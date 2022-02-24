Сотни российских деятелей культуры подписали антивоенное заявление

Нет войне
От редакции COLTA.RU24 февраля 20226971
Вечером 24 февраля в интернете было опубликовано завление против войны с Украиной. С тех пор его подписали около трехсот российских писателей, режиссеров, журналистов, актеров, продюсеров, критиков, сценаристов и других деятелей культуры.
Заявление было размещено в 18:51 мск 24 февраля в фейсбуке писателя Михаила Зыгаря:
«Соотечественники!
Начавшаяся война России против Украины – это позор.
Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придется еще и нашим детям, поколением совсем юных и не родившихся еще россиян. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государства. Мы призываем всех граждан России сказать нет этой войне.
Мы не верим в то, что независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству. Мы не верим в заявления Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью “нацистов” и нуждается в том, чтобы его “освобождали”.
Мы требуем прекратить эту войну».
Первоначально под заявлением стояли подписи самого Михаила Зыгаря, а также писателей Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Михаила Зыгаря, Владимира Сорокина, драматурга Ивана Вырыпаева, режиссеров Владимира Мирзоева, Андрея Хржановского, Ильи Хржановского, журналистов Леодина Парфенова, Дмитрия Муратова, издателя Ирины Прохорова и актрисы Чулпан Хаматовой.
К 14:00 мск 25 февраля ним присоединились многие другие деятели культуры, в том числе писатель Сергей Кузнецов, режиссеры Любовь Аркус, Всеволод Бродский и Александр Зельдович, журналисты Андрей Лошак, Зоя Светова, Ирина Петровская, Александр Минкин, Ольга Бычкова, Наталия Ростова и Арина Бородина, актеры Анатолий Белый и Мириам Сехон, продюсеры Александр Чепарухин и Алексей Малобродский, композиторы Сергей Невский и Илья Демуцкий, скрипачка Елена Ревич, филолог Татьяна Пигарева, поэты Лев Оборин и Андрей Орлов.
Также против войны выступили российские музыканты, ученые и научные журналисты, кинематографисты, журналисты и эксперты. Более 470 000 подписей собрала антивоенная петиция на Change.org.
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От редакции COLTA.RU24 февраля 20226971
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