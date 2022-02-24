Музыкальные критики требуют остановить войну

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 202210613
26 февраля с обращением «Остановите войну!» выступила Ассоциация музыкальных критиков Москвы (АМК).
Обращение опубликовано на сайте АМК. COLTA.RU приводит его полностью:
Остановите войну!
Музыкальные критики — против вооруженной агрессии
Мы потрясены вторжением российской армии на территорию Украины.
Война между двумя славянскими народами в XXI веке — это чудовищная антиутопия, в которую многие из нас до последнего отказывались верить.
Мы считаем, что эта война ведется не только против Украины, но и против России.
Всем, кто любит свою страну, нанесена страшная рана, которая не заживет еще много десятилетий и перейдет по наследству к следующим поколениям.
А потери русской культуры, уже сейчас растущие с каждым днем, будут катастрофическими.
Остановите войну!
Лариса Барыкина
Юлия Бедерова
Татьяна Белова
Екатерина Бирюкова
Татьяна Давыдова
Владимир Дудин
Елена Казанцева
Майя Крылова
Илья Кухаренко
Ая Макарова
Михаил Мугинштейн
Ирина Муравьева
Елена Мусаелян
Илья Овчинников
Петр Поспелов
Гюляра Садых-заде
Наталия Сурнина
Ярослав Тимофеев
Сергей Ходнев
Елена Черемных
Ирина Яськевич
Также против войны выступили российские музыканты, ученые и научные журналисты, кинематографисты, журналисты и эксперты, учителя, деятели культуры, представители художественного сообщества, аниматоры и работники детской литературы, врачи и благотворители, театральные деятели и шекспироведы.
Более 845 000 подписей собрала к 11:20 мск 27 февраля антивоенная петиция на Change.org.
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