 
18:16 24 февраля 2022Новости
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Киносоюз: Нет войне

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Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединнений России (Киносоюз) выступил с заявлением, в котором призвал немедленно прекратить войну в Украине.

Заявление опубликовано на сайте Киносоюза. COLTA.RU приводит его полностью:


НЕТ ВОЙНЕ

Мы с болью и гневом восприняли известие о начале военных действий России против Украины. Никакие национальные, политические и геополитические ценности не могут быть важнее главной и основополагающей — ценности человеческой жизни.

Мы требуем немедленно прекратить узаконенное убийство человека человеком, имя которому ВОЙНА.

Мы призываем всех представителей любых творческих профессий сплотиться вокруг этого призыва и принять личный и корпоративный мораторий на любые формы оправдания, эстетизации, воспевания государственного насилия, какими бы ни были его оправдания.


Председатель Киноcоюза:
Алексей Попогребский, режиссер

Члены правления:
Евгений Гиндилис, продюсер
Виталий Манский, режиссер
Андрей Плахов, кинокритик
Андрей Прошкин, режиссер
Марина Разбежкина, режиссер
Борис Хлебников, режиссер

Члены Киносоюза:
Александр Зельдович, режиссер
Виктор Матизен, кинокритик
Александр Нахимсон, продюсер


Ранее с открытым письмом против войны с Украиной выступили российские ученые и научные журналисты. Более двухсот корреспондентов российских СМИ и экспертов, пишущих о внешней политике России, подписали заявление, в котором осудили военную операцию российских войск на территории Украины. Директор Центра имени Вс. Мейерхольда в Москве Елена Ковальская ушла со своего поста в знак протеста против вторжения российских войск в Украину.

Идет сбор подписей под антивоенной петицией на Change.org. К 18:15 мск 24 февраля петиция собрала более 170 000 подписей.



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