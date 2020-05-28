Издательство, которому нужна помощь

Можно ли остаться в профессии, выступая с феминистских позиций?
She is an expert: новый спецпроект Кольты28 мая 2020224
COLTA.RU поговорила с Анастасией Данилиной, менеджером по PR и продвижению издательства Livebook, и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.
1. Что произошло с вами с начала марта?
До того как ситуация окончательно ухудшилась, мы успели издать три книги и сдать в типографию четвертую. Это роман Ннеди Окорафор «Кто боится смерти», творческий альбом Динары Мирталиповой «Воображая лес», история о создании пероральных контрацептивов «Рождение таблетки» Джонатана Эйга и «Искусство отдыха» Клодии Хэммонд.
Остальные книги — романы Джой Уильямс и Мэтта Хейга, комиксы Энди Уорнера и Элли Брош, книги про сторителлинг и тайм-менеджмент для подростков — мы очень надеемся издать во второй половине года, поэтому внимательно следим за постоянно меняющимися обстоятельствами и верим в лучшее. Но сейчас эти книги просто лежат и ждут своего часа, мы не сдаем их в типографии.
Также мы стали договариваться с правообладателями о выходе электронных книг до выхода бумажных. Продажи электронных книг не покрывают падение выручки, зато у людей есть возможность сразу читать новинки, а у нас не останавливать их выход.
2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?
Мы никогда не придерживались какого-то одного жанра выпускаемой литературы. В нашем портфеле есть зарубежные и отечественные романы, медицинский и психологический нон-фикшн, современная поэзия, комиксы (в том числе научно-популярные), книги для подростков и детские книги.
В этом наша уникальность — издавать необычные книги для абсолютно разных читателей. И мы хотим продолжать это делать.
3. Чем вам грозит ситуация?
В лучшем случае через какое-то время ситуация изменится, мы оправимся и продолжим выпускать книги в полном объеме. В худшем — нам придется приостановить работу редакции, но мы делаем все возможное, чтобы этого не допустить.
4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?
Падение отгрузок в апреле 2020 года, а значит, и падение поступлений через несколько месяцев, составляет 55% по сравнению с 2019 годом.
За май 2020 года отгрузки упали почти на 100% по сравнению с маем 2019 года, следовательно, через несколько месяцев нас ждут небывало минимальные поступления, практически нулевые.
Нынешние поступления в мае 2020-го стали на 75% меньше, чем в 2019-м.
Также мы потеряли доходы от всех книжных ярмарок и фестивалей. Некоторые из них перенесены на осень, некоторые — на неопределенный срок или вообще отменены. Фестивали — важная часть нашей работы не только из-за денег, но и из-за общения с людьми и встреч с авторами. На май были запланированы встречи с Мариам Петросян, автором книги «Дом, в котором...», на фестивале «ЛитераТула» в Туле и в книжных магазинах в Москве. Мариам — редкий гость мероприятий, поэтому мы очень ее ждали и продолжаем ждать после завершения всего этого ужаса.
5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?
Мы обязательно выпустим в ближайшее время три книги: новый сборник стихов Веры Полозковой, книгу «Хроники Люциферазы. Три корабля» Натальи О'Шей, лидера группы «Мельница», и биографию ученого Уильяма Мастерса и его помощницы Вирджинии Джонсон — «Мастера секса» Томаса Майера, по которой снят одноименный сериал.
Также у нас в работе на разных стадиях сейчас больше десяти книг, мы продолжаем готовить их к сдаче, этот процесс решено было не останавливать. Переводчики, редакторы и корректоры работают над будущими новинками.
6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.
Мы открыли новый сайт издательства и запустили интернет-магазин с доставкой книг по России. Прямые продажи — это, в первую очередь, быстрый оборот средств, которые так необходимы сейчас для выплаты аренды, зарплат, роялти и печати новых тиражей. Будем развивать это направление, делать новые способы доставки, устраивать акции.
Наша аудитория, наши читатели — вечный двигатель положительных эмоций. Они продолжают рассказывать о книгах, участвуют в издательских флешмобах и пишут нам ободряющие письма. Я показываю эти письма коллегам, и в рабочем чате начинается «час сентиментальности». Мы знаем, что не одни, это придает сил.
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