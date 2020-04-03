 
3 апреля 2020Академическая музыкаМы идем к вам
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Что ловить в сети 3 апреля

Никсон опять в Китае, больше балетов и барочных раритетов

текст: Наталия Сурнина
Detailed_picture«Свадьба Фигаро», Венская государственная опера© Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn
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В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

Музыкальный театр
2:30

«Дон Карлос», опера Верди
Метрополитен-опера, 11 декабря 2010 года
Дирижер — Янник Незе-Сеген, режиссер — Николай Хайтнер
В ролях: Марина Поплавская, Роберто Аланья, Саймон Кинлисайд, Ферруччо Фурланетто, Анна Смирнова
Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

13:00

«Ипполит и Арисия», опера Рамо
Берлинская государственная опера
Дирижер — Саймон Рэттл, режиссер — Алетта Коллинс
В ролях: Анна Прохазка, Магдалена Кожена, Рейнуд ван Мехелен, Эльза Драйзиг
В оркестровой яме — Фрайбургский барочный оркестр. Трансляция на сайте театра доступна 24 часа.

15:00

«Крокодил»
Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Спектакль-импровизация по мотивам сказки Чуковского, который молодые артисты сочиняют на глазах у зрителей и вместе со зрителями. Трансляция — на сайте «Фонтанка.ру».

17:00

«Евгений Онегин», опера Чайковского
Пермский театр оперы и балета
Дирижер — Артем Абашев, режиссер — Георгий Исаакян
Трансляция — на сайте театра.

18:00

«Лоэнгрин», опера Вагнера
Штутгартская опера, 2018 год
Дирижер — Корнелиус Майстер, режиссер — Арпад Шиллинг
В ролях: Михаэль Кёниг, Симоне Шнайдер, Мартин Гантнер, Окка фон дер Дамерау
Запись доступна на сайте театра до 9 апреля.

«Никсон в Китае», опера Джона Адамса
Штутгартская опера, 2019 год
Дирижер — Андре де Риддер, режиссер — Марко Шторман
В ролях: Джарет Отт, Майкл Мейс и другие
Запись доступна на сайте театра до 9 апреля.

«Жизель», балет Адана
Софийский театр оперы и балета, 2019 год
Хореография Корали, Перо, Петипа в редакции Леонида Лавровского
Дирижер — Борис Спасов
В ролях: Марта Петкова, Емил Йорданов, София Цуцакова, Кристина Чочанова
Трансляция — на сайте театра.

19:00

«Одним лишь взором ревность убивает», сарсуэла Хуана Идальго де Поланко
Детский музыкальный театр им. Н. Сац
Музыкальный руководитель — Эндрю Лоуренс-Кинг, режиссер — Георгий Исаакян
Настоящий раритет и большая удача театра. Трансляция пройдет на сайте «Культура.рф».

19:30

«Щелкунчик», балет Чайковского
Самарский театр оперы и балета
Балетмейстер — Кирилл Шморгонер, дирижер — Александр Анисимов
В ролях: Екатерина Первушина, Виктор Мулыгин, Максим Маренин, Дмитрий Голубев
Трансляцию можно посмотреть на сайте театра.

20:00

«Альцеста», опера Глюка
Театр Ла Фениче, Венеция
Дирижер — Гийом Турнер, режиссер — Пьер Луиджи Пицци
В ролях: Марлен Миллер, Кармела Ремиджо, Людовико Фурлани, Зузана Маркова
Спектакль доступен до 2 октября 2020 года на платформе Operavision.

«Кому нужен либреттист — композитору или публике?»
Лекция Алексея Парина
Прямой эфир в социальных сетях Театра на Малой Бронной — Facebook, «ВКонтакте» и Instagram.

21:00

«Свадьба Фигаро», опера Моцарта
Венская государственная опера, 2014 год
Дирижер — Саша Гётцль, режиссер — Жан-Луи Мариноти
В ролях: Адам Плачетка, Рахель Френкель, Анита Хартиг, Лука Пизарони, Ольга Бессмертная
Запись на сайте театра доступна 24 часа.

«Корсар», опера Верди
Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма), 2008 год
Дирижер — Карло Монтанаро, режиссер — Ламберто Пуджелли
В ролях: Бруно Рибейро, Ирина Лунгу, Лука Сальси, Сильвия Далла Бенетта
Запись на сайте театра доступна 24 часа.

Весь день

«Дон Кихот», балет Минкуса в постановке Рудольфа Нуреева
Ла Скала, 2014 год
Дирижер — Александр Титов
В ролях: Наталья Осипова, Леонид Сарафанов
Не пропустите! Видео размещено на платформе Raiplay, спектакль доступен месяц.

«Stop-Motion», одноактный балет Cоль Леон и Пола Лайтфута
Последний день показа на официальном сайте Нидерландского театра танца.

Концерты
14:00

«Приключения Пиноккио»
Концертный зал имени П.И. Чайковского
Концерт из цикла «Сказки с оркестром». Дмитрий Назаров читает «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди, музыку Россини исполняет оркестр Государственной академической симфонической капеллы России. За дирижерским пультом — Филипп Чижевский. Трансляция — на сайте филармонии.

16:30

Даниил Крамер & Рита Эдмонд
Свердловская филармония
В концерте принимают участие Григорий Зайцев (контрабас) и Игорь Игнатов (ударные).
Доступно на сайте филармонии.

19:00

Рудольф Бухбиндер (фортепиано) и Госоркестр России имени Светланова
Концертный зал имени П.И. Чайковского
Дирижер и солист — Рудольф Бухбиндер
Еще один концерт к юбилею Бетховена. В программе — Концерт № 1 и № 5 для фортепиано с оркестром. Запись от 10 марта 2019 года. Трансляция — на сайте филармонии и в группе филармонии «ВКонтакте».

Аренский — опера «Рафаэль» в концертном исполнении
Московская консерватория, Рахманиновский зал
Камерный хор Московской консерватории и Камерный оркестр Московской консерватории, дирижер — Феликс Коробов
Концерт к 125-летию со дня премьеры малоизвестной оперы состоялся в рамках проекта «Возрождение русской оперной классики». Главные партии исполнили Анастасия Белукова, Чингис Аюшеев, Владимир Дмитрук и Михаил Головушкин. Запись от 7 октября 2019 года.
Программа и трансляция — на сайте Московской консерватории.

Симфонический оркестр Мариинского театра
Дирижер — Валерий Гергиев
В программе — П.И. Чайковский, симфонии № 3 и № 4. Запись с концертов в московском концертном зале «Зарядье» в сентябре 2019 года.
Запись на сайте медиавещания театра доступна до следующей трансляции.

20:00

Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова
Солисты — артисты Молодежной оперной программы лондонского Королевского театра Ковент-Гарден Айгуль Ахметшина (меццо-сопрано) и Алан Пингаррон (тенор, Мексика). В программе — увертюры, арии и дуэты из опер Россини, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини, Бизе, Сен-Санса. Трансляция — на сайте проекта «Русские сезоны».

21:30

Малер — Симфония № 8
Парижская филармония
Мюнхенский филармонический оркестр, дирижер — Валерий Гергиев
Трансляция — на сайте филармонии.

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