Российские документалисты выступили с антивоенным письмом

Сегодня, 3 марта, группа российских документалистов опубликовала письмо с призывом прекратить военные действия в Украине.

Письмо написано на русском, украинском и английском языках.

В русской версии, в частности, говорится: «Мы категорически против действий российского государства, как военных, так и информационных. Сердцем и мыслями мы с Украиной. Мы поддерживаем украинское гражданское общество, его самоуважение и сплоченность! Требуем вывести войска Российской Федерации с территории Украины!»

На 15:15 мск письмо подписали 119 человек.







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