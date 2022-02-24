Российские ученые и научные журналисты выступили против войны с Украиной

Более 150 российских ученых и научных журналистов подписали открытое письмо против войны с Украиной.

Письмо опубликовано на сайте газеты «Троицкий вариант — Наука», там продолжается сбор подписей. COLTA.RU приводит текст письма полностью:





Открытое письмо российских ученых и научных журналистов против войны с Украиной

Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооруженными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведет к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России.

Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развертывания военной операции не вызывают никакого доверия. Совершенно очевидно, что Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против нее несправедлива и откровенно бессмысленна.

Украина была и остается близкой нам страной. У многих из нас в Украине живут родственники, друзья и коллеги по научной работе. Наши отцы, деды и прадеды вместе воевали против нацизма. Развязывание войны ради геополитических амбиций руководства РФ, движимого сомнительными историософскими фантазиями, есть циничное предательство их памяти.

Мы уважаем украинскую государственность, которая держится на реально работающих демократических институтах. Мы с пониманием относимся к европейскому выбору наших соседей. Мы убеждены в том, что все проблемы в отношениях между нашими странами могут быть решены мирным путем.

Развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. Это значит, что мы, ученые, теперь не сможем нормально заниматься своим делом: ведь проведение научных исследований немыслимо без полноценного сотрудничества с коллегами из других стран. Изоляция России от мира означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив. Война с Украиной – это шаг в никуда.

Нам горько сознавать, что наша страна, которая внесла решающий вклад в победу над нацизмом, сейчас стала поджигателем новой войны на европейском континенте. Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины. Мы требуем уважения суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Мы требуем мира для наших стран. Давайте заниматься наукой, а не войной!



Александр Аникин, лингвист, академик РАН

Юрий Апресян, лингвист, академик РАН

Виктор Васильев, математик, академик РАН

Сергей Николаев, филолог, академик РАН

Роальд Сагдеев, физик, академик РАН

Александр Соболев, академик РАН, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского, РАН

Сергей Стишов, физик, академик РАН

Светлана Толстая, филолог, академик РАН

Ефим Хазанов, физик, академик РАН

Михаил Гельфанд, биоинформатик, член Европейской академии, докт. биол. наук

Леонид Аранович, докт. геол.-мин. наук, член-корреспондент РАН

Петр Арсеев, физик, член-корреспондент РАН

Елена Березович, филолог, член-корреспондент РАН

Елизавета Бонч-Осмоловская, биолог, член-корреспондент РАН

Алексей Гиппиус, филолог, чл.-корр. РАН

Михаил Глазов, физик, член-корреспондент РАН

Дмитрий Горбунов, физик, член-корреспондент РАН

Николай Гринцер, филолог, член-корреспондент РАН

Александр Дворкович, докт. техн. наук, член-корреспондент РАН

Аскольд Иванчик, историк, член-корреспондент РАН

Алексей Масчан, член-корреспондент РАН

Олег Мельник, член-корреспондент РАН

Роман Мизюк, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФИАН

Ирма Муллонен, член-корреспондент РАН, докт. филол. наук

Павел Пахлов, докт. физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН, г.н.с. ФИАН

Николай Розанов, член-корреспондент РАН

Ольга Соломина, член-корреспондент РАН

Андрей Топорков, докт. филол. наук, профессор, член-корреспондент РАН

Фёдор Успенский, филолог, член-корреспондент РАН

Илья Шкредов, докт. физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН

Дмитрий Яковлев, физик, член-корреспондент РАН

Светлана Бурлак, профессор РАН

Леонид Голуб, профессор РАН

Илья Индрупский, д.т.н., профессор РАН

Алексей Иванов, докт. геол.-мин. наук, профессор РАН

Александр Марков, докт. биол. наук, профессор РАН, лауреат премии «Просветитель»

Ярослав Кудрявцев, профессор РАН

Николай Песков, профессор РАН

Сергей Попов, профессор РАН

Дмитрий Аблов, физик

Екатерина Америк, математик, канд. физ.-мат. наук (Москва)

Ольга Артемьева, канд. филол. наук

Анна Архангельская, филолог

Михаил Архипов, канд. физ.-мат. наук

Марина Аствацатурян, научный журналист

Александр Белавин, физик

Анатолий Бармин, провизор

Денис Бодров, физик

Любовь Борусяк, социолог

Виталий Брагилевский, программист, преподаватель

Владимир Братман, докт. физ.-мат. наук., профессор

Галина Булидорова, к.х.н. проф. ФГБОУ ВО КНИТУ

Виталий Воробьев, к.ф.-м.н., с.н.с. ИЯФ СО РАН, и.о. зав. каф. ФФ НГУ

Андрей Воронин, д.ф.н., ИФ РАН

Ян Галимов, к.б.н.

Владимир Гельман, кандидат политических наук

Виктор Горбатов, преподаватель Свободного университета (Москва)

Владимир Губанов, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН

Алексей Григорьев, к.т.н, ЧувГУ

Наталия Демина, научный журналист

Дмитрий Дубровский, к.и.н., преподаватель

Александр Дубынин, эколог, преподаватель

Павел Евдокимов, историк, к.и.н., преподаватель

Екатерина Задирко, аспирантка культурологи, филолог, историк культуры

Максим Борисов, научный журналист

Сергей Заир-Бек, эксперт, преподаватель

Алина Бодрова, канд. филол. наук, историк литературы

Николай Борисов, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник МФТИ

Татьяна Бунчук, доцент кафедры русской филологии Сыктывкарского госуниверситета им. П. Сорокина

Оксана Герцен, к.б.н., ИИФ УрО РАН

Татьяна Глезер, аспирантка

Виталий Егоров, популяризатор космонавтики

Егор Задереев, канд. биол. наук

Любовь Жолудева, д.ф.н. МГУ им. Ломоносова, филологический ф-т

Борис Жуйков, докт. хим. наук, радиохимик

Александр Кабанов, химик

Ася Казанцева, научный журналист, лауреат премии «Просветитель»

Александра Калашникова, физик

Алексей Каменских, кандидат философских наук, историк философии

Вадим Кантор, научный журналист

Павел Квартальнов, канд. биол. наук, ст. научн. сотр. МГУ им. М.В. Ломоносова

Елена Клещенко, научный журналист

Константин Кноп, математик, Санкт-Петербург

Павел Колосницын, археолог, научный сотрудник

Виктория Корогодина

Ирина Кюршунова, доцент кафедры русского языка как иностранного и прикладной лингвистики Института филологии, Петрозаводский государственный университет, докт. филол. наук

Вероника Костенко, канд.соц. наук, доцент ЕУСПб

Татьяна Костина, к.и.н., научный сотрудник

Елена Косилова, доцент философского факультета МГУ, д.ф.н.

Юрий Кудряшов, канд. физ.-мат. наук, Ph.D., post-doc в университете Торонто

Павел Кудюкин, историк и социолог, профессор Свободного университета (Москва)

Илья Кукулин, историк культуры

Георгий Куракин, ассистент кафедры биохимии МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ассоциированный член Королевского биологического общества (Великобритания), член Межрегионального микробиологического общества (Россия)

Иван Курилла, докт. истор. наук,

Михаил Лашкевич, физик, научный сотрудник ИТФ РАН

Ирина Левонтина, лингвист

Галина Липунова, к.ф.-м.н. с.н.с. ГАИШ МГУ

Нина Литвинова, биолог

Мария Логачева, биолог, канд. биол. наук (Москва)

Евгений Лысенко, к.б.н.

Наталья Мавлевич, филолог, преподаватель, переводчик

Мария Майофис, канд. филол. наук, историк культуры

Виктория Малкина, канд. филол. наук, преподаватель

Александр Морозов, политолог

Константин Морозов, доктор исторических наук

Марат Мусин, Ph.D., CAS, Beijing, Chinа

Илья Мирмов, химик-технолог, канд. тех. наук

Ирина Насимова, канд. физ.-мат. наук

Борис Никольский, филолог

Дарья Новгородова, кандидат культурологии, историк науки

Алексей Оскольский, докт. биол. наук, биолог

Владислав Паверан, канд. геол.-мин. наук, ИЗК СО РАН

Илья Палагута, доктор исторических наук, СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Олег Панкратов, к. ф.-м. н., с. н. с., ИЗМИРАН

Галина Пахлова, физик, докт. физ.-мат. наук

Леонид Перлов, учитель Высшей категории, почётный работник общего образования РФ

Алла Е. Петрова, физик

Елена Пивоварова, к.б.н., Новосибирск

Владимир Попов, к.б.н., зав лаб ФФМ МГУ

Наталья Похилько, историк

Alexander Prishchepov, associate professor, University of Copenhagen

Николай Рекубратский, научный сотрудник

Даниил Рогозин, аспирант ИППИ РАН

Дмитрий Рогозин, социолог

Андрей Родин, философ

Людмила Рыбина, журналист

Владимир Русинов, с.н.с. ККТЭФ

Ольга Седакова, канд. филол. наук, академик Амвросианской Академии

Алексей Семихатов, докт. физ.-мат. наук, физик

Вячеслав Сердюк, ЦГЭМИ ИФЗ РАН, снс

Илья Симановский, канд. физ.-мат. наук., с.н.с., лауреат премии «Большая книга»

Сергей Скорбун, физик, пенсионер

Никита Соколов, канд.истор. наук

Мильда Соколова, канд. тех. наук, переводчик

Татьяна Соколова, докт. биол. наук, микробиолог

Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского,

Георгий Сочилин, канд. физмат. наук, пенсионер

Ирина Стаф, канд. филол. наук

Владимир Сурдин, астроном, лауреат премии «Просветитель» и РАН

Любовь Сумм, канд. филол.н., переводчик

Михаил Тамм, физик

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Анна Темкина, Ph.D, профессор, социолог

Алексей Токарев, к.ф.-м.н., РУДН

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