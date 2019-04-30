Севастополь. Переход

Андрей Кононцев родом из Севастополя. После проведения референдума в Крыму он на протяжении пяти лет снимал родной город — фиксировал его повседневную жизнь, настроение и атмосферу.

От автора

В Автономной Республике Крым 16 марта 2014 года прошел референдум, на котором за присоединение Крыма к России проголосовало более 96% крымчан и севастопольцев. Президент РФ принял Республику Крым в состав Российской Федерации, подписав договор с представителями полуострова. Многие жители Крыма называют это событие «возвращением домой».

Но при этом ни Украина, ни большинство стран Европы не признают до сегодняшнего дня вхождение полуострова в состав Российской Федерации и определяют это как аннексию. Часть жителей Крыма, которая не одобрила переход территории под юрисдикцию России, уехала из Республики Крым в разные города Украины.

В течение пяти лет после референдума регион сталкивался с различными трудностями переходного периода: Украина перестала поставлять на полуостров воду по Северо-Крымскому каналу, запретила ввозить в Крым продукты через украинскую границу, отключила электричество. Несколько месяцев жители Крыма получали электроэнергию по несколько часов в день. Из Крыма из-за опасения западных санкций ушли все международные компании (Shell, McDonald's, Siemens и другие). До сих пор в Крыму не работают Visa и MasterCard. По крымским российским загранпаспортам ограничивается выдача виз в страны Евросоюза и невозможен въезд в США. У полуострова нет международного железнодорожного, морского и авиасообщения. Активно ведется внутренняя борьба с коррумпированной системой государственной власти. Для Крыма началась другая жизнь — по новым законам и правилам.

(Записано со слов жителей Севастополя.)





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