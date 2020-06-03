Петербургский театр нуждается в помощи

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COLTA.RU поговорила с Анастасией Бугаевой, администратором петербургского театра «Особняк», и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.
1. Что произошло с вами с начала марта?
Мы лишились средств к существованию.
Наш театр уже больше 30 лет существует только за счет самоокупаемости. Иногда случается получить грант на постановку, но только на одну. А в нашем театре в течение года сразу несколько режиссеров выпускают премьеры, и всех нужно обеспечить, всем надо дать возможности для постановки. (Возможно, для государственного театра это не проблема, а для негосударственного — огромное испытание.) Такие проекты получается осуществить благодаря каким-то накоплениям с репертуарных спектаклей, а зачастую актеры сами спонсируют новые постановки, снимаясь в кино.
В связи с сегодняшней ситуацией мы потеряли сразу все возможности заработка: спектакли, съемки в кино и гастроли. Скоро будет два месяца, как мы не работаем (с 18 марта).
Огромная работа по редизайну нашего пространства, поездки одного из спектаклей в Японию, Сербию, Ригу, Болгарию, тур по Польше — все это пострадало от нынешних обстоятельств.
Всех людей, работающих в театре, пришлось отправить в неоплачиваемый отпуск, так как наших сбережений хватит только на то, чтобы пару месяцев оплачивать аренду помещения и счета.
2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?
Более 30 лет назад театр «Особняк» занял в культуре особую нишу и до сих пор соседями не обзавелся. Уж очень эта ниша трудна. Энтузиазм и антимасштабирование в театральной социальной практике трудно уживаются с прогрессивным ростом театрального мастерства и твердой художественной политикой. А несколько десятилетий сочетать все это еще и со свободой от государственных структур (в том числе финансовой) практически невозможно. «Особняк» всегда стремился к невозможному.
В эпоху режиссерских «сильных рук» театр был создан как сообщество независимых актеров. В период невнимания к современной драматургии «Особняк» первым из профессиональных театров поставил пьесу М. Угарова «Газета “Русский Инвалидъ” за 18-е июля...». В период захвата и отстаивания своих территорий в 2000 году «Особняк» инициировал съезд «Союза правых театров», на котором объявил о намерении принимать на своей небольшой площадке коллективы «без крыши».
Некоторые считают, что здесь, в пространстве клуба, построенного в 1930 году как часть Дома специалистов потребкооперации, возник и невероятным образом сохранился «театральный коммунизм», куда каждый вечер принимаются сто зрителей. Демократизм, коллегиальные решения, коллективная ответственность, принцип «от каждого по способностям — каждому по потребностям». При минимальном материальном потреблении «Особняк» демонстрирует колоссальное внимание к проблемам эстетических и этических, человеческих коопераций. И находит способы сделать их продуктивными, тонкими и свежими.
3. Чем вам грозит ситуация?
Из-за этой ситуации мы можем потерять все то, что так долго создавали. Хватит ли сил у людей, которые нас окружают и с которыми мы создаем театр, продержаться это время и не уйти — кто знает.
4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?
На сегодняшний момент у театра существует немаленький кредит. Он был взят для ремонта в 2019 году и для вложения в новую постановку.
Обычно у нас идет около 20 спектаклей в месяц. Это дает нам возможность платить зарплаты административному ядру, оплачивать аренду и коммунальные счета.
Два месяца простоя и неосуществившиеся гастроли — потеря больших денег (около 1,5 млн рублей).
5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?
Мы собирались полностью изменить внешний вид театра. Для этого позвали художника из Инженерного театра АХЕ — Максима Исаева.
Планировались три премьеры от разных режиссеров. Над спектаклями мы уже начали работу. Все художественные решения пока только на бумаге!
Скорее всего, осуществим задуманное в любом случае, если все не умрем, конечно.
6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.
Насчет связи с аудиторией. Уникально, но наш штат СММ-сотрудников не покинул нас в сложное время, а наоборот! Коллеги ведут максимально активное взаимодействие со зрителем, насколько это возможно.
Мы выпустили видеоцикл «ОТ ЦЫ» — философские беседы о театре с режиссером Алексеем Слюсарчуком и актером Дмитрием Поднозовым. Возможно, это то, чего сейчас людям не хватает, то, за чем они ходили именно в наш театр: подумать о вопросах жизни, духа, развития. Рефлексия на эти темы часто болезненна, как и путь самопознания, но в итоге положительна и для создателей, и для зрителей.
Как помочь? Можно купить билет с открытой датой на один из наших спектаклей через сайт «Особняка». Можно пожертвовать любую сумму на наш электронный кошелек.
Адрес театра:
Санкт-Петербург, 197022,
Каменноостровский пр., 55
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