Что ловить в сети 25 марта

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

02:30

«Золото Рейна», опера Вагнера

Метрополитен-опера, 9 октября 2010 года

Дирижер — Джеймс Ливайн, режиссер — Робер Лепаж

В ролях: Брин Тервел, Стефани Блайт, Эрик Оуэнс, Ричард Крофт, Венди Брин Хармер

Мет начинает показ тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга» в постановке Робера Лепажа. В центре спектакля, напоминающего представления Цирка дю Солей, — гигантская 41-тонная конструкция-трансформер, которая заставляет певцов буквально преодолевать законы гравитации. Премьера была встречена прохладно и печально знаменита техническими сбоями и падениями певцов (еще бы!), но «Колец» с постановочной командой и певцами такого уровня за пределами Байройта — раз-два и обчелся. А чтобы ощутить величину эстетического скачка, сделанного Мет в этом проекте (увы, не без травм), сравните его с предыдущей нью-йоркской версией «Кольца» — фрагменты легко найти на YouTube.

Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

14:00

«Щелкунчик», балет Петра Ильича Чайковского

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, хореография — Патрис Барт по Петипа

В главных партиях: Надя Сайдакова, Владимир Малахов

Французский хореограф Патрис Барт создал своего «Щелкунчика» для Берлинского государственного балета в 1999 году. В нем нет мышей, но есть тонны психоанализа, детских страхов, отсылки к истории родной страны Чайковского и толстый буклет, который все это объясняет. Спектакль открывается прологом, где русские революционеры похищают маленькую девочку. И балет, весьма конвенциональный сам по себе, — это путь возвращения Мари к утраченной матери.

Трансляция на официальном сайте театра доступна 24 часа.

17:00

«Щелкунчик», балет Петра Ильича Чайковского

Пермский театр оперы и балета, 2017 год

Дирижер — Артем Абашев, хореограф — Алексей Мирошниченко

В ролях: Полина Булдакова, Никита Четвериков, Герман Стариков, Георгий Еналдиев

Алексей Мирошниченко сделал авторскую версию либретто, но сохранил классическую форму спектакля.

Запись доступна сутки на сайте театра.

17:00

«Жизнь героев»

Прямая трансляция из Концертного зала имени А.М. Каца (Новосибирск)

В рамках Транссибирского арт-фестиваля

Новосибирский академический симфонический оркестр, дирижер — Михаил Татарников

Солисты — Вадим Репин (скрипка), Александр Бузлов (виолончель), Полина Осетинская (фортепиано)

Транссибирский арт-фестиваль держался до последнего, переносил концерты, менял солистов и успел провести открытие в полном зале. Сегодня — первый концерт в режиме онлайн-трансляции. В программе — Концерт для скрипки, фортепиано и виолончели с оркестром и Симфония № 5 Бетховена.

Трансляция на YouTube-канале Новосибирской филармонии

19:00

Алексей Мельников, фортепиано

Прямая трансляция из Большого зала Московской консерватории

В рамках фестиваля «Московская консерватория — онлайн»

Лауреат III премии конкурса пианистов в Хамамацу (Япония) и прошлогоднего конкурса имени Чайковского играет известные сочинения Шопена и Рахманинова.

Концерт можно смотреть на официальном сайте Московской консерватории и на сайте Телевидения Московской консерватории.

19:00

Сольный концерт сопрано Светланы Касьян

Прямая трансляция из Третьяковской галереи

Прозвучат партии из опер Пуччини, романсы Чайковского и Рахманинова и другие произведения.

Концерт транслирует «Яндекс.Эфир».

19:00

Хор Данилова монастыря

Прямая трансляция из Большого зала «Зарядья»

Масштабный концерт «Сказание о Русской земле», вероятно, подготовлен в расчете на грядущее празднование 75-летия Победы. Компактный блок русской духовной музыки соседствует с казачьими походными, «Священной войной», «Катюшей» и известными песнями военных лет.

Трансляция и список альтернативных площадок вещания — на сайте «Зарядья».

22:00

«Богема», опера Пуччини

Театр Карло Феличе (Генуя)

В ролях: Маттео Липпи, Серена Гамберони, Альберто Газале, Франческа Бенитез

Устали от многочисленных записей «Богемы», оформленных как под копирку в чахоточных серо-коричневых тонах? Бывает и по-другому! На улицах Парижа, придуманного генуэзским художником Франческо Мусанте, толпятся яркие, разноцветные дома, мансарда по колориту напоминает Конфитюренбург, Латинский квартал в Рождество — ярмарочную площадь из балета «Петрушка» в оформлении Бенуа, а свидетелем объяснения Мими и Рудольфа становится огромный снеговик.

Плеер встроен на сайте театра.

23:00

«Золушка», опера Россини

Венская государственная опера, 22 февраля 2018 года

Дирижер — Жан-Кристоф Спинози, режиссер — Свен-Эрик Бехтольф

В ролях: Максим Миронов, Изабель Леонард, Лука Пизарони, Алессио Ардуни

Старая сказка на новый лад с великолепным Максимом Мироновым, красавицей Изабель Леонард и темпераментным Жан-Кристофом Спинози за дирижерским пультом.

Трансляция на сайте театра доступна 24 часа.

Весь день

«Орфей», опера Монтеверди

Ла Скала, 2009 год

Дирижер — Ринальдо Алессандрини, режиссер — Роберт Уилсон

В ролях: Георг Нигль, Роберта Инверницци, Сара Мингардо, Фурио Дзанасси

Знаменитый спектакль Уилсона, с успехом выходивший на DVD и многократно транслировавшийся. Музыкальная часть — в руках знатока барокко Ринальдо Алессандрини, собравшего прекрасную команду певцов. Георг Нигль в том же 2009 году исполнил в Большом театре титульную роль в «Воццеке» Берга в спектакле Курентзиса—Чернякова.

Видео — на платформе Raiplay, регистрация бесплатная. Спектакль будет доступен месяц.

«Орфей и Эвридика», опера Глюка

Римская опера, первый день показа

Дирижер — Джанлука Капуано, режиссер — Роберт Карсен

В ролях: Карло Вистоли, Марианджела Сицилия, Эмёке Барат

Еще одна режиссерская версия классического оперного мифа об Орфее. Хороший повод сравнить Уилсона и Карсена, Монтеверди и Глюка, барокко и классицизм, миланский Ла Скала и Римскую оперу, наконец. Ссылка — на сайте театра, запись доступна до 28 марта на платформе Raiplay, регистрация бесплатная.

«Наводнение», опера Франческо Филидеи

Опера Комик, 3 октября 2019 года

Дирижер — Эмилио Помарико, режиссер — Жоэль Помра

В ролях: Хлоя Брио, Борис Грапп, Норма Наун, Сиприан Жарден

Обратите внимание! По заказу Опера Комик один из наиболее ярких современных драматургов и режиссеров Франции Жоэль Помра написал оперное либретто по одноименной повести Евгения Замятина. Музыку создал крупнейший современный итальянский композитор Франческо Филидеи. На основе повести 1929 года, сюжет которой напоминает криминальные хроники петроградской газеты, получился спектакль про все самое актуальное на тему современной семьи.

Запись выложена на сайте театра.

Бостонский симфонический оркестр начал выкладывать тематические плей-листы на каждую неделю. Первые семь дней карантина посвящены семерым дирижерам, в разное время возглавлявшим оркестр: это Андрис Нелсонс, Сэйдзи Одзава, Шарль Мюнш, Уильям Стайнберг, Пьер Монтё, Сергей Кусевицкий, Эрих Лайнсдорф. Каждый день публикуется запись BSO под управлением одного из маэстро, самая ранняя в этой подборке — 1938 года: Девятая симфония Бетховена с Кусевицким появится на сайте в субботу.

«The Great Ghosts», Cinedans

Международный фестиваль Cinedans («Кинотанец», Нидерланды) в этом году не состоится, но с 25 по 29 марта спектакли разных лет покажут в сети. Сегодня «The Great Ghosts» — спектакль Йоанна Буржуа и Луиз Нарбони. Доступен на сайте до 30 марта. Полное расписание — здесь.

Музыкальное сообщество Ashuelot Concerts в Нью-Гэмпшире (США) каждую среду и субботу будет транслировать в прямом эфире маленькие камерные концерты и завершать их онлайн-общением со слушателями. Проект запущен в поддержку музыкантов, желающим предлагается сделать пожертвование через сайт. Сегодня — первая часть Скрипичной сонаты Элгара. Трансляция на сайте начнется в 3:00 по московскому времени 26 марта.

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