Художественное сообщество России выступило против войны

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20229518
Более двух тысяч российских работников культуры и искусства – художников, кураторов, архитекторов, критиков, искусствоведов, арт-менеджеров – подписали открытое письмо против войны с Украиной.
Письмо разместил вебзин Spectate, сбор подписей продолжается здесь. COLTA.RU приводит текст письма полностью:
Открытое письмо российских работников культуры и искусства против войны с Украиной
Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации — инициировали и подписываем это открытое письмо, которое считаем недостаточным, но необходимым действием на пути к миру между Россией и Украиной.
24 февраля 2022 года Российская Федерация начала внезапное, агрессивное и открытое военное наступление по всей территории Украины. Поводом для него была объявлена «защита жителей ДНР и ЛНР», военные же действия ведутся на всей территории Украины и в ее крупных городах: Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других. Среди жителей этих городов — большое количество наших родственников, друзей, знакомых и коллег. Мы требуем остановить эту длящуюся с 2014 года войну c Украиной — суверенным и независимым государством — и начать вести с ней переговоры на уважительных и равноправных основаниях.
Война в Украине — страшная трагедия как для украинцев, так и для россиян. Она влечет огромные человеческие жертвы, ставит под удар экономику и безопасность, приведет нашу страну к полной международной изоляции. В то же время она абсолютно бессмысленна — любое принуждение к миру с помощью насилия абсурдно. Предлог, под которым произошло развертывание «спецоперации», целиком и полностью сконструирован представителями российской власти, и мы выступаем против того, чтобы эта война велась от нашего имени.
Сейчас в первую очередь нас беспокоит судьба украинцев, их жизнь и безопасность!
Однако от лица профессионального сообщества нам также важно сказать, что дальнейшая эскалация войны обернется непоправимыми последствиями для работников искусства и культуры. Это заберет у нас последние возможности полноценно работать, высказываться, создавать проекты, популяризировать и развивать культуру, отнимет будущее. Всё, что было сделано в культурном плане за последние 30 лет, сегодня оказалось поставлено под удар: все международные связи будут разорваны, культурные частные или государственные институции будут законсервированы, партнерские отношения с другими странами будут приостановлены. Всё это разрушит и без того хрупкую экономику российской культуры и существенно снизит ее значимость и для российского общества, и для международного сообщества в целом. Заниматься культурой и искусством в таких условиях будет практически невозможно.
Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации — выражаем свою абсолютную солидарность с жителями Украины и говорим решительное «НЕТ ВОЙНЕ!». Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, вывода войск с территории Украины и проведения мирных переговоров.
С призывом остановить войну выступили российские художники, архитекторы, дизайнеры, искусствоведы, историки, сотрудники музеев, архивов и библиотек, коллекционеры искусства. Их обращение к гражданам России опубликовано в фейсбуке архитектора Евгения Асса.
Сотни российских аниматоров подписали открытое письмо в связи с военной кампанией против Украины.
К 12:30 мск 26 февраля более 675 000 подписей собрала антивоенная петиция на Change.org.
P.S. В редакцию COLTA.RU поступило открытое письмо работников детской литературы:
Господин президент. Господа депутаты, министры, сенаторы, мы обращаемся к вам, потому что вы несете ответственность за эту войну.
24 февраля 2022 года вооруженные силы России вторглись на территорию Украины. Это не миротворческая операция, как вы ее называете, это война.
Мы, граждане Российской Федерации, детские писатели, издатели, переводчики, иллюстраторы, критики, библиотекари, педагоги требуем прекратить эту военную операцию, эту войну против Украины.
Мы работаем для детей, и поэты, и писатели знают, как рассказать и написать о войне, о ее ужасах и горе. Но мы не хотим и не будем говорить о специальной операции - потому что это война.
Детская литература говорит с детьми о будущем, готовит их к достойной взрослой жизни. Мы не можем и не хотим говорить с ними о жизни, которую вы им предлагаете. Ввязав Россию в эту войну, вы лишаете будущего детей своей страны. Мы требуем немедленно вывести наши войска с территории Украины.
Алексей Олейников, детский писатель, поэт, литератор, учитель литературы
Ольга Дробот, переводчик
Нина Дашевская, писатель
Мария Ботева, писатель
Виталий Зюсько, издатель
Ася Кравченко, писатель
Наталия Волкова, детский писатель, переводчик, преподаватель
Наталья Савушкина, писатель, литературный критик, педагог
Марина Кадетова, редактор
Алексей Копейкин, критик, библиограф, редактор
Ирина Балахонова, издатель
Тамара Михеева, детский писатель
Анна Игнатова, детский писатель, учитель
Ольга Колпакова, писатель, журналист
Дмитрий Гасин, поэт
Ксения Коваленко, издатель
Ая Эн (Ая Крестьева), детский писатель, редактор
Тим Яржомбек, иллюстратор
Ольга Варшавер, переводчик, драматург
Ксения Тименчик, переводчик, преподаватель
Мария Людковская, переводчик
Марина Бородицкая, детский писатель, поэт, переводчик
Наталья Тумашкова, психолог и детский писатель
Ольга Гуревич, переводчик
Анна Красильщик, писатель
Елена Леенсон, переводчик
Наталья Мавлевич, переводчик
Елена Байбикова, переводчик
Ольга Бухина, переводчик, специалист по детской литературе
Надежда Крученицкая, издатель
Анна Шур, ведущая книжного подкаста «Экспекто патронус»
Анна Сидорова, переводчик
Ирина Богатырева, писатель, фольклорист
Наталья Яскина, иллюстратор
Ирина Лукьянова, журналист, учитель, писатель
Наталья Ключарева, писатель
Елена Литвяк (Семерикова), детский писатель, историк
Николай Пономарев, писатель
Дина Сабитова, детский писатель
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