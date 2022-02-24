Российские музыканты выступили против войны

Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук и другие российские музыканты высказались 24 февраля против российской военной операции на территории Украины.

«Эта война — безумие и позор России», — говорится в сообщении на странице Бориса Гребенщикова в фейсбуке, подписанном от лица группы «Аквариум».

Заявление Юрия Шевчука и группы ДДТ приводится в твиттере «Новой газеты»: «Я, Юрий Шевчук и группа ДДТ против войны! Миру — мир!».

Oxxxymiron объявил о переносе на неопределенный срок своих концертов в Москве и Петербурге. «Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. <...> Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и в метро и пока гибнут люди», — объяснил свое решение музыкант.

Одним из первых против войны выступили Кирилл Иванов и группа СБПЧ: «Я хочу написать несколько слов от имени группы. Мы против подлого, преступного нападения российской армии, мы против войны. Много лет мы регулярно даём концерты по всей Украине. Тут живут наши близкие друзья и множество преданных слушателей. Мы всегда видели и чувствовали только вашу любовь. Мы всем сердцем с вами».

«Россия напала на Украину, и от того, что представитель РФ в ООН "запрещает" называть это войной, суть происходящего не меняется», — говорится в сообщении, которое опубликовал в своем инстаграме Noize MC.

Андрей Макаревич призвал российских военных прекратить нападение на Украину. «Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны», — сказала Земфира. Она разместила надпись «Нет войне!» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также 24 февраля с антивоенными заявлениями выступили музыканты Валерий Меладзе, Манижа и Сергей Лазарев, телеведущие Иван Ургант, Максим Галкин, Настя Ивлеева, актрисы Екатерина Варнава, Варвара Шмыкова, Ксения Раппопорт, продюсер Александр Роднянский и другие. «Новая газета» приводит антивоенные высказывания музыкантов Максима Покровского, Олега Ягодина, Марии Любичевой, Дмитрия Сокола, Макса Коржа, Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай», Евгения Федорова, Васи Обломова, группы «Порнофильмы», режиссеров Павла Лунгина и Вадима Абрашитова, актера Леонида Бараца, художника Дмитрия Шагина, телеведущей Татьяны Лазаревой, видеоблогера Данилы Поперечного.

Продолжается сбор подписей под антивоенной петицией на Change.org. К 18:15 мск 24 февраля петиция собрала почти 440 000 подписей.







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