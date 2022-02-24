Спиваков, Фрейндлих и Урин подписали антивоенное обращение

Сегодня, 26 февраля, группа российских театральных деятелей и деятелей культуры распространила обращение с призывом остановить вооруженные действия в Украине. Среди подписавших обращение скрипач Владимир Спиваков, актриса Алиса Фрейндлих и генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Обращение разместила в своем фейсбуке генеральный директор российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. COLTA.RU приводит его полностью:





Мы выступаем сейчас не только как деятели культуры, а как обычные люди, граждане нашей страны, нашей Родины. Среди нас — дети и внуки тех, кто воевал в Великой Отечественной Войне, свидетели и участники той Войны.

В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди.

Ушедший XX век принес человечеству слишком много горя и страданий. Мы хотим верить, что XXI век станет веком надежды, открытости, диалога, веком разговора человека с человеком, веком любви, сострадания и милосердия.

Мы призываем всех, от кого это зависит, остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности - человеческой жизни.



Олег Басилашвили

Михаил Бычков

Игорь Золотовицкий

Игорь Костолевский

Дмитрий Крымов

Евгений Миронов

Андрей Могучий

Евгений Писарев

Константин Райкин

Мария Ревякина

Виктор Рыжаков

Юрий Рост

Владимир Спиваков

Владимир Урин

Нина Усатова

Валерий Фокин

Алиса Фрейндлих



Московский художественный театр имени А.П. Чехова изменил свою эмблему, добавив к ней символ мира — голубя с оливковой ветвью в клюве.

Ранее российские ученые, специалисты по творчеству Уильяма Шекспира, опубликовали заявление «Мы против войны с Украиной». В нем, в частности, говорится:

«Нам стыдно, что российские войска совершили то, что еще недавно казалось невозможным. Нам стыдно слышать поток речей о несуществующей культурной "деградации" Европы и "Запада". Мы знаем, к чему приводит опора исключительно на "свой путь" в науке — и не только. Без открытого взаимодействия ученых разных стран российская гуманитарная наука обречена на застой и деградацию.

Эта война ведется не от нашего имени. Сегодня взрывы гремят в Украине, но за ними неизбежно последует ужесточение репрессий в России.

У нас часто говорят о том, что "Шекспир объединяет". Но объединяет не Шекспир, а добрая воля и чувство общего научного пространства. Его не уничтожить».



Также против войны выступили российские музыканты, ученые и научные журналисты, кинематографисты, журналисты и эксперты, учителя, деятели культуры, представители художественного сообщества, аниматоры и работники детской литературы, врачи и благотворители.

К 16:15 мск 26 февраля антивоенная петиция на Change.org собрала более 725 000 подписей.







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