Что ловить в сети 27 марта

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Зигфрид», опера Вагнера

Метрополитен-опера, 6 ноября 2011 года

Дирижер — Фабио Луизи, режиссер — Робер Лепаж

В ролях: Дебора Войт, Брин Тервел, Джей Хантер Моррис, Герхард Зигель, Эрик Оуэнс

Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток. С 2:30 28 марта можно смотреть финал тетралогии — «Гибель богов».

13:00

«Князь Игорь», опера Бородина

Московский театр «Новая опера» имени Е.В. Колобова

Режиссер — Юрий Александров

В ролях: Сергей Мурзаев, Марина Нерабеева, Артем Голубев, Евгений Ставинский

Запись спектакля покажут на портале «Культура.рф».

14:00

«Кармен», опера Бизе

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Мартин Кушей

В ролях: Анита Рачвелишвили, Майкл Фабиано, Лучио Галло

Запись на сайте театра доступна сутки.

14:00

«Синяя птица», балет Ильи Саца и Ефрема Подгайца

Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац

Хореограф — Кирилл Симонов, дирижер — Константин Хватынец

Трансляция — на сайте «Культура.рф».

15:00

«Коппелия», балет Делиба

Новосибирский театр оперы и балета

История по мотивам оригинального либретто сочинена Глебом Фильштинским, Вячеславом Окуневым и Михаилом Мессерером. В спектакле использованы хореографические мотивы и фрагменты хореографии Артюра Сен-Леона, Мариуса Петипа, Энрико Чекетти, Александра Горского. Дирижер — Павел Сорокин.

Смотрите на портале «Культура.рф». Подробнее о спектакле — на сайте театра.

17:00

«Фаэтон», опера Люлли

Пермский театр оперы и балета

Дирижер — Венсан Дюместр, режиссер — Бенжамен Лазар

Совместная постановка с Королевской оперой Версаля сделана в сотрудничестве с ансамблем Le Poème Harmonique. Трансляция — на сайте театра.

«Дитя и волшебство», опера Равеля

Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац

Режиссер — Валерий Меркулов

Трансляция — на сайте «Культура.рф».

19:00

«Лебединое озеро», балет Чайковского

Большой театр

Хореография — Юрий Григорович, дирижер — Павел Сорокин

В ролях: Светлана Захарова, Денис Родькин, Артемий Беляков

Подробнее об исполнителях — здесь. Трансляция — на YouTube-канале театра.

«Проза», опера Владимира Раннева

Электротеатр Станиславский

Режиссер — Владимир Раннев, музыкальный руководитель — Арина Зверева

В ролях: Сергей Малинин, Дмитрий Матвиенко, Ольга Россини, Арина Зверева

Спектакль на русском языке с английскими субтитрами транслируется «ВКонтакте».

«Лоэнгрин», опера Вагнера

Штутгартский оперный театр

Дирижер — Корнелиус Майстер, режиссер — Арпад Шиллинг

В ролях: Майкл Кёниг, Симона Шнайдер, Мартин Гантнер, Окка фон дер Дамерау

Запись — на сайте театра.

Концерт-открытие Мариинского-2

Дирижер — Валерий Гергиев

Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Ольга Бородина, Екатерина Семенчук, Диана Вишнёва, Ульяна Лопаткина, Денис Мацуев, Леонидас Кавакос и др.

Смотреть здесь.

Онлайн-гостиная «Новой оперы»

Георгий Исаакян и Дмитрий Сибирцев

Смотреть на сайте театра.

19:30

«Баядерка», балет Минкуса в постановке Габриэлы Комлевой

Самарский театр оперы и балета

Дирижер — Андрей Данилов

Трансляция — на странице театра «ВКонтакте».

«Шедевры оперы»

Самарский театр

Концерт ко Дню театра покажут на сайте театра и на YouTube-канале.

20:00

«Кармен», опера Бизе в постановке Дмитрия Чернякова

Фестиваль d'Art Lyrique в Экс-ан-Провансе

Дирижер — Пабло Эрас-Касадо

В ролях: Стефани д'Устрак, Майкл Фабиано

Трансляция с русскими субтитрами пройдет на сайте журнала «Театр.».

«Страна улыбок», оперетта Легара

Цюрихский оперный театр

Дирижер — Фабио Луизи, режиссер — Андреас Хомоки

В ролях: Петр Бечала, Юлия Клайтер, Ребека Олвера, Спенсер Лэнг

Видео на сайте театра доступно до 29 марта включительно.

«Саломея», опера Рихарда Штрауса

Ла Скала, 2007 год

Дирижер — Даниэль Хардинг, режиссер — Люк Бонди

В ролях: Надя Михаэль, Фальк Штрукман, Петер Брондер, Ирис Вермильон

Театр обещает трансляцию на Rai5. Не факт, что контент будет доступен в России, но попробовать точно стоит.

20:30

«Баядерка», балет Минкуса в постановке Начо Дуато

Михайловский театр, 2019 год

Дирижер — Павел Сорокин

В ролях: Анжелина Воронцова, Виктор Лебедев, Андреа Лашшакова

Фильм-балет, созданный компанией Bel Air Media для телеканала Mezzo, покажут на сайте театра.

21:00

«Свадьба Фигаро», опера Моцарта

Гарсингтон-опера (Великобритания)

Дирижер — Дуглас Бойд, режиссер — Джон Кокс

В ролях: Джошуа Блум, Дженнифер Франс, Марта Фонтанальс-Симмонс, Дункан Рок, Кирстен Маккинон

Доступно до 25 сентября на Operavision.

21:30

Литургия св. Иоанна Златоуста, Рахманинов

«Новая опера»

Прямая трансляция из театра — на сайте театра.

22:00

«Петя и волк», балет на музыку Прокофьева

Королевский театр Ковент-Гарден, 2010 год

Хореограф — Мэтью Харт, дирижер — Пол Мёрфи

В ролях: Сергей Полунин, Уилл Кемп, Килиан Смит

Трансляция пройдет на странице театра в Facebook.

23:00

«Свадьба Фигаро», опера Моцарта

Венская государственная опера, 15 сентября 2017 года

Дирижер — Адам Фишер, режиссер — Жан-Луи Мартиноти

В ролях: Карлос Альварес, Доротея Рёшман, Андреа Кэролл, Адам Плачетка, Маргарита Грицкова

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

Весь день

Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко выложил на сервисе Okko три спектакля в постановке своего главного режиссера Александра Тителя: «Войну и мир» Прокофьева (дирижер — Феликс Коробов), «Хованщину» Мусоргского (дирижер — Александр Лазарев) и «Пиковую даму» Чайковского (дирижер — Александр Лазарев).

«Трубадур», опера Верди

Баварская опера. Последний день трансляции

Дирижер — Паоло Кариньяни, режиссер — Оливье Пи

В ролях: Аня Хартерос, Йонас Кауфман, Алексей Марков, Елена Манистина

Смотрите на сайте театра.

«Спящая красавица», балет Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева

Ла Скала, 2019 год

Дирижер — Феликс Коробов

В ролях: Полина Семионова, Тимофей Андриященко

Видео размещено на платформе Raiplay, регистрация бесплатная. Спектакль доступен месяц.

«Car Men», балет Иржи Килиана

В рамках виртуального фестиваля Cinedans покажут знаменитый фильм труппы Килиана, выпущенный в 2006 году. Запись доступна на сайте Cinedans.





Концерты

12:00

«Снегурочка»

Липецкая филармония

Государственный оркестр русских народных инструментов, дирижер — Алексей Моргунов

Музыкальный спектакль по пьесе Островского на музыку Римского-Корсакова и Чайковского. Это первая онлайн-трансляция Липецкой филармонии.

15:00

Органный концерт солиста Красноярской филармонии Андрея Бардина

Трансляция из Органного зала филармонии, в программе — музыка из кино и сериалов. Смотреть здесь.

16:00

Концерт органной музыки И.С. Баха

Большой концертный зал имени С. Сайдашева, Казань

Сочинения Баха играют казанские органисты, в том числе ректор Казанской консерватории Рубин Абдуллин. Канал недавно начал вещание, им нужна поддержка слушателей.

16:30

Дуэт арф

Прямая трансляция концерта из Свердловской филармонии

Солисты — Вероника Лемишенко и Мария Позднякова

В программе: сочинения Дюссека, Франка, Фишера, Турнье, Гласса, Андреева, Маркеса. Смотрите на сайте филармонии.

17:00

Концерт Николая Луганского (фортепиано)

Пермская филармония, 30 сентября 2018 года

В программе: Дебюсси, Шопен, Скрябин

19:00

Фортепианный вечер: Филипп Копачевский и Алексей Мельников

Прямая трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского

В программе — исключительно Шопен. Ведущий — Ярослав Тимофеев.

Трансляцию можно смотреть на сайте Московской филармонии и в группе филармонии «ВКонтакте».

Даниил Крамер и друзья

Прямая трансляция из Большого зала Московской консерватории

«Московская консерватория — онлайн»

Даниил Крамер (фортепиано), Дарья Чернакова (контрабас), Александр Зингер (ударные)

Программа и трансляция — на официальном сайте Московской консерватории.

Ко дню рождения Мстислава Ростроповича

Прямая трансляция из Большого зала «Зарядья»

Стипендиат Фонда Мстислава Ростроповича, молодой пианист Александр Малофеев играет «Симфонические этюды» Шумана. Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской Анастасия Сорокина, Агунда Кулаева, Олег Долгов и Станислав Ли поют Моцарта, Пуччини, Чайковского и Бизе.

Трансляция и ссылки на другие площадки — на сайте «Зарядья».

Симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением Рашита Нигаматуллина

Трансляция из Большого зала филармонии

В программе: Моцарт, Брамс, И. Штраус. Концерт можно смотреть на страницах филармонии «ВКонтакте» и в Facebook.

Szymanowski Quartet и Михаил Лифиц (фортепиано)

Эльбская филармония, проект «Session»

Музыканты исполняют небольшие пьесы или отдельные части сочинений в необычных локациях. Трансляцию смотрите в Facebook.

22:00

Оркестр Фонда Гюльбенкяна

Эльбская филармония

Известный коллектив из Лиссабона выступит под управлением Лео Хуссейна. Трансляцию смотрите в Facebook.

01:00 (28 марта)

«Music Never Sleeps NYC»

Благотворительный проект виолончелиста Яна Фоглера: 24-часовой марафон при участии нью-йоркских музыкантов. «Мы объединимся, чтобы передать всему миру музыкальное послание — знак мужества, сочувствия, дружбы, надежды и любви. Мы призываем тех, кто смотрит “Music Never Sleeps NYC”, поддержать благотворительные проекты, которые адресно помогают артистам из Нью-Йорка. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, чтобы разделить радость музыки в эти трудные времена!»

Трансляция — на сайте проекта «Music Never Sleeps NYC», на странице в Facebook и YouTube.

