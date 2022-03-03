Из России уезжает главред Republic Дмитрий Колезев

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Сегодня, 3 марта, главный редактор интернет-издания Republic* Дмитрий Колезев сообщил, что временно уезжает из России.
«Друзья, я решил на время уехать из России. Мне непросто далось такое решение, но разговоры с близкими склонили чашу весов в его пользу. Я понимаю, что в данный момент и в ближайшем будущем государство считает людей, подобных мне, "нежелательными". Я хочу продолжать писать и говорить что думаю, но, наверное, какое-то время это лучше делать, сменив географию», — написал Дмитрий Колезев в своем телеграм-канале.
«Я принял решение после начала войны, во многом на меня эмоционально повлияло то, что многие россияне поддержали эту войну. Я впервые в жизни почти физически ощутил, что просто должен находиться где-то в другом месте, что не хочу и не могу быть сейчас в этой стране. Надо или идти и делать что-то такое, за что тебя, вероятно, посадят в тюрьму, или уезжать.
Это индивидуальное решение, я хочу подчеркнуть, что у каждого своя ситуация, свой опыт, свое желание. Сейчас многие уезжают, но еще больше людей остаются. Я думаю, на самом деле, что я перестраховываюсь, мой отъезд не такой уж вынужденный. Пусть этот факт не будет для вас аргументом к принятию того или иного решения о собственном будущем. Тут всё индивидуально.
Я пишу здесь об этом, потому что было бы нечестным умолчать о своем отъезде».
Дмитрий Колезев стал главредом Republic летом 2021 года, также он руководит интернет-изданием It’s My City, в прошлом — ведущий журналист и руководитель интернет-изданий «Ура.ру» и Znak.com.
Ранее о временном отъезде из России объявил главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко. Перед этим сайт «Дождя» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ.
Также в России за последние несколько дней были заблокированы «Крым.Реалии»*, The New Times, «Тайга.инфо», DOXA, «Настоящее время»*, «Тайга.инфо», «Эхо Москвы» и The Village, сайты ряда украинских СМИ. Радиостанция «Эхо Москвы» отключена из эфира и ликвидирована.
* Внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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