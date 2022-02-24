Российские архитекторы и дизайнеры протестуют против войны

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 202210613
Открытые письма против военных действий в Украине опубликовали российские архитекторы и градостроители, дизайнеры и иллюстраторы.
Архитекторы и градостроители считают недопустимым наступление российских войск на территорию Украины. В своем письме они заявляют:
«Внешнеполитические вопросы должны решаться исключительно мирным путем! Война не может являться инструментом политики в XXI веке.
Война обесценивает саму суть деятельности архитектора и градостроителя, в какой бы стране он не находился. Она нарушает права людей: на жизнь, безопасность, самореализацию, комфортную и здоровую среду — все те ценности, которые являются основой нашей деятельности.
Уважение соседей невозможно завоевать силой или разрушением. Но его можно заслужить, обустроив собственную страну, собственный дом.
Нет войне!»
«Война — это агрессия, разрушение, эгоизм и расчеловечивание. Военные действия рушат судьбы и разрывают человеческие связи. Это противоречит сути нашей созидательной деятельности — проектированию коммуникации. Наша работа призвана объединить людей и улучшить их жизнь», — пишут российские дизайнеры и иллюстраторы. В их письме, в частности, говорится:
«Этой войне нет никаких оправданий. Война — это страх, нищета и отчаяние. В такой среде не может быть развития. Изоляция России от мира приведёт к культурной и экономической деградации, оттоку талантливых дизайнеров, иллюстраторов и других профессионалов.
Мы за честность, открытость и внимательность к людям! Мы против любой войны, тем более войны с Украиной. В Украине живут наши коллеги, друзья и родственники. Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против нее несправедлива и бессмысленна. Мы не хотим, чтобы в Украине убивали наших коллег и друзей. Мы хотим вместе с ними жить, создавать и созидать в мире. Участвуя в войне, мы разрушаем эту связь.
Мы полностью поддерживаем суверенитет Украины, который держится на работе демократических институтов. Мы верим, что украинский народ самостоятельно может решить все свои внутренние проблемы и конфликты без вмешательства российской армии. Мы требуем уважения суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Мы требуем мира для наших стран!
Прекратите войну!»
Также против войны выступили российские музыканты, ученые и научные журналисты, кинематографисты, журналисты и эксперты, учителя, деятели культуры, представители художественного сообщества, аниматоры и работники детской литературы, врачи и благотворители, театральные деятели и шекспироведы, музыкальные критики.
К 13:35 мск 27 февраля антивоенная петиция на Change.org собрала более 860 000 подписей.
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От редакции COLTA.RU24 февраля 202210613
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