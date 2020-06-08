Музей, которому нужна поддержка

COLTA.RU поговорила с Машей Скрипальщиковой, заместителем генерального директора по развитию Музея советских игровых автоматов, и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

На карантин в Москве мы закрылись почти сразу. Первым из музеев на изоляцию ушел «Гараж», мы подумали, что, поскольку тоже негосударственные, не ждать же нам команды, безопасность значительно важнее, чем какие-то распоряжения.

Купили для сотрудников санитайзеры, несколько ящиков тушенки, фасоли, ящик водки на случай чрезвычайного положения. Вдруг кто-то решит изолироваться в музее? Повесили объявление на дверь, провели последнее в весеннем сезоне очное собрание и вот уже почти два с половиной месяца не работаем.

Музей в Петербурге закрылся синхронно с московским — в один день, ребята точно так же заранее купили все необходимое, моментально оптимизировали расходы: составили список подрядчиков и поставщиков услуг, которых надо поставить на паузу по оплатам, и так далее. Вообще было обидно, в музей еще неделю приходили люди и не понимали, почему мы закрыты. Прочитав объявление с объяснением причин, кто-то крутил пальцем у виска, кто-то фотографировал, другие, одобрительно кивая, махали дежурным сотрудникам рукой. Коллеги из Петербурга еще несколько раз собирались в музее, наводили порядок, разбирали домашние задания, чтобы чуть позже остаться безвылазно дома.

Сразу понимали, что не скоро вернемся в привычный режим, поэтому нужно переезжать в онлайн. Первую неделю казалось, что это блестящая идея, ведь все же так делают, и мы принялись снимать вообще все — от видеообращений до лекций. Как говорится, «все побежали, и я побежал» :). Но быстро стало очевидно, что не так-то все просто.

Во-первых, для создания качественного контента нужны хорошая техника и специалисты. Во-вторых, люди быстро устали от бесконечного потока призывов «посмотрите нашу лекцию», «примите участие в дискуссии» и начали жаловаться, что их это фрустрирует, потому что бесконечно потреблять все, что тебе предлагает буквально ВЕСЬ МИР — от австралийского зоопарка до какого-нибудь американского музея, — просто невозможно.

И мы поняли, что пытаться вписаться в этот стихийных поток — не самая правильная стратегия. Лекции, которые для нас могут прочитать наши прекрасные друзья — ученые и исследователи, лучше оставить для офлайна, обращения будет интересно собрать в некоторый общий ролик, чтобы проследить, как изменился мир за эти месяцы, и выпустить его к выходу с карантина. В результате мы сосредоточились на простых форматах, которые не требуют сильной концентрации и напряжения, ведь людям и без того тяжело. А наши друзья, умеющие создавать контент по-настоящему круто, помогли все это сделать. Девизом стало «лучше меньше, да лучше».

Первое, что мы организовали, — съемки видеоэкскурсии по двум площадкам, московской и петербургской; посмотреть эту легкую, увлекательную прогулку можно здесь.

Почти одновременно с этим мы запустили телеграм-бота, который представляет собой игровое путешествие по музею, где в формате диалога мы рассказываем о наших самых популярных экспонатах и типичных ситуациях с посетителями. Чтобы поиграть, ищите в Телеграме @museum15kopbot.

13 апреля музею исполнилось 13 лет, так что празднование дня рождения мы тоже перенесли в онлайн, а теперь регулярно проводим онлайн-турниры по тетрису совместно с проектом Stay the F∗ck Home Bar.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Мы — культурно-просветительский проект, который был создан в 2007 году тремя студентами-инженерами. За 13 лет любительский проект вырос в успешный негосударственный музей. Сегодня в коллекции около 300 игровых автоматов, которые выпускались в СССР в течение всего 15 лет — с середины 1970-х до начала 1990-х. Наша аудитория — 130 000 посетителей в год. Конечно, мы понимаем, что мы не Эрмитаж и не ГМИИ, но мы занимаемся не только поиском и реставрацией автоматов: мы кроме этого еще изучаем разные интересные темы — историю повседневности, философию и социологию игр, промышленный дизайн и многое другое. У нас есть своя аудитория, люди, которые возвращаются к нам постоянно. К тому же нами много интересуются иностранцы. Мы очень легкая «точка входа», чтобы через игру заинтересовать человека, вдохновить его разобраться в инженерной составляющей автоматов. Одна из самых частых просьб от посетителей — «Покажите, что внутри, и объясните, как это работает». Поэтому мы много работаем с детьми и подростками.

3. Чем вам грозит ситуация?

Потерей команды, банкротством, закрытием.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

Каждый месяц мы теряем примерно 5 млн (учитывая три площадки — две в Москве и одну в Санкт-Петербурге).

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

У нас был огромный план! Прежде всего, наша основная московская площадка переехала с Кузнецкого Моста на Рождественку, поэтому в планах у нас было доделать основную экспозицию, в которой много новой информации, добавить в нее интерактивные объекты, разработать специальный проект для включения в «Урок в музее» этих самых объектов и наших автоматов для иллюстраций тем по физике, математике, программированию. Еще была очень большая лекционная программа, мы придумали целых два сезона! Также в разработке небольшая выставка — проект по сбору материалов, историй и воспоминаний про советские игровые автоматы. Мы хотели сделать интервью и внедрить их в экспозицию, там много очень крутого материала. В общем, нормальная, веселая и насыщенная музейная жизнь.

Коллеги из Петербурга активно готовили благотворительный аукцион «Соцсбыт», который музей проводит совместно с центром «Антон тут рядом». Аукцион был запланирован на конец марта, так что, когда мы ушли на карантин, подготовка к нему была практически завершена. Конечно, мы надеемся, что и аукцион, и большой лекционный курс Европейского университета в Санкт-Петербурге, и презентация книги «История Nintendo», на которую мы совместно с Французским институтом планировали привезти из Франции автора — писателя Флорана Горжа, обязательно состоятся.

Сейчас мы понимаем, что, несмотря ни на что, переделаем наш сайт. И прямо сейчас подтягиваем качество контента в соцсетях, получается неплохо.

При позитивном сценарии обязательно доделаем экспозицию, как и планировали; при каком-то среднем сценарии, если выживем, просто закончим ремонт в помещении. Постараемся частично сохранить лекционную программу, делать ее будем обязательно офлайн. Продолжим сотрудничество с мастерской фристайла, которая до карантина устраивала у нас по четвергам свои сессии.

Ну и работу по реставрации автоматов мы ведем постоянно. Сейчас идеальное время для нашего технического директора — никто не мешает чинить :).

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Как уже говорилось, мы сделали видеоэкскурсию по двум площадкам.

Можно поиграть — вот бот в Телеграме: @museum15kopbot.

Мы активны в соцсетях и проводим турниры по тетрису и другие игровые активности (сейчас обсуждаем квиз).

На нас можно подписаться и участвовать в турнирах здесь:

Фейсбук;

Инстаграм;

«ВКонтакте»;

Твиттер;

«Одноклассники».

Можно поддержать нас и оформить эту поддержку финансово здесь.

Взять интервью у одного из отцов-основателей музея Максима Пинигина :). Макс сейчас в уникальной ситуации: управляет не только музеем, но и сообществом «Сила ветра» и техноковоркингом Laba.Space. Работы очень много в Laba, потому что ребята присоединились к движению «Мейкеры против COVID», а вот музей и «Сила ветра» дрейфуют…

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