Российские учителя выступили с антивоенным обращением

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20226972
Более пятисот учителей со всей России подписали онлайн-обращение в связи с войной в Украине.
Сбор подписей под обращением продолжается.
COLTA.RU приводит его текст полностью:
Обращение учителей России по поводу событий в Украине
Любая война — это человеческие жертвы и разрушения. Она неизбежно влечет за собой массовые нарушения прав человека. Война — это катастрофа.
Война с Украиной, которая началась в ночь с 23 на 24 февраля, — это не наша война. Вторжение на территорию Украины началось от имени российских граждан, но против нашей воли.
Мы — учителя, и насилие противоречит самой сути нашей профессии. В пекле войны погибнут наши ученики. Война неизбежно приведет к обострению социальных проблем нашей страны. Мы поддерживаем антивоенные протесты и требуем немедленного прекращения огня.
К 15:00 мск обращение подписали 519 учителей из 53 регионов России : Адыгеи, Алтайского края, Алтая, Архангельской области, Белгородской области, Бурятии, Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Дагестана, Забайкальского края, Ивановской области, Иркутской области, Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской области, Калужской области, Карелии, Коми, Костромской области, Краснодарского края, Красноярского края, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, Липецкой области, Мордовии, Москвы, Московской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Пермского края, Приморского края, Псковской области, Ростовской области, Самарской области, г. Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Свердловской области, Севастополя, Смоленской области, Татарстана, Тверской области, Томской области, Тульской области, Ульяновской области, Челябинской области, Чувашии, Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ярославской области, Хабаровского края, а также Франции, США и Эстонии.
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