Антивоенная петиция на Change.org собрала миллион подписей

Сегодня, 28 февраля, число подписей под онлайн-петицией «Остановить войну с Украиной!» превысило один миллион.

К 17:40 мск на Change.org петицию подписали 1 002 765 человек.

27 февраля на сайте Альянса независимых издателей и книгораспростанителей опубликовано открытое письмо книгоиздателей и книготорговцев, его подписали более ста человек, сбор подписей продолжается здесь.

«Мы, российские книгоиздатели, книготорговцы, редакторы, переводчики, критики, иллюстраторы, дизайнеры, верстальщики, корректоры, печатники, библиотекари, букинисты, протестуем против войны, развязанной властями Российской Федерации в Украине. Война должна быть немедленно прекращена, а инициаторы и участники военной агрессии должны лишиться своих чинов и званий и предстать перед судом, — говорится в письме. — Книга — одна из главных форм сохранения и передачи человеческого опыта. И весь этот накопленный за века опыт учит нас: война — это преступление, а ценность человеческой жизни безусловна. Войну нужно остановить!»

«Эта война объявлена не от нашего имени, нашего мнения никто не спрашивал. Эта война преступная, братоубийственная и захватническая. Она — следствие ненависти и неуемных личных амбиций и обид одного-единственного человека, облеченного абсолютной властью, , — заявляет издательство Corpus. — Мы против любой войны. Мы против войны с Украиной».

В своем открытом письме кинооператоры России требуют, чтобы война с Украиной была прекращена.

Международный профсоюз драматургов выразил протест «в связи с военными действиями, развязанными на территории Украины» и призвал «немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров, так как нынешняя ситуация является прямой угрозой всему миру и человечеству».

«Приложить все возможные усилия, чтобы вернуть жизнь в мирное русло» требуют работники концертно-театральной и музыкальной индустрии.

«Мы хотим жить и работать в спокойствии и согласии с другими странами и в своей собственной. В ней нас всегда учили: нет ничего ценнее, чем мирное небо над головой. Поэтому мы считаем необходимым прекращение боевых действий против народа Украины и вывод войск с её территории», — говорится в обращении российских режиссеров кино, рекламы и мультиформатных медиа.

Начался сбор подписей под онлайн-обращением к академическому сообществу России «Война здесь». Его авторы предлагают публично присоединиться к своей позиции:

Образование не развивается в ненависти и вражде, университеты важнее пушек.

Образование вне идеологии, научная истина не зависит от национальности и политического курса.

Образование не имеет границ, любая изоляция обрекает на отставание и деградацию.



С 24 февраля против войны выступили российские музыканты, ученые и научные журналисты, кинематографисты Киносоюза, журналисты и эксперты, учителя, деятели культуры, представители художественного сообщества, аниматоры и работники детской литературы, врачи и благотворители, театральные деятели и шекспироведы, музыкальные критики, архитекторы и градостроители, дизайнеры и иллюстраторы, муниципальные депутаты, музыкальные журналисты.







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