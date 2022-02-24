Российские врачи и благотворители призвали прекратить войну

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20229519
Сотни российских врачей и сотрудников благотворительных организаций подписали обращения к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить военные действия против Украины.
«Мы, российские врачи, медсестры и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины», — цитируют открытое письмо врачей «Такие дела».
Задача врачей — сохранять человеческие жизни, подчеркивают авторы обращения. Они призывают к немедленному прекращению боевых действий и решению всех политических вопросов мирным путем.
«Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке… На атакованных территориях находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются», — говорится в письме.
Его авторы убеждены в том, что «какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным».
Открытое письмо российских врачей, медсестер, медбратьев и фельдшеров с требованием прекратить военные действия на территории Украины можно подписать здесь.
Обращение российских НКО о прекращении войны опубликовано в фейсбуке учредителя и члена Управляющего совета Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, сбор подписей продолжается здесь. COLTA.RU приводит письмо полностью:
Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины.
Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война — это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Ее последствия сводят на нет наши многолетние усилия.
Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров.
Также против войны выступили российские музыканты, ученые и научные журналисты, кинематографисты, журналисты и эксперты, учителя, деятели культуры, представители художественного сообщества, аниматоры и работники детской литературы.
К 14:20 мск 26 февраля более 700 000 подписей собрала антивоенная петиция на Change.org.
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