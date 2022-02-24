Журналисты и эксперты подписывают антивоенное заявление

Идет сбор подписей под онлайн-заявлением корреспондентов российских СМИ и экспертов, пишущих о внешней политике России, в котором они осуждают военную операцию российских войск на территории Украины.

«Мы, корреспонденты российских СМИ и эксперты, которые пишут про внешнюю политику России, осуждаем военную операцию, начатую РФ на Украине. Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий», — говорится в заявлении.

К 15:40 мск 24 февраля его подписал 171 человек. Среди них журналисты «Коммерсанта», «Новой газеты», в том числе ее главного редактора, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, «Ведомостей», РБК, «Эха Москвы», RTVI, «Дождя»*, RT Arabic и других СМИ.

Сбор подписей продолжается.

Ранее с открытым письмом против войны с Украиной выступили российские ученые и научные журналисты.

Также идет сбор подписей под антивоенной петицией на Change.org.



* Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента







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