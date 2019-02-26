Бабушки на грани рая

От автора

Стремительно развивающиеся технологии резко увеличивают пропасть между поколениями. Наши бабушки не всегда знают, что такое интернет. Они хранят сбережения в платочке на черный день и заготавливают продукты впрок. Носят фотографии родных людей в кошельке рядом с ликами Иисуса и Марии — те им тоже уже как родные. Бабушки полны воспоминаний о прошлом и равнодушны к настоящему. Мы видим бабушек, но на самом деле они не здесь — их сознание уже готовится шагнуть за грань жизни и оказаться у ворот рая. И независимо от вероисповедания они пересказывают друг другу газетные статьи о чудесных исцелениях и жизни после смерти. Мне совсем не хочется их разуверять — хочется обнять и сказать, что бояться нечего и они абсолютно правы.

Этот проект посвящен моей родной бабушке, ее уже нет в этом мире, и если вначале я думала, что он будет о принятии и прощении, то к моменту завершения оказалось, что о нежности.

В этом проекте я использую иконографическую стилистику и технику коллажа, чтобы поместить бабушек в пейзажи ожидаемого ими рая. Кроме этого здесь есть и прямые фотографии. Все герои проекта сняты мной на религиозных праздниках и обрядах, популярных на Западной Украине, — так называемых прощах. Люди надевают свои лучшие наряды, пребывают в благостном и миролюбивом расположении духа и с удовольствием позируют фотографам.





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