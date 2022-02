Российские музыкальные журналисты выступили против войны

В редакцию COLTA.RU поступило обращение музыкальных журналистов России к президенту Владимиру Путину, в котором они призвали его немедленно вывести российские войска с территории Украины.

Президенту РФ Владимиру Путину и всем уполномоченным лицам

Мы, музыкальные журналисты России, против войны с Украиной. Мы требуем немедленного прекращения огня и выведения российских войск с ее территории.

24 февраля 2022 года войска Российской Федерации вторглись в Украину. Это подтверждают множественные свидетельства с разных сторон. Самое главное, это подтверждают живые люди, наши друзья, родственники и коллеги по всей Украине, с которыми мы общаемся, и которые сейчас находятся под обстрелами.

Государственное телевидение в России говорит о «проведении военной операции по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик», но кровопролитные бои идут по всей территории Украины. И когда взрываются жилые дома, гибнут люди, а дети со стариками дрожат в подвалах — это не «миротворческая спецоперация», а самая настоящая война. Война против наших ближайших соседей. Смерть, горе и разрушение.

Нас лишают настоящего и будущего. Не только нашей работы — потому что писать и думать о музыке сейчас невозможно — а будущего в широком смысле. Будущего России как политического субъекта, мирного сотрудничества не только с Украиной, но и с остальным миром.

Эти события будут иметь страшные последствия не только для Украины, но и для России, которая окажется в культурной, экономической и политической изоляции на долгие годы. Деградация хозяйственных отраслей, обнищание населения и ужесточение политического режима — всё, что мы переживаем и сейчас — проявится с новой силой. Но самое главное, этой войны нам никогда не простят и не забудут простые украинцы.

Мы против этой преступной и братоубийственной войны. Пока еще не поздно, мы призываем руководство страны и всех сознательных граждан России остановить этот кошмар.



Николай Редькин (шоу Вписка, «Сломанные пляски»)

Даниил Башта (PRNRP)

Давид Чебанов (Тихое Место)

Антон Вагин («Всякая годная попса»)

Александр Кателкин («Всякая годная попса»)

Александр Горбачев

Кирилл Бусаренко (The Flow)

Николай Овчинников (Voice)

Артём Макарский («Канал Макарского»)

Олег Кармунин («Русский Шаффл»)

Кристина Сарханянц («Слова с музыкой»)

Александр Филимонов (Meduza)

Иван Белецкий («Утопия и ностальгия в постсоветской музыке»)

Владимир Завьялов (Voice)

Сергей Мудрик (см. слушает)

Павел Борисов («Альбомы по пятницам»)

Илья Гарькуша (ИМИ)

Наташа Хомякова («Чифирнуть бы – ништяк»)

Петр Полещук («Полещук пишет»)

Артем Абрамов («ain't your pleasure»)

Михаил Козырев

Максим Динкевич (Sadwave)

Ян Шенкман («Новая газета»)

Денис Бояринов (COLTA.RU)

Георгий Селиванов (zhora)

Юлия Рябова (ИМИ)

Илья Майоров (Скиллз)

Илья Воронин (mixmag)

Дмитрий Первушин

Павел Казначеев («надеюсь, тебе понравится»)

Наталья Югринова (Eastopia)

Александр Голиков (ИМИ)

Антон Образина (SADWAVE / «образина слушает»)

Борис Стародубцев (CAPYBARA TAPES)

Николай Грунин, («Признаки жизни»)

Лера Лазарева (hudbakanal)

Николай Лебедев (dig it)

Коля Кубрак («Бадибэг»)

Илья Миллер (relax baby be cool)

Булат Халилов и Тимур Кодзоков (Ored Recordings)

Никита Дубов (Shameless musicology)

Роман Шумайлов

Света Лукьянова, Айдар Хуснутдинов («Казанализация»)

Сергей Мезенов (COLTA.RU, What is that Sound)

Никита Величко

Евгений Калинин («Рейнмейкер»)

Леонид Алымов («музрельеф»)

Тимур Иванов (Lygon street)

Михаил Шаповалов (Addicted to vinyl)

Матыцин Роман (Песни Юга)



Также с антивоенными заявлениями выступили российские музыканты, ученые и научные журналисты, кинематографисты, журналисты и эксперты, учителя, деятели культуры, представители художественного сообщества, аниматоры и работники детской литературы, врачи и благотворители, театральные деятели и шекспироведы, музыкальные критики, архитекторы и градостроители, дизайнеры и иллюстраторы, муниципальные депутаты.

К 17:25 мск 27 февраля антивоенная петиция на Change.org собрала почти 890 000 подписей.







