисова», который завершился постановкой оперы «Иван-солдат» (1959). Либретто написал сам композитор по мотивам сказок из сборника А.Н. Афанасьева.
Запись на сайте филармонии доступна до 08:00 7 апреля.

21:00

«Сон в летнюю ночь», опера Бриттена
Венская государственная опера, 2019 год
Дирижер — Симона Янг, режиссер — Ирина Брук
В ролях: Лоренс Заззо, Эрин Морли, Тео Туве, Петер Кельнер
Первая премьера сезона-2019/2020, беспощадно прерванного коронавирусом. Успешная постановка одной из главных опер XX века.
Смотрите здесь.

Весь день

«Жанна д'Арк», опера Верди
Ла Скала, 2015 год
Дирижер — Риккардо Шайи, режиссеры — Моше Лейзер, Патрис Корье
В ролях: Анна Нетребко, Франческо Мели, Карлос Альварес, Дмитрий Белосельский
В сезоне-2013/2014 Анна Нетребко круто повернулась к вердиевскому репертуару: она впервые спела Леонору в «Трубадуре», а главным шагом на этом пути стал ее сольный альбом, который так и назывался «Verdi», где не было ни «Травиаты», ни «Риголетто», ни «Аиды», но зато были фрагменты из «Жанны д'Арк». Одну из ранних опер композитора она спела в 2013 году в Зальцбурге в концертном исполнении, а через полтора года приняла участие в премьерных спектаклях в Ла Скала.
Спектакль на платформе Raiplay доступен месяц.

Концерты
17:00

«Мессия», оратория Генделя
Пермский театр оперы и балета
Дирижер — Артем Абашев
Солисты — Диляра Идрисова, Наталия Ляскова, Сергей Годин, Лисандро Абади
Одно из самых духоподъемных сочинений в истории музыки, в свое время «Мессия» не просто вернула, но и усилила утраченный было блеск славы композитора. В Перми ораторию исполняли на декабрьском рождественском концерте — наверняка для многих она символизировала силу духа и профессионализм коллектива, пережившего непростой год.
Трансляция — на сайте театра.

19:00

Лукас Генюшас и Анна Генюшене (фортепиано)
Концертный зал имени П.И. Чайковского, «Домашний сезон» Московской филармонии
Когда живые онлайн-концерты стали невозможны из-за новых карантинных мер, Московская филармония успела записать несколько выступлений. Одно из них — очень подходящий для проекта фортепианный семейный дуэт Лукаса Генюшаса и Анны Генюшене. Прекрасные молодые пианисты играют «Венгерский дивертисмент» Шуберта, 16 вальсов Брамса и выписанный бис — «Часики» Гаврилина.
Смотрите на сайте филармонии.

 

«Hope@Home» — Дэниэл Хоуп
Известный британский скрипач-виртуоз Дэниэл Хоуп каждый вечер в 19:00 играет домашний концерт с трансляцией на YouTube-канале Deutsche Grammophon. Каждый вечер — новые гости, живые и виртуальные.

21:00

Национальный оркестр Каталонии, Кадзуси Оно
L'Auditori, Барселона
Шуман — Симфония № 1 («Весенняя»)
ECHO (European Concert Hall Organization) продолжает ежедневные показы концертов из лучших залов Европы. Испания сейчас на втором месте по числу больных коронавирусом, и эта трансляция из Барселоны — важный акт солидарности. Прозвучит «Весенняя» симфония Шумана, написанная в самую счастливую пору жизни композитора, после долгожданной женитьбы на Кларе. За дирижерским пультом — знаменитый японский дирижер Кадзуси Оно, возглавляющий Национальный оркестр Каталонии уже пять лет.
Трансляция — на странице концертного зала в Facebook.

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